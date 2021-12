Márki-Zay Péter a rezsicsökkentés után a minimálbért is támadja. Azaz, mindekettőt megszüntetné. A baloldal jelöltjének legújabb ötlete alapvetően forgatná fel a magyar gazdaság működését. Óriási káoszt, a fizetések csökkenését és az állástalanok számának növekedését jelentené, ha Márki-Zay terve megvalósulna.

A BALOLDALI POLITIKUS AZONBAN NEMCSAK A DOLGOZÓKKAL, HANEM ENNÉL IS SOKKAL TÖBB EMBERREL SZÚRNA KI A MINIMÁLBÉR MEGSZÜNTETÉSÉVEL.

A minimálbér megemeléséről még novemberben született megállapodás a kormány és a gazdaság szereplői közöt. A bruttó 200 ezer forintos minimálbér és 260 ezer forintos garantált bérminimum azt eredményezi 2022-ben,

HOGY A MUNKAVÁLLALÓK NETTÓ BÉRE 21 679, ILLETVE 27 265 FORINTTAL NŐ – 133 EZER ÉS 172 900 FORINTRA –, MIKÖZBEN AZ ADÓTERHEK NEM VÁLTOZNAK, A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 15 SZÁZALÉK, A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI JÁRULÉK 18,5 SZÁZALÉK MARAD.

Most mutatjuk, hogy milyen egyéb területekre van pozitív hatással a minimálbér megemelése.

A nagyszülők és a kismamák is nagyon rosszul járnának Márki-Zay tervével

A nagyszülői GYED által a még nem nyugdíjas nagyszülők is jogosulttá válhatnak gyermekgondozási díjra (GYED), ha vállalják, hogy részt vesznek unokájuk gondozásában, nevelésében, amíg a szülők dolgoznak. Egyszerre csak az egyik nagyszülő, de akár több unoka után is felveheti a juttatást. A sima GYED és a nagyszülői GYED mértéke egyaránt a korábban szerzett jövedelmünk napi egységre lebontott összegének 70 százaléka, amely nem haladhatja meg a minimálbér duplájának 70 százalékát át. A bruttó minimálbér 2021 duplájának 70 százaléka 234.360 Ft/hó, 200 ezer forint duplájának a 70 százaléka pedig 280 ezer forint. A GYED is jövedelemnek számít, így 15 százalék SZJA és 10 százalék nyugdíjjáradék levonásával adózunk.

A GYED a szülő korábbi jövedelmének 70 százaléka, de maximális összege a minimálbérhez igazodik (plafonja a minimálbér kétszeresének 70 százaléka).

A MINIMÁLBÉR EMELKEDÉSÉVEL 280 EZER FORINTRA NŐ A GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ (GYED) MAXIMÁLIS ÖSSZEGE, VAGYIS 10 ÉV ALATT TÖBB MINT KÉTSZERESÉRE EMELKEDETT.

Tehát a fentiek szerint a nagyszülői gyed maximális összege a gyedhez hasonlóan bruttó 280 ezer forint lesz várhatóan. A gyed mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet munkát végezni. Testvér születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (csecsemőgondozás díj - csed -, gyermekgondozási segély - gyes) együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Az ellátásra a csecsemőgondozási díj után jogosult a szülő egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a második életévét, illetve ikrek esetén a hároméves kort. Gyermekgondozási díjat, azaz a diplomás gyedet a felsőoktatási intézmények hallgatói is igényelhetnek.

Mi lenne a táppénzel?

A táppénz alatt a napi átlagkereset 60 százaléka jár (kórházban töltött idő alatt 50 százalék), ám ebből még levonásra kerül a személyi jövedelemadót. A táppénz napi összege maximalizálva van, ez a minimálbér kétszeresének 30-ad része,

JELENLEG LEGFELJEBB NAPI 11 160 FORINT, MELY 13 333 FORINTRA EMELKEDIK.

Az álláskeresési járadék összegét a kérelem benyújtását megelőző négy naptári negyedévben az érintett jogviszonyokban elért - a vállalkozói jogviszony esetén a megfizetett - munkaerő-piaci járulék alapja havi átlagos összegének alapulvételével kell kiszámítani. A járadék összege a folyósítás teljes időtartama alatt a járadékalap 60 százaléka, amely azonban nem lehet magasabb a jogosultság kezdő napján hatályos kötelező legkisebb munkabér napi összegénél. Ha a járadék számításánál figyelembe vett összeg nem éri el minimálbért, akkor járadék számításának alapja a fentiek szerint [1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról 26. § (1) és (3)-(4) szerint] számított összeg 60 százaléka.

A MINIMÁLBÉR EMELÉSÉVEL AZ ÁLLÁSKERESÉSI JÁRADÉK ELÉRHETŐ MAXIMÁLIS ÖSSZEGE IS EMELKEDIK, BRUTTÓ 167 EZERRŐL 200 EZER FORINTRA.

Mindezek mellett a hallgatói gyed és a gyermekek otthongondozási díja (gyod) is emelkedni fog jövőre a minimálbér emelésével. A gyod jövőre nettó 180 ezer forint lesz, míg 2019-ben még nettó 90 ezer forint volt. Érdekes adat, hogy a 18 éven aluliak ápolási díja 28 500 forint volt 2010-ben. A hallgatói gyed pedig 140 ezer forintra nő majd.

A minimálbér 200 ezer forintra emelésével nő bizonyos betegségekhez kapcsolódóan a munkavállalói adóalap-csökkentő kedvezmény is. A kormány 2019-től bővített járulékkedvezmény-rendszerrel ösztönzi a piaci cégeket megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatására. A mostani adatok szerint mintegy 150 ezer megváltozott munkaképességű ember dolgozik, akik a minimálbér 5 százalékának megfelelő mértékű adókedvezményre jogosultak. Ez havi 10 ezer forint lesz 2022-ben.

MÁRKI-ZAY MINIMÁLBÉRT ELTÖRLŐ ÖTLETE A FENTI JUTTATÁSOK EMELKEDÉSÉNEK A MEGSZÜNÉSÉT JELENTENÉ.