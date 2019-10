Elsődleges feladat a roma fiatalok felzárkóztatása

A negyvenhét tagú országos roma nemzetiségi önkormányzatba Tolna megyéből négyen kerültek be: Kalányos János (Lungo Drom), Pongó Ignác (Phralipe), Sárközi János József (FIROSZ) és Sárközi Károly (Lungo Drom). A héttagú területi (megyei) roma nemzetiségi önkormányzat összetétele pedig az alábbiak szerint alakul: Balogh László (FIROSZ), Baranyai Istvánné (Lungo Drom), Kalányos János (Lungo Drom), Orsós István (Phralipe), Pongó Ignác (Phralipe), Sárközi János József (FIROSZ), Sárközi Károly (Lungo Drom).

Sárközi János József elmondta, a FIROSZ a Phralipe-vel szövetségben és természetesen a Lungo Drommal is együttműködve helyi és országos szinten egyaránt kiemelt feladatának tekinti a fiatalok felzárkóztatását. El szeretnék érni, hogy a tehetséges gyerekek továbbtanulásának ne legyen anyagi akadálya. Egyúttal azt is célul tűzték ki, hogy minden egészséges roma felnőtt tudjon dolgozni, egzisztenciát teremteni, és ne segélyekre alapozza az életét. Ennek érdekében tanfolyamokat, képzéseket is szerveznek majd. A felzárkóztatás, felemelkedés másik pilléreként a Firosz létrehozta az országos roma sportegyesületet, amelynek szolgáltatásait minél több településen szeretnék elérhetővé tenni – tette hozzá.

A héttagú területi (megyei) német nemzetiségi önkormányzat összetétele az alábbiak szerint alakul: Bábelné Rein Mária, Féhr György, Glaub János, Hepp Ádám, Heringes Zsolt, Hoós Ernő Tibor, Kardos Gábor Antal.