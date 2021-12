Tegnapi ülésén leginkább és leghosszabban a járványügyekkel foglalkozott a kormány – árulta el a csütörtöki kormányinfón Gulyás Gergely a Magyar Nemzet tudósítása szerint. A Miniszterelnökséget vezető miniszter ismertette a napi fertőzési számokat, annyit hozzátéve, hogy újabb kórházi kapacitásokat is meg tudnak nyitni, ha szükséges.

Jelenleg 507 intenzív és több mint 4400 szabad kórházi ágy áll még rendelkezésre a koronavírusos betegek számára.

A politikus arról is beszámolt, hogy hányan oltották be magukat eddig Magyarországon. Mint mondta, a harmadik oltásban elsők vagyunk Európában. Azt is mondta, hogy a vakcinagyártók és a szakemberek is egyetértenek abban, hogy 4-6 hónap után csökken a védettség, emiatt a kormány külön megkeresi azt a hárommillió embert, aki hat hónappal ezelőtt már beadatta a második adag vakcinát.

Az oltási akcióhetet a kormány emiatt újabb egy héttel meghosszabbítja, ezután pedig oltási akciónapokat fognak szervezni az ország településein

– jelentette be a miniszter, aki hozzátette:

a kormány felkérte az operatív törzset arra is, hogy vizsgálja meg, hogyan kötődjön a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz.

Megkezdődhet az 5-11 évesek oltása

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a kormány határozott szándéka, hogy a védettségi igazolvány érvényessége a harmadik oltáshoz legyen köthető. Ennek az időpontját később fogják bejelenteni – fűzte hozzá. A miniszter az 5-11 évesek oltása kapcsán bejelentette: mivel az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) engedélyezte a gyerekek Pfizer-vakcinával történő beoltását, az 5-11 évesek vakcinációja hazánkban is kezdetét veszi, így a december 13-i héten kétmillió Pfizer-vakcina érkezik Magyarországra. Kiemelte azt is:

jelenleg mintegy mintegy 10 millió adag vakcina áll rendelkezésre Magyarországon, a 12 éven felüliek számára van elegendő vakcina, és az 5-11 évesek oltásához szükséges vakcinamennyiséget is beszerzik.

Hozzátette: ha bármelyik oltóanyagból vásárolni kellene, az semmilyen nehézségbe nem ütköznie, inkább az jelenti a problémát, nehogy lejárjon a vakcinák szavatossága.

Nemzeti hatáskörben kell dönteni

A kormány az energiaárakról és a rezsicsökkentésről is tárgyalt tegnap. – A rezsicsökkentést fenn kell tartani, ezért mérsékeltük a benzinárakat is – mondta Gulyás, aki megerősítette azt a korábbi bejelentését is, mely szerint a kisvállalkozóknak is elérhető lesz a rezsicsökkentés. – Az önkormányzatok is igénybe vehetik ezt az egyetemes szolgáltatást – tette hozzá. A miniszter megjegyezte azt is, hogy Márki-Zay Péterék és Karácsony Gergelyék is igényelték a támogatást.

„Akik ostobaságnak tartják a rezsicsökkentést, azok elsők voltak, amikor igényelni kellett”

– világított rá Gulyás Gergely.

A sajtótájékoztató videóját itt tudja megtekinteni:

A kötelező oltásról nemzeti hatáskörben kell dönteni, de a kormány nem tartja bajnak, hogyha az Európai Bizottság javaslatot tesz ennek bevezetésére – válaszolt a miniszter arra kérdésre, amely Ursula von der Leyen e heti kijelentésére kérdezett rá, aki szerint el kell gondolkozni a kötelező oltáson.

