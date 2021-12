"Teljesen mindegy, mit ígérget Gyurcsányné az időseknek, hiszen Gyurcsányék soha nem adtak, hanem elvettek a nyugdíjasoktól" - közölte a Fidesz csütörtökön az MTI-vel.

A nagyobbik kormánypárt közleményében arra reagált, hogy Dobrev Klára, a DK európai parlamenti (EP-) képviselője csütörtökön arról beszélt, kormányra kerülésük esetén a nyugdíjszámításnál visszaállítják az infláció mellett a bérnövekedést is figyelembe vevő svájci indexálást.

A Fidesz emlékeztetett: a baloldal korábban elvette a nyugdíjasoktól a 13. havi nyugdíjat, háromszorosára emelte nekik a gáz árát és duplájára az áram árát.

"A baloldal ma is ugyanerre készül: kijelölt miniszterelnök-jelöltjük szerint ostobaság a 13. havi nyugdíj visszaadása és azt is naponta elmondja, hogy ők a rezsicsökkentést is eltörölnék" - hangsúlyozta a kormánypárt.

Kiemelték, a Fidesz-KDNP kormányzása óta az időseknek is egyre több támogatás jut a gazdasági növekedésből, a nyugdíjprémium után februárban érkezik a teljes 13. havi nyugdíj és Európa legalacsonyabb energiaárait biztosítják számukra.

Borítókép: Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció (DK) miniszterelnök-jelöltje beszédet mond a DK XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én.