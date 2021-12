A februári puccsig az ország de facto vezetőjének számító 76 éves Nobel-békedíjas Aung ellen 12 ügyben emeltek vádat elmozdítása óta, egyebek között az export-import szabályok és államtitok megsértése, valamint korrupció miatt, és összesen akár több mint száz év börtönbüntetést is kaphat.

Eközben a hét végén újabb tüntetéseket tartottak az ország legnagyobb városában, Rangunban, ahol a hadsereg hatalomátvétele ellen békésen tiltakozó emberek közé katonai teherautó hajtott, szemtanúk és a megmozdulás szervezői szerint három ember halálra gázolva.

– A junta célja egyértelmű: a lehető legnagyobb félelmet és pánikot akarja kelteni, és a legsúlyosabb fájdalmat, traumát és szenvedést akarja okozni, tekintet nélkül az áldozatokra. Azt üzeni, hogy bárkit, bármikor meg lehet ölni, őrizetbe venni, megverni vagy megsebesíteni pusztán azért, mert rosszkor volt rossz helyen – közölte az ellenzéki árnyékkormány.

Ramanatan Balakrisnan, az ENSZ mianmari koordinátora közleményben a felelősök megbüntetését sürgette, az Egyesült Államok ranguni nagykövetsége szintén elítélte a történteket.

A The Global New Light of Myanmar című kormánypárti napilap törvénytelen zavargást emlegetett, hozzátéve, hogy a hatóságok nyolc tüntetőt letartóztattak. A lap nem tett említést halálos áldozatokról.

A hadsereg februárban vette át a hatalmat, és Aung mellett az általa vezetett kormányzó Nemzeti Liga a Demokráciáért (NLD) párt számos politikusát letartóztatták. A hadsereg azzal indokolta a hatalomátvételt, hogy a kormány nem vette figyelembe a tavaly novemberi választással kapcsolatos panaszait. A választást toronymagasan az NLD nyerte.