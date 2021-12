Nekem abszolút kivágta a biztosítékot, ingyenenergiát akarunk adni valakinek. Onnantól kezdve nem lesz ösztönzés arra, hogy valaki energiatakarékos legyen (…) olyan nincs, hogy nem a fogyasztó fizet, meg hogy nem az ember fizeti meg. Ez populizmus – jelentette ki a közelmúltban egy, a Greenpeace Magyarország Facebook-oldalán található videóban. – Az a baj ezekkel a felelőtlen lépésekkel, mint a rezsicsökkentés is, hogy ezeket nagyon könnyű megígérni, megadni, és rendkívül nehéz megszüntetni – közölte Márki-Zay Péter, aki egyébként már 2020 őszén, a Gellért Szállóban tartott fogadáson is hasonlóan fogalmazott, mondván: – Micsoda ostobaság volt annak idején így rezsit csökkenteni! Lehet rezsit csökkenteni, hogyne lehetne: kevesebb vizet kell használni, kevesebb áramot kell használni, kevesebb gázt kell használni. Át kell térni megújulókra. Persze lehet rezsit csökkenteni: le kell szigetelni a házakat. Ekkor fejtette ki azt is, hogy a valódi rezsicsökkentést nem a lakossági energiaárak alacsonyan tartásával lehet elérni, mivel az csak „néphülyítés”.