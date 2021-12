Ha egy állami vagy önkormányzati vezető jogszerűtlenül veszi igénybe a szolgálati gépjárművet, azzal akár hanyag kezelést is megvalósíthat –mondta ifj. Lomnici Zoltán, a Századvég jogi szakértője annak kapcsán, hogy milyen következményei lehetnek annak, hogy Karácsony Gergely vidéki kampánykörútjaira is a szolgálati autójával ment – írja az Origo.

Karácsony Gergely főpolgármesternek nem csak a fővárosi munkájához kell a hivatali autó. A SDZ-323 rendszámú hamuszürke Toyota Prius Plug-In Hybrid a baloldali főpolgármester kormányfőjelölti kampányának vidéki helyszínein is feltűnt – Gyurcsány Ferenc korábbi testőre, Handl Tamás mellett.

Egy budapesti kerületi vezető nem használhatta magáncélra a gépkocsit

Míg az állami vezetők esetében törvényi szinten rendezve van a szolgálati gépkocsi használata, addig az önkormányzati elöljárók tekintetében alsóbb szintű normának kell szabályoznia a kérdést – mondta el ifj. Lomnici Zoltán az Origónak. A Századvég jogi szakértője szerint egy korábbi, budapesti polgármestert érintő közérdekű adatkérés során például az derült ki, hogy az ottani gépkocsihasználatot egy belső jegyzői intézkedés szabályozta, oly módon, hogy

az adott kerület első embere nem vehetett gépkocsivezetőt igénybe magáncélú útjai során.

Hanyag kezelés is történhetett

Ifj. Lomnici fontosnak tartotta azt is megjegyezni, hogy Karácsony Gergely amellett, hogy főpolgármester, a Párbeszéd Magyarországért képviselőcsoportjának is a tagja, tehát szolgálati gépkocsi igénybevétele esetében kérdéses az is, hogy pártpolitikusként vagy főpolgármesterként használta-e. Az szerinte

nem lehet mentő körülmény, hogy egy adott városvezető rendelkezik-e vagy sem jogosítvánnyal, az ebből eredő többletköltségeket nem szabadna ugyanis a település polgáraira hárítani.

Úgy látja, a fentiek fényében a legfontosabb annak a kiderítése, a szolgálati gépkocsihasználatra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően járt-e el Karácsony Gergely.

Jelenleg még nagyon távoli kérdés, de ha egy állami vagy önkormányzati vezető jogszerűtlenül veszi igénybe a szolgálati gépjárművet, azzal akár hanyag kezelést is megvalósíthat

– mondta ifj. Lomnici Zoltán.

Itt jelent meg Karácsony szolgálati gépkocsija

Augusztus 27-én, pénteken, az Azonnali tudósítása alapján a baloldali városvezető hivatali autóval mehetett kampányolni Kecskemétre. A rendszám ugyan nem látszik, de egy szürke Toyota Prius és a mellette álló Karácsony látszódik a képeken.

Szeptember 11-én, szombaton egy komlói kampányrendezvényen tűnik fel a háttérben egy parkoló hamuszürke Toyota Prius – zöld rendszámmal. Az előtérben a baloldali előválasztás miatt kampányoló párbeszédes társelnök tűnik fel.

Három nappal később, szeptember 14-én, kedden Érden tartott fórumot a főpolgármester. A Telex két nappal később publikált portréfilmjében több alkalommal is feltűnik egy sötétszürke Toyota Prius a parkolóban, a rendszám itt sem látható.

Egy napra rá, szeptember 15-én a Mediaworks Hírcentrum felvételein már látható a gépjármű rendszáma, színe, típusa és maga Karácsony Gergely is, aki ekkor épp a szentendrei kampányhelyszínt igyekezett elhagyni. A háttérben egyébként feltűnik a HÉV végállomása.

Szeptember 22-én, szerdán Hatvanban volt az újabb állomás. A Mediaworks Hírcentrum videóján ismét látszódik az autó rendszáma, színe, típusa, és az is, hogy míg a főpolgármester kampányol, addig a gépkocsi vezetője (egy ideig biztosan) a buszmegállóban várakozik.

Október 5-én, kedden Hódmezővásárhelyen is feltűnik a háttérben egy hamuszürke Toyota Prius. Karácsony épp az ellenzéki előválasztási procedúrát végül megnyerő Márki-Zay Péterhez jött egyeztetni.