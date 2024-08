Rengetegen támogatták

Telegdy-Kapás Boglárka a tizedik idővel (2:09.28) várta a középdöntőt, melyben ugyan 2:09.23 perces idejével javított, azonban ez is csak a 14. helyre volt elég összesítésben. A szám 2019-es világbajnoka a futama után többek között az Origo Sport mikrofonja előtt is beszélt a történtekről.

– Sikeresnek értékelem a napot, mert mindent kiadtam magamból, és teher nélkül tudtam úszni. Jobbat úsztam, mint reggel, de gondoltam, hogy ez nem lesz elég a döntőhöz. Az is nagy dolog volt, hogy megúsztam az olimpiai szintet és itt lehetek, nagyon sok velem egykorú már nincsen a mezőnyben – mondta el a magyar sportoló a döntő után.

– A pszichológusom tanácsolta, hogy ne várjak el itt magamtól nagy dolgokat, hiába voltak korábban jobb eredményeim – mondta Telegdy-Kapás Boglárka, aki korábban a közösségi médiában jelezte, hogy az elhunyt húgáért és a magyar szurkolókért is úszik, erről is beszélt a kiesése után.

– Rengeteget írtak pozitív dolgokat ismeretlenül is, éreztem is a támogatást, úgyhogy ezt nem egyedül, hanem nagyjából 10 millió emberrel együtt úsztam. A családunk egy része is itt van, ez is erőt adott. Tényleg mindenkinek hálás vagyok! – zárta gondolatait az utolsó olimpiáján szereplő magyar klasszis. A 31 éves olimpiai bronzérmes úszó a szezon végén a budapesti rövidpályás világbajnokság után befejezi pályafutását.