Karácsonyi forgataggá alakult a zánkai Erzsébet-tábor főtere, a hét közepén pedig az első táborlakók is megérkeztek az Erzsébet-karácsonyra. December elsejétől huszonkettedikéig háromnapos kirándulásokra lehetett ugyanis jelentkezni a korábban a nyári balatoni táborozásról ismert zánkai „gyermekvárosba” – írja a Magyar Nemzet.

Az elmúlt évek során felújított komplexumot téliesítették is, ez a fejlesztés tette lehetővé, hogy idén először egész évben fogadja a gyermekeket a táborhely.

A már említett főtéren kürtőskalácsot, mézeskalácsot és rétest fogyaszthatnak a vendégek, italként pedig teát kérhetnek. A tér közepén az Erzsébet alapítvány munkatársai egy óriási karácsonyfát is felállítottak.

A színházteremben cirkuszi előadás, a sportcsarnokban pedig játékos vetélkedő várja a háromnapos kikapcsolódásra érkezőket. A gyerekcsoportok minden héten hétfőn és szerdán érkeznek, a közel 3500 fős táborba azonban most csak maximum 1200 látogatót fogadnak, hogy a közös helyiségekben be lehessen tartani az alapvető járványügyi szabályokat. A belső terekben tartott programokon egyébként szintén jóval kevesebben vannak, mint a nyári időszakban, előzetes beosztás szerint zajlik minden.

A fő programokat kiegészíti a karácsonyi alkotóházzá alakított egyik – a nyári csúcsidőben étteremként használt – helyiségben berendezett kézművessarok, valamint egy klubhelyiség is különféle játékokkal.

Az első estén a gyermekeknek koncerttel készültek a szervezők. A második napon pedig egy fényfestéses produkciót tekinthetnek meg, ezután ajándékcsomagot is kapnak a résztvevők. Mindemellett elérhető egy interaktív játszótér és egy bűvésztanoda is.

A táborokban jelenleg is elsődleges az egészség védelme és a biztonság, a 18 év feletti kísérők és a táborban dolgozók is csak védettségi igazolvánnyal léphetnek a tábor területére, hasonlóan a nyári szabályozáshoz.

A gyermekek egészségügyi állapotáról a táborozás előtt a szüleiknek nyilatkozniuk kell. A közös helyiségekben a tábori dolgozóknak előírás a maszkviselés, a vendégeknek pedig biztosítják a szájmaszkot azokban a belső terekben, ahol nem oldható meg a távolságtartás. Kézfertőtlenítő minden közösségi helyszínen biztosított, a szervezők pedig táborozás közben és minden turnusváltásnál is fertőtlenítő takarítást végeznek.

Mint arról korábban a Magyar Nemzet is beszámolt, a korábbi fejlesztéseknek köszönhetően egy 70 fekvőhelyes egészségház is üzemel jelenleg a táborvárosban, ahol gyermekorvosi ügyelet működik a Bethesda Gyermekkórház szakembereivel, és az Országos Mentőszolgálat szintén folyamatos szolgálatot teljesít. Szükség esetén itt lehet elkülöníteni a koronavírusos tüneteket mutató táborlakókat, akiket tesztelnek is.

Hasonlóan a nyári Erzsébet-táborokhoz, az Erzsébet-karácsonyra is intézményi gyermekcsoportok jelentkezhettek az ősz folyamán. A csapatok jellemzően egy osztályba vagy egy iskolába járó gyermekekből állnak, akik saját iskolai szabályaik és szabadidejük alapján érkeznek az ünnepváró programra.

Borítókép: Kézműves foglalkozáson részt vevő lányok a nyári Erzsébet-táborok elindulása alkalmából tartott sajtótájékoztató után a zánkai Erzsébet Üdülőközpont és Táborban 2018. június 18-án.