Döntések a magyar gazdákért

Bige László és a műtrágya árának emelkedése kapcsán a miniszter kifejtette: drámaian megnőtt a műtrágya ára, és ennek az üzleti magatartásnak köszönhető, hogy a Gazdasági Versenyhivatal korábban példátlan, 14 milliárd forintot is meghaladó bírságot szabott ki Bige László cégére. Ennek a jogellenes magatartásnak azonban 3-5-szörös áremelkedés volt a következménye, amely a nemzetgazdaság szintjén is jelentkezik. Ezért a kormány és az agrártárca közösen fog döntéseket hozni a műtrágya árának mérséklésére – hangsúlyozta a tárcavezető. Véleménye szerint az olyan nyilatkozatok elfogadhatatlanok, hogy valaki egy napig ad el a magyar gazdáknak, miközben a cége itt tett szert jelentős profitra.

„Mindennek van határa, jó lenne, ha valaki nemcsak politikusokat támogatna vagy akarna megvenni, hanem a magyar gazdák támogatására is nyitott lenne”

– rögzítette a miniszter.

Márki-Zay Péter azon nyilatkozatára, amely szerint megszüntetné a gyermekvédelmi törvényt, úgy válaszolt: aki a baloldal újfajta álláspontját képviseli, és úgy gondolja, hogy a gyermekeket verni és bántalmazni lehetséges, sőt, ez még helyesnek is tekinthető, nem csoda, hogy egy gyermekvédelmi törvényt ellenez.

A baloldal mindig a terheket növelte

Nyilatkozatot kell tenni, és kérni kell az egyetemes szolgáltatást, harmincegy forint most az áram így csökkentett ára – válaszolta Gulyás Gergely arra a kérdésre, ami az önkormányzatokat érintő rezsicsökkentésre vonatkozott.

A befagyasztásról a kormány hat hónapra döntött, Gulyás Gergely reméli, hogy ez idő lejárta után már nem kell szabályozni a villanyáram árát.

Karácsony Gergely a Fudan-egyetem ügyében tett kinyilatkoztatását a miniszter nem kommentálta. Annyit mondott, hogy amennyiben a budapestiek akarják, meg fog épülni a kínai egyetem budapesti kampusza.

„A magyar hatóságok veszik a legkomolyabban az uniós OLAF jelzéseit, a legnagyobb arányban itt indulnak el vizsgálatok, ha a szervezet javaslatot tesz”

– jelentette ki Gulyás Gergely arra a kérdésre, hogy mit várnak a most folyó uniós vizsgálattól.

„A baloldal mindig az emberek terheit növelte, míg a jobboldal rezsit csökkent”

– magyarázta Gulyás Gergely arra a kérdésre válaszolva, mely szerint Józsefvárosban adókat emelt a baloldali önkormányzat.

Sajátos, hogy Karácsony Gergely a sofőrjének ad fegyelmit azt már tudjuk, hogy az autóját ki vezeti, azt egyelőre még nem, hogy a városházát ki irányítja jelenleg – kommentálta a főpolgármester buszsávban autózását a miniszter.

A kormány az állattartóknak többlettámogatást adott, ezzel a krízisek idején kieső jövedelmet pótolnák – mondta Gulyás Gergely egy kérésre válaszolva. Hozzátette: az Európai Unió egyelőre nem vesz részt ebben a támogatási formában.

A főváros a konfliktust keresi a kormánnyal

A miniszter szerint Karácsony Gergelynek hónapokig állt az asztalán a közösségi közlekedés támogatásáról szóló szerződés, amelyet ha aláírt volna, akkor a kormány azonnal folyósította volna a BKV-támogatást, de ilyen volt a kerületeknek kifizetett egészségügyi támogatás is. A főváros pedig a gyors lépések helyett mindkét esetben a konfliktust kereste a kormánnyal.

Ebből is látszik, hogy a cél nem Budapest működőképességének biztosítása, hanem a kormánnyal való kisstílű vita. A főpolgármester továbbra is az országos politikában vesz részt, mintha elfelejtette volna, hogy visszalépett az előválasztáson – vélekedett a tárcavezető.

Arról is szólt, hogy egyelőre nincs arról döntés, hogy a debreceni oltóanyaggyár milyen típusú oltóanyagot gyártson, de a cél az, hogy magyar vakcinákat állítsanak elő. Ugyanakkor, ha előbb készül el a gyár, mint a koronavírus elleni magyar oltóanyag terve, akkor is az a cél, hogy legyen magyar gyártási kapacitás az oltóanyag területén is.

Arra a kérdésre, hogy jövőre bármiben módosul-e a kata szabályozása, közölte: egyelőre semmilyen módosítást nem tárgyalt és nem fogadott el a kormány.

Rendezni a pedagógusbéreket

A brüsszeli helyreállítási alappal kapcsolatban azt mondta Gulyás Gergely, hogy ez az Európai Bizottság hatásköre, a magyar kormány szerint nem helyes, ha az LMBTQ-lobbi miatt visszatartják a támogatást.

Az Erste Bankban való állami részesedésről nem tárgyalt a kormány – válaszolt röviden a miniszter az ezt taglaló felvetésre.

A kormánynak nincs olyan információja, hogy Magyarországon is megjelent volna az omikron vírusvariáns

– válaszolta Gulyás Gergely egy újságírói kérdésre. A miniszter arról is beszélt, hogy most tetőzik a járvány, a szakértők között abban van vita, hogy már túl vagyunk-e ezen, vagy még december közepéig tartani fog. Hozzátette: azt reméli, hogy karácsonyra leszálló ágban lesz már a negyedik hullám.

Ha a védettségi kártyát a harmadik oltáshoz kötik, akkor hagyni fognak időt az embereknek arra, hogy felvegyék – tisztázta Gulyás, azt is elárulva, hogy a hetekben dönt az operatív törzs arról, hogy meghozzák-e ezt a döntést.

Magyarország minden más európai országnál többet tesz azért, hogy a külföldről érkező inflációs nyomásból a magyar polgárok minél kevesebbet érezzenek. – Emiatt van rezsicsökkentés, ezért fagyasztották be a benzinárakat – sorolta a miniszter. Gulyás Gergely szerint az a szerencse, hogy ma már nincsenek devizahitelek, a korábbi károsultak tartozásait pedig sikerült forintosítani.

A jövő évi választások előtt jogszerűen már nem élesedhet a Magyarország ellen kezdeményezett brüsszeli jogállamisági eljárás – erősítette meg Gulyás Gergely egy felvetésre. – Ez a politikai akció már elkésett – tette hozzá.

A következő ciklust arra kell felhasználni, hogy nagyobbat tudjunk lépni a pedagógusok bérének emelése terén

– kommentálta Gulyás Gergely azt, hogy az egyik szakszervezet felmérése szerint a pedagógusok nem fogadják el a jövő évi 10 százalékos béremelést. A miniszter szerint a kormány 2010 után itt kezdte a béremeléseket, azóta pedig más szektorokban olyan szinten nőttek a keresetek, hogy megint rendezni kell a pedagógusbéreket is.

Ismét kompenzálják az önkormányzatokat

Gulyás Gergely a migrációs helyzet kapcsán elmondta: általában a téli hónapokban mérséklődik a migrációs nyomás, viszont most a számok nem ezt mutatják, ezért továbbra is nagy erőkkel védik a déli határt.

A kormánypárti politikus a pedagógusok átoltottsága kapcsán közölte: Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár tájékoztatása szerint 92 százalék körül van a beoltott pedagógusok száma, és december 15-ig továbbra is élhetnek ezzel a lehetőséggel.

A miniszter ezért arra kért minden pedagógust, és azok érdekképviseleti szervezeteit, tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy a tanárok oltassák be magukat, hiszen ez a saját egészségük, és a gyermekek egészségének védelme érdekében is kiemelten fontos.

