Két választókerületben lehet ismét szavazás

Két választási kerületben is új szavazást szeretne Szekszárdon, illetve az október 13-án leadott voksok újraszámolását kérte a Fidesz-KDNP. Erről Horváth István választókerületi elnök és Ács Rezső polgármester tartott sajtótájékoztatót.

Új szavazást és a voksok újraszámolását kérik Szekszárdon a kettes és a nyolcas számú egyéni választókerületben, jelentette be Horváth István, fideszes választókerületi elnök és Ács Rezső polgármester. Horváth István arról tájékoztatott, hogy azokban a kerületekben, ahol dr. Haag Éva és Szegedi Attila volt a Fidesz-KDNP jelöltje, az ellenzék indulói túl agilisak voltak, és törvénytelenséget követtek el.

Arra a kérdésre, hogy milyen szabálytalanságokra gondol, a választókerületi elnök példaként elmondta, hogy az egyik jelölt a folyosón lévő szavazópolgároknak bemutatkozott, és egyértelmű utalásokat tett arra, kire is kellene szavazni. Arról is beszélt, hogy kifogással éltek a helyi választási bizottságnál, és valószínűsíti, hogy az ügy a Pécsi Ítélőtábláig is eljut. Horváth István és Ács Rezső is úgy gondolja, hogy november vége előtt nem alakul meg az új közgyűlés.

Ács Rezső azt is elmondta, hogy kampányukban visszafogottak voltak, az eredményeket, azaz az igazságot tárták a választók elé. Arról is beszélt, tudatában van annak, hogy egy politikai közszereplőnek sokat kell tűrnie, ám az ellenzék túl messzire ment. Az ÉSZ képes volt azt sugallni, hogy a városvezetés idézte elő a gázrobbanást, ezért nem beszélnek a szerencsétlenség okairól. A városvezető bűneként rótták fel nyilvános kommunikációjukban azt is, hogy Ács Rezső a tanév elején uzsonnás dobozt ajándékozott az elsősöknek, illetve, hogy a Mészáros Lázár utcában az önkormányzat megcsináltatta a parkolót. Ez utóbbi Ács Rezső tájékoztatása szerint útfelújításokra, parkolófejlesztésekre vonatkozó keretszerződés révén történt, a robbanás okának kiderítése pedig nem érzelmi, hanem szakmai kérdés, amely a szakemberekre vár. Az ok megállapítása akkor válik egyáltalán lehetségessé, ha az életveszélyes épület stabilizálása közben eltakarítják a törmeléket.

Döntött a HVB A helyi választási bizottságnál Bomba Gábor az egész településre vonatkozóan kérte a polgármester választás eredményének megsemmisítését, és a szavazás megismétlését. Ezt elutasította a bizottság, tudtuk meg dr. Molnár Kata jegyzőtől. Horváth István, a Fidesz választókerületi elnöke a kettes számú választókerület eredményeinek megsemmisítését kérte. Ennek a bizottság helyt adott így ez a kerület november 10-én képviselőt választhat, ugyanakkor a döntés nem jogerős. A nyolcas számú választókerületet érintő kifogásnak részben adott helyt a bizottság, így a huszonhetes, huszonkilences és a harmincas szavazókörökben lehet új voksolás.

Borítókép: Ács Rezső (balról) és Horváth István sajtótájékoztatót tartottak a választással kapcsolatban