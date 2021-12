Ezek után érdemes felidézni Anonymus korábbi hangfelvételét is, amelyen Gansperger főként azt ecsetelte aprólékos részletekre is kitérve, hogy a fővárosi ingatlaneladások lebonyolításakor miként működik a „jutalékos rendszer”. A baloldali üzletember lényegében ismertette a korrupciós modell működését: megtudhattuk, hogy a Berki család ott legyeskedik a telekbizniszek körül, mint ahogyan azt is, hogy Tordai Csaba „nem pénzezik”, ellentétben Kiss Ambrussal, akinek anyagi előnye is származik a sötét üzletekből.