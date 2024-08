Varga Dénes a 2024-es párizsi nyári olimpia férfi vízilabdatornájának elődöntőjében játszott Magyarország – Horvátország mérkőzés után

Fotó: Kovács Tamás / Forrás: MTI

A sportág történetének egyik legjobbja megjegyezte: a magyar utánpótlás az elmúlt időszakban is kiváló eredményeket szállított, de azt is látni kell, hogy a mezőny nagyon összeért, főként abból a szempontból, hogy mindenki megtanult nagyon magas szinten vízilabdázni.

Nincsenek lyukak a csapatokban, olyasvalaki, akiről folyamatosan gólt vagy kiállítást lehet szerezni. Most már a legjobb csapatokban minden játékos magas szinten tud vízilabdázni, és innen következnek az extra lövők, vagy a kiváló centerek. Amelyik együttesben több ilyen játékos van, az lesz az esélyesebb. A magyar fiataloknak meg kell mutatniuk, mit tudnak ezzel a helyzettel kezdeni, lehet jönni a helyemre, lehet jobban csinálni, hajrá!

Varga Dénes kiemelte,

rengeteg mindent megélt pályafutása során, fiatalon szerzett olimpiai aranyat, autóbalesete volt, ami miatt büntetést is kapott, egy ifjúsági meccsen történt ütés miatt pedig kis híján elveszítette az egyik kezét.

Tizennyolc éves koromig leéltem már másfél életet, azóta éltem még húszat. Elég sok olyan tapasztalat van bennem, ami ezt az egészet megszínesítette. Nem is harminchétnek, hanem sokkal többnek érzem magam. Ezek a tapasztalatok, amik a nehézségek által generálódnak az emberben, határozzák meg a jellemét, nem a győzelem. Ez csak az, amit a végén élvezünk.

A veterán klasszis elmondta, számára mindig is az volt a legnagyobb elismerés, amikor a meccsek végén az ellenfél valamelyik játékosa gratulál neki és köszönetet mond, így volt ez most is.

Ezért éri meg, ettől lesz a pályafutásom teljes, erre lehetek büszke. Örülök neki, hogy ez megadatott.

Varga Dénes elárulta, jövő héten az Egyesült Államokba utazik, ahol két hétig vízilabdát oktat majd ferencvárosi csapattársával, az ugyancsak világklasszis Dusan Mandiccsal.

Varga Dénes – portré:

Született: 1987. 03. 29., Budapest

Klubja: Ferencváros

Olimpiai eredménye: olimpiai bajnok (2008), bronzérmes (2021), 4. (2024), 5. (2012, 2016)

További kiemelkedő eredményei: világbajnok (2013, 2023), Európa-bajnok (2020), vb-2. (2007, 2017), Eb-2. (2006, 2014), Eb-3. (2008, 2012, 2016), Világliga-2. (2007, 2013, 2014)