Szekszárd összes szegletébe jutott valamilyen fejlesztés

Kiegyensúlyozott az önkormányzat gazdálkodása, ami jó alapja a fejlesztéseknek. Az uszoda most zajló építése mellett több fontosabb és sok kisebb beruházást is sikerült megvalósítani az elmúlt öt évben. Mindezeken túl bőven vannak még tervek a megyeszékhelyen. Ács Rezső polgármester értékelte a mögöttük álló ciklust a lapunknak adott interjúban.

– Az önkormányzati ciklus lezárultával mit tart a legfontosabb tapasztalatnak, értéknek?

– Hadd mondjak többet is, ha szabad – válaszolta Ács Rezső polgármester. – Fontosnak tartom, hogy egy város vezetése és a kormány között harmonikus, együttműködő, előremutató kapcsolat legyen. Ez jellemezte az elmúlt éveket Szekszárdon, aminek köszönhetően fontos beruházásokat sikerült megvalósítani. Súlyponti kérdés volt a stabil gazdálkodás fenntartása, az, hogy legyenek meg mindig a napi működés anyagi feltételei, és azon túl gondolkodjunk fejlesztésekben. Ezt is teljesítettük. Érvényesítettük azt a szempontot is, hogy az iskolai, óvodai fejlesztések, út- és járdaépítések, -javítások a város teljes területét lefedjék, mindenütt érezzék a lakók, hogy náluk is történik valami. Bármely beruházásnál első körben a saját forrásaink felhasználásában gondolkodunk. S ha a tervünkhöz találunk pályázati kiírást, a rendelkezésre álló összeget önerőként felhasználva akár meg is sokszorozhatjuk a forrásokat.

– Vegyük sorra a dolgokat! Az egészségügyi ellátás területén fel tudnak mutatni előrelépést?

– Igen. Sikerült elérni, hogy Szekszárdon jól működjön az alapegészségügyi ellátás. Nincs betöltetlen praxis sem a felnőtt, sem a gyermek háziorvosi rendelésben. Négy orvosi rendelőt felújítottunk. Jobbá váltak az ott dolgozók munkakörülményei, és a páciensek is barátságosabb, modernebb, szebb helyen várakozhatnak. Következő lépésként új orvosi rendelőt építünk a Szabó Dezső utcában, kiválasztottuk a kivitelezőt, még októberben elkezdődhet a munka. Küszöbön az ügyeleti központ kialakítása a volt BM Klubban, az Ybl utcában. Bár a Balassa-kórház nem az önkormányzat intézménye, de két éve a gyermekosztályon egy szintet felújítottunk, elkülönítőket alakítottunk ki, megteremtettük a szülők számára a bent alvás feltételeit. Tavaly pedig a térség tizenhét önkormányzatával együtt csináltuk meg ezt a másik szinten.

– Mi a helyzet a köznevelésben, közoktatásban?

– A bölcsődeitől az iskolai ellátásig próbáljuk a forrásokat úgy elosztani, hogy a város valamennyi szeglete érintett legyen. A Wosinsky ovi és a Kadarka óvoda és minibölcsőde megfelel már a 21. század követelményeinek. Célunk, hogy ez minden óvodában így legyen. Mindenütt építettünk sportpályát. A következő időszakban a szőlőhegyi intézményt bővítjük és felújítjuk, ott is lesz új bölcsőde. Egyre több fiatal költözik Szekszárdra, alapít itt családot, nőtt az igény a kicsik ellátása iránt. A felújított városi bölcsődét most avattuk. Kapacitás és minőség tekintetében is sikerült nagyot előrelépnünk a bölcsődei és óvodai ellátásban, jól állunk.

– Az iskolai felújításokkal is haladnak?

– A Babits és a Garay általános iskola modernizálása a Szekszárdi Tankerület segítségével zajlott. A Dienest és a Bakát is korszerűsítjük, utóbbinál már lefolytattuk a közbeszerzést. A Dienesre még hiányzik a forrás, de hamarosan meglesz. A Bakában és a Dienesben a szülők kezdeményezésére egy hármas összegfogással felújítottuk a közel 40 éves vizesblokkokat. A város vezetése büszke és nyitott a további ilyen kezdeményezésekre. A Dienesben már nem a folyosón esznek a gyerekek, felújítottuk, kibővítettük az étkezdét. Sőt, az összes iskolában új bútorokkal szereltük fel az étkezőket. Kettőben műfüves pálya épült. A Babits kapott egy rekortános kosárpályát, és a napokban aláírtuk a szerződést a kivitelezővel az új tornacsarnok megépítéséről, amely társasági adóból valósulhat meg. Ha ez felépül, sokkal jobb körülmények között tarthatják a testnevelésórákat a Babitsban. Ezzel a konstrukcióval mennénk tovább a Kadarka utcán, hogy az I. Béla gimnázium hasonló gondjait is megoldjuk. A Dienesnek is építünk egy szabadtéri kosár- és kézilabda pályát. Minden óvodában és iskolában megteremtjük a sportolás feltételeit a sportklubokkal közösen.

– A felsorolt fejlesztések alapján a városvezetésnek kiemelten fontosak a családok.

– Igen, megteszünk mindent annak érdekében, hogy az itt élő gyermekek számára adott legyen az infrastrukturális háttér, hogy kihozzák magukból a bennük rejlő tehetséget. Persze, kell a szakmai tartalom is, de bizton állítom, jó pedagógusok dolgoznak az intézményeinkben, büszkék lehetünk rájuk.

– Azért szükség lesz az oktatásban is a megfelelő munkaerő-utánpótlásra. Apropó, hogy áll most a város állásokkal, álláskeresőkkel?

– Jó eredményt értünk el. Amikor átvettük a város irányítását, tíz százalék fölött volt a munkanélküliség, most 4,4 százalék. Ezerkétszáz állásajánlat van és 687 álláskereső. Tehát aki akar, tud dolgozni Szekszárdon. Ehhez az is kellett, hogy a vállalkozások itt maradjanak, és fejlesszenek is. Példaként mondom a Samsonite-ot, amely jelentős bővítést hajtott végre. Olyan környezetet teremtünk a vállalkozásoknak is, hogy jól érezzék magukat itt. Mert akkor a munkahelyek megmaradnak, a fiataloknak van lehetőségük elhelyezkedni, az egzisztencia biztosított. A cégek a helyi nagy rendezvények, a sportegyesületek támogatásában is részt vesznek. Érzik, milyen fontos a társadalmi szerepvállalásuk. Támogatják anyagiakkal, eszközökkel az óvodákat, iskolákat, ahova a munkavállalóik gyerekei járnak. Tavaly év elején 40 céget jártam körbe személyesen, ismerem a problémáikat, s azt is, mitől érzik jól magukat. A város amiben tudja, viszonozza a segítségüket.

– Gondolom, azért jól jönne még néhány nagy cég. Mit tettek ennek érdekében?

– A Modern városok program részeként fejlesztjük az ipari parkunkat. A város keleti részén a Nemzeti Ipari Park Üzemeltető és Fejlesztő (NIPÜF) Nonprofit Zrt.-vel közösen létrehozunk egy 100 hektáros új ipari parkot, a terület fele már megvan. Többen kérdezik, hogy miért nincs kiépítve már most ott az úthálózat és az infrastruktúra. Azért, mert az országban rengeteg a kicsi, 2-3 hektáros ipari terület, ahol nagy a verseny a cégekért. De olyan ipari park, amely 30-40-50 hektáros területet kínál, legfeljebb csak tíz van. Reméljük, hamarosan jön egy nagyobb befektető, s akkor az ő kérésének megfelelően alakítjuk ki az infrastruktúrát. Természetesen figyelembe vesszük, hogy borvidéki terület vagyunk, itt a Gemenci Erdő, amely értékek fontosak nekünk, és csak olyan technológiát engedünk ide, amely illeszkedik ebbe. Az ipari park könnyen megközelíthető lesz az M6-osról, mert a Keselyűsi utat is felújítjuk, még ősszel kiírjuk a közbeszerzést. Sőt, külön kerékpárút is épül Keselyűsben. Érezzük már a paksi bővítés hatását, biztos vagyok benne, hogy komoly cégek települnek városunkba.

– Keselyűsről jut eszembe a tervezett Gemenci Ökocentrum. Mi a helyzet vele?

– Egy hosszú, kétéves előkészítő szakasz zárult le. A tanulmányt a turisztikai ügynökség iránymutatásai alapján többször is átdolgoztuk, kész a végleges változat, a következő esztendőkben elindíthatjuk a kivitelezést. Ezt saját forrásból nem tudjuk megelőlegezni, megvalósítani, ehhez az állam, a kormány támogatása kell. Magyarországon 2021-ben Vadászati Világkiállítást rendeznek. Nagy durranás lenne, ha abban az évben át tudnánk adni az ökocentrumot egy kalandparkkal. Utóbbi az ökocentrum kistestvére lenne, egy környezetvédelmi és turisztikai beruházás. Az E.R.Ö.V. szakmai programjában szerepel egy új szennyvíztisztító építése a várostól keletre. A korszerű technológiával megtisztított vízzel feltölthetnénk a Csörgét és több környező kisebb tavat. Ezeken lehetne horgászni, sportolni, a környezetükben aktívan pihenni, épülne játszótér és wakeboard-pálya is. Az összességében többmilliárdos beruházásnak a szakmai programja több fontos szűrőn is átment, és mindenhol pozitívan ítélték meg.

– Néhány sportfejlesztést említett már. A többi, a nagyobbak hogy állnak?

– Az uszoda építése folyamatban van, és már zajlanak az egyeztetések, hogy a tizennégy hektáros sporttelepünkön miként tudjuk a tervezett összes funkciót elhelyezni. A rekreációt szolgálja az uszoda mellett az élményfürdő, egy új sportcsarnok, a jégcsarnok, a fedett lőtér, a labdarúgó- és teniszpályák, de ha ezeket mind egymás közelében szeretnénk elhelyezni – miként a logika diktálja – ez a tizennégy hektár nem is sok, hiszen kell elegendő parkolóhely is. Az utolsó négyzetcentiig ki kell sakkoznunk, hogy minden elférjen, főként ha egy szállodát is építenénk oda. Márpedig úgy lenne az igazi, akkor szolgálná az eredeti elképzeléseinket, hogy lehessen edzőtáborokat, nagy sporteseményeket is rendezni. Az új sportcsarnok tervezésére már megkaptuk a forrásokat, hamarosan elindul a folyamat, aztán jöhet a kivitelezés.

– Ha már sportturizmus, turizmus, Szekszárd és bor. Adja magát a rendezvények, szálláshelyek kérdése.

– Rosszul állunk e tekintetben, kellene még több magas színvonalú szálláshely. A Babits Mihály Kulturális Központ konferencia központtá alakítása is azt a célt szolgálta, hogy a konferenciaturizmus térképére is felkerüljön a város. De igazán nagy eseményeket még nem rendezhetünk, mert nincs hol aludni. Ezért került a Modern Városok Programba az egyetemi kar E épületének szállodává alakítása. Egy 80 szobás 4 csillagos hotel lesz wellnessközponttal, étteremmel. Arra is szükségünk van, hogy a borászok is fejlesszék a szálláshelyeiket. Együttműködhetünk például a Hotel Merops Mészárossal, és ketten együtt tudunk akkora szállás kapacitást biztosítani, ami egy nagy konferencia igényeit kielégíti. A volt Gemenc Szálló sajnos nem jöhet szóba, magántulajdonban van, közel félmilliárd forintot kérnek érte, és az önkormányzat nem teheti meg, hogy egy ilyen lepusztult épületért ennyit adjon, és még újabb komoly összegből fel is újítsa. Ráadásul nincs hozzá telek, a funkcionalitása nagyon behatárolt, idősek otthonává sem tudnánk átalakítani. Sok szekszárdit, köztük engem is zavar, ahogyan kinéz, s azon dolgozunk, hogy ezeket az állapotokat szüntessék meg a tulajdonosok. S ha már az imént említettem az idősek otthonát: tudjuk, sokan várnak elhelyezésre, és jó lenne megemelni a férőhelyek számát, dolgozunk ezen is. Elképzelhető, hogy egy teljesen új otthon épül piaci alapon, de az is lehet, hogy az önkormányzat és az egyház is beszáll a megvalósításba.

– Nem irigylem a politikusokat, főleg kampányidőszakban. Húzósak a napjai?

– A feladat lelkesít, de azért nem bánom, ha túl leszünk már a választásokon. Néhány kampányt már végigcsináltam, de ilyen durva hangnemet még nem tapasztaltam. Amikor néhány ciklussal ezelőtt szálltunk harcba a voksokért, ellenfelek voltunk, nem ellenségek. Én soha nem mennék túl azon a határon, amely emberileg bevállalható. Bízom benne, hogy a választások után lecsitul ez a túlpörgetett hangulat. És itt nem arról beszélek, amikor az ember felvállalja őszintén, hogy milyen párt családtagja, kiáll annak az értékeiért, programjáért. Szerintem nem szép dolog ostobának tekinteni az embereket azzal, hogy civilnek adom ki magam, de közben felsorakozik mögém az összes ellenzéki párt az MSZP-től a Jobbikon és az LMP-n át a DK-ig. Azt gondolom, hogy a városnak nyugalomra, békére, biztonságra van szüksége, és az ezeken alapuló fejlődésre.