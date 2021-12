Novák Katalin elmondta: nagyon aktuális az Európa jövőjéről szóló vita és lassan pontot kell tenni a közös gondolkodás végére. Közösen kell kimondanunk, merre szeretnénk továbbmenni, mi, európaiak – tette hozzá a fideszes politikus.

Mint mondta, sokan úgy érzik, visszafordíthatatlan folyamatok indultak el Európában, megkerülhetetlen a demográfia, az ezzel összefüggő migráció és tömeges bevándorlás témája. Hozzátette: a migrációs nyomás nem csökkent 2015-höz képest, hanem most is folyamatosan nő, számos európai országban pedig – példaként a most alakuló német kormányt említette – a vezetők úgy döntöttek, bevándorlóországgá teszik országukat.

Novák Katalin szerint, ha a németek ezt szeretnék, akkor tegyék, „de ne oktrojálják rá” ezt a többi országra, így Magyarországra sem.

Az első és legfontosabb kérdés, hogyan szeretne megújulni Európa: azt szeretnénk, hogy szülessenek gyermekek, vagy a migrációs nyomásnak akarunk engedni, sőt, becsalogatni a bevándorlókat Európába

- fogalmazott a miniszter. Hozzátette: ezzel összefügg az a kérdés is, hogy mit gondolunk a hagyományos értékekről, alá akarjuk-e vetni magunkat a „genderpropagandának”, vagy a hagyományos családokat akarjuk-e megerősíteni, segíteni a fiatalokat a családalapításban, gyermekvállalásban.

Úgy vélte, ezek súlyos kérdések, és vannak olyan politikai vezetők, akik erről hasonlóan gondolkodnak. Ilyen politikai vezetők találkoztak – a teljesség igénye nélkül – Varsóban és egyeztek meg arról, szorosabbra fűzik egymással a kapