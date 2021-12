Bár Tordai a Pannonhalmi Bencés Gimnáziumban végzett, már egyetemista éveiben a liberális közeg felé fordult. A Fundamentum nevű, SZDSZ-közeli jogi lapnak dolgozott, de 2000-ben (február 18.) például a Népszava közölte egy egyetemi hallgatóként jegyzett politikai elemzését. Már ebben is a „jobbszél felé tekintő” Orbán Viktorról írt. 2000 áprilisában pedig csatlakozott egy liberális aláírásgyűjtéshez, amely Orbán Viktort a szélsőségesektől való elhatárolódásra szólította fel. Nem csoda, hogy aztán hamarosan Demszky Gábor munkatársa lett, sőt az SZDSZ-es Új Generációhoz is csatlakozó Tordait az akkori főpolgármester a párt egyik kulcspozíciójába, az ügyvivői testület tagjának is ajánlotta. Érdekesség, hogy Tordai tanácsadótársa volt 2001-ben Demszky mellett Bruck Gábor, aki a vidékieket sértegette nemrég általa vélt tudatlanságuk miatt, és „primitív hüllőagyról” „krokodilagyról” írt nemrégiben a falusi emberek kapcsán.