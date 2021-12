A baloldal esetében iszonyatos mértékű külföldre irányuló megfelelési kényszer érhető tetten, ami bennünk soha nem volt meg – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a 888.hu-nak adott interjújában. A beszélgetés során szóba került többek között a migráció, a woke- és genderideológia, valamint az is kiderült, hogy a tárcavezető adott-e megbízást exkormányfőknek a külügyminisztérium épületének eladására – írja a 888.hu.

A 888-nak adott interjúja során a külgazdasági és külügyminiszter elmondta, hogy a 2022-es országgyűlési választásoknak világos tétje van. Mégpedig az, hogy a 2010 előtti világot akarjuk-e visszahozni Magyarországra, vagy a 2010 utáni fejlődési pályát akarjuk folytatni. Most mindenkit, akinek köze volt a 2010 előtti világhoz, azt összefújta a szél egy helyre. Ebből a szempontból az embereknek egyszerű a helyzetük, nincs sok kérdés. Ha valaki a 2010 előtti világot szeretné visszahozni, az a baloldalra szavaz. Aki pedig nem, az Orbán Viktorra és a Fideszre.

Annak kapcsán, hogy mi annak üzenete, hogy a baloldal miniszterelnök-jelöltje az elmúlt időszakban járt Brüsszelben, és más diplomatákkal is találkozott, kifejtette, hogy

a 2010 előtti és utáni politika közötti különbség az, hogy internacionalista-e vagy patrióta. Az elmúlt 11 évben egy abszolút patrióta, a nemzeti érdekeken alapuló politikai stratégiát folytatott a kormány. Nemcsak a külpolitika szempontjából, hanem minden elemében. Ezzel szemben 2010 előtt számos esetben a külföldnek való megfelelés játszott főszerepet, és láthatóan így van ez most is baloldal esetében, hiszen egy iszonyatos mértékű külföld felé irányuló megfelelési kényszer érhető tetten. Bennünk ilyen soha nem volt.

Ennek kapcsán felmerülő kérdésre, hogy várhatóak-e befolyásolási kísérletek a jövő évi választás kapcsán, Szijjártó Péter úgy jellemezte a helyzetet, hogy

nem a Marson, de még csak nem is a Holdon élünk, hanem Közép-Európában. A történelmi tapasztalataink alapján nem kell azon meglepődni, hogy már most egyértelmű befolyásolási kísérletek zajlanak a magyar választás kapcsán. Ennek vannak látható jelei, és vannak csak bizonyos szolgálatok vagy intézmények által detektált nyomai.

Vannak szemmel látható példák, mint amikor egy másik ország nagykövetsége nyíltan, esetleg kevésbé nyíltan újságírókat vagy azok cikkeit finanszírozza. Emellett pedig vannak kevésbé látványos, de bizonyos szférákban azért látható előkészületek is.

Minden egyes államnak, így a magyarnak is vannak olyan intézményei, amelyek kifejezetten a külső befolyásolási kísérletek felderítésére, illetve elhárítására szakosodtak. Ezek között van olyan, amelyet én felügyelek. Az információk jellegére való tekintettel nem említhetek konkrétumokat, de azt elmondhatom, több befolyásolási kísérlet előkészítésére utaló jelet szűrtünk ki.

Felmerült a kérdés, hogy a woke-, illetve genderideológiát az ország határain kívül lehet-e tartani hosszú távon, melynek kapcsán Szijjártó Péter elmondta,

a genderideológia kapcsán vízválasztó lesz a magyar népszavazás. Amit a nemzetközi fősodor liberális médiája láttatni akar, az egy buborék. A liberális elitek és a liberális sajtó körében a genderideológia egy önmagától értetődő, első számú szempont. De a nagy tömegek esetében azért én ebben nem vagyok egészen biztos.

A tradicionális, több száz- vagy adott esetben ezeréves értékek tisztelete sokkal nagyobb, mint ahogyan azt mutatni akarják bizonyos körök. Éppen ezért vágta ki a biztosítékot Brüsszelben a magyar gyermekvédelmi törvény, mert ez egy olyan szabályozás, amely egy világos társadalmi felhatalmazás alapján létrejött országgyűlés legitim döntése. Ez nem egy liberális újság vagy liberális politikai elit véleménye, hanem egy törvény. Ezért is próbálják meg ellehetetleníteni a népszavazást, ezért is tagadják meg tőlünk az újjáépítési pénzeket.

Ha egy népszavazáson az emberek nem a genderideológia oldalára állnak, akkor az lesz az első alkalom, hogy a népakarat egy ilyen ügyben megnyilvánul. Ettől tartanak

– értékelt Szijjártó Péter.

A magyar migrációs politika terjedő példája kapcsán megfogalmazta, hogy azon három külügyminiszter közé tartozik, akik ott ültek 2015-ben a Külügyek Tanácsában, és ott ülnek most is. Emlékszik, mi volt az álláspont akkor a magyar kerítésépítés kapcsán, és látja, hogy most mi az álláspont. Azok az országok, amelyek kígyót-békát kiabáltak a magyar migrációs politikára, a legsötétebb XX. századi diktatúrákhoz hasonlították országunkat, elfogadhatatlan kifejezéseket használtak a magyarokra, most felállva tapsolnak azoknak, akik kerítést építenek, vagy adott esetben maguk is ezt csinálják.

Felmerült, hogy időnként kiáll egy nyugati politikus, és nyilvánosan elismeri Magyarország erőfeszítéseit a migráció megállításában, amelyhez a külgazdasági és külügyminiszter hozzáfűzte:

„Az európai uniós külügyminiszterek minden hónapban egyszer összeülnek. A viták során rendszeresen, az ülés alatt is, kap SMS-eket a kollégáktól, amelyekben leírják neki, hogy »Jól mondod, Péter«, »Nyomjad, veled vagyunk!«.”