Újságírói kérdésre megerősítette: az iparűzési adó csökkenése miatt jövőre is kompenzálni fogják az önkormányzatokat. Gulyás Gergely azonban felhívta a figyelmet, hogy az állam semmit nem vett el az önkormányzatoktól. A miniszter arra is rámutatott, hogy az állami költségvetés szempontjából ez rossz üzlet, mert egyetlen fillért sem kapnak, viszont mintegy 100 milliárd forintos támogatást adnak az önkormányzatoknak azért, hogy az önkormányzatok területén lévő kisvállalkozások kevesebb adót fizessenek.

Orvostudományi döntés kell a negyedik vakcináról

A miniszter kérdésre azt válaszolta, hogy minden tapasztalat szemben áll Márki-Zay azon kijelentésével, amely szerint nem valós probléma a kiskorúakat célzó LMBTQ-propaganda.

„A baloldalon mindig napirenden volt a drogliberalizáció, mostani miniszterelnök-jelöltjük támogató hozzáállása sem meglepetés”

– kommentálta Gulyás Gergely a baloldali politikus egy másik kinyilatkoztatását.

A negyedik oltás kérdése orvostudományi, döntést orvosi szempontok szerint kell hozni – válaszolt egy következő, oltást feszegető felvetésre. – Az oltottakat nem tervezi korlátozni a kormány – jelentette ki Gulyás.

A miniszter azt mondta, eljár annak érdekében, hogy az országban felállított oltópontokon Szputnyikkal való átoltás után is lehessen harmadik oltásként Janssent kapni. A 168 Óra munkatársával ugyanis hosszan vitatkoztak azon, hogy szabályos-e ezt az oltáskombinációt kérni. Az újságíró szerint sokan nem kaphatnak az orvosuktól így vakcinát, pedig ezzel megoldódnának az utazási korlátozásokkal kapcsolatos problémáik ezeknek az állampolgároknak. A miniszter jelezte, hogy ő maga is és Merkely Béla orvosprofesszor is Janssent kapott Szputnyikra.

Nem ajánlok olyat, amit magamon nem mertem volna kipróbálni – jelezte a politikus.

Az AstraZeneca oltását részben nem kérik annyian a magyarok közül, és ennek a vakcinának rövid a lejárati ideje is, emiatt ebből a vakcinatípusból elajándékoz a kormány – derült ki a tájékoztatón.

– A kormány konkrét intézkedéseket is tervez hozni a most lezárult zöld konzultáció nyomán – jelentette ki a miniszter egy kérdésre válaszolva.

Brüsszel nem válaszol

Ha a gyermekvédelmi népszavazás érvényes lesz, akkor a kormány számára a legnagyobb pozitívumot az fogja jelenteni, hogy a gyermekvédelmi törvényben foglaltakat éveken át nem lehet módosítani. Bár biztosan lehet hatékonyabb jogi megoldásokat alkalmazni a gyermekek védelmére, de a legfontosabb azt megvédeni, amit eddig elértek. Fontos azonban azt is látni – fűzte hozzá –, hogy

az eddigi eredményeket nemcsak a magyar ellenzéktől, hanem elsősorban Brüsszeltől és az Európai Unió intézményeitől kell megvédeni, ahol teljesen másképp gondolkodnak a világról.

A miniszter arról is szólt, hogy eddig még nem kaptak választ Orbán Viktor miniszterelnök azon kérésére, hogy az unió járuljon hozzá a magyar határvédelmi költségekhez. Gulyás Gergely ennek kapcsán azt is megjegyezte, hogy az állam- és kormányfők októberi ülésén arra kérték az Európai Bizottságot, hogy a határvédelem tekintetében tegyen hatékonyabb intézkedéseket, és bocsásson forrásokat a határvédelmet ellátó országok rendelkezésére, ugyanakkor ebben sem történt semmilyen előrelépés.

Borítókép: Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Miniszterelnöki Kabinetiroda Garibaldi utcai sajtótermében 2021. november 18-án. Fotó: Bruzák Noémi/MTI