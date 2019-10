Sok mandátum sorsa eldől ma

Megyénk százkilenc településén döntenek ma az önkormányzat összetételéről. A teol.hu egész nap követi az eseményeket, majd este beszámolunk az eredményekről is.

Hosszú kampányidőszak végére tesz pontot a vasárnapi választás, ráadásul igen sok mandátum sorsa eldől. Amellett, hogy az általános önkormányzati választásokon a polgármesterről és a képviselőkről dönt a lakosság, a megyei közgyűlés összetételéről is szavazni lehet, illetve a nemzetiségi választások is most lesznek, amelyen helyi, területi és országos listákon lehet leadni a voksot.

Dr. Gábor Ferenc, a Tolna Megyei Területi Választási Iroda vezetője, megyei főjegyző elmondta, hogy a polgármesterjelöltekről egy önálló szavazólapon, a képviselőkről pedig egy másikon dönthetnek a választópolgárok. A tízezer főnél többet számláló településeken választókerületenként egy képviselőjelöltre lehet szavazni, a tízezer lakosnál kevesebbet számláló helyeken pedig legfeljebb annyit lehet választani, ahány mandátum a testületben van.

A megyei közgyűlés tagjairól listás szavazás dönt, és az összetétel olyan arányban alakul, ahogyan szavazatok megoszlanak a jelölő szervezetek között. Megyénkben a DK, a Fidesz-KDNP, a Jobbik, a Mi Hazánk, a Momentum és az MSZP szerepel a listán. Szekszárdon, mint megyei jogú városban, a megyei listára nem lehet voksolni. Szavazni vasárnap 6 és 19 óra között lehet a tájékoztatólevélben megjelölt szavazókörben. Fontos, hogy mindenki vigyen magával a személyazonosságát tanúsító, érvényes iratot.

Tolna megye 109 településén döntenek a választópolgárok, és 72 helyen települési nemzetiségi választás is lesz. Huszonnégy településen biztosan új polgármestert választanak, mert a jelenlegi vezető nem indul. A városok közül Simontornyán, a községek közül pedig Alsónánán, Alsónyéken, Attalán, Cikón, Csikóstőttősön, Decsen, Kajdacson, Kalaznón, Kaposszekcsőn, Kismányokon, Kisvejkén, Koppányszántón, Kölesden, Lengyelben, Madocsán, Mucsfán, Mucsiban, Nagyvejkén, Páriban, Pincehelyen, Szakályban, Szárazdon és Tevelen lesz új településvezető. Ezek között vannak olyan helységek, ahol csak egyetlen jelölt van a polgármesteri tisztségre, így már most tudható, ki kerül a falu élére.

Megyénkben egyébként huszonnégy településen indul csupán egy ember a polgármesterségért. A legtöbb helyen – harmincöt településen – két jelölt közül választhatnak a szavazók, három induló huszonkettő, négy induló tizennyolc, míg öt induló nyolc településen van. Két helyen, Mucsiban és Pincehelyen hatan szálltak versenybe. A városok közül Bátaszéken, Pakson és Tamásiban kettő-kettő, Bonyhádon, Dombóváron, Simontornyán és Szekszárdon három-három, Dunaföldváron, Gyönkön, Nagymányokon és Tolnán négy-négy polgármesterjelölt közül választhatnak. A képviselőjelöltek számát illetően a községek közül Ozorán van a legtöbb, ott a hat mandátumra huszonhatan neveztek. A városok között Dombóvár a csúcstartó, ahol a tizenegy helyért huszonheten indulnak a Valasztas.hu adatai szerint.

Borítóképünk archív felvétel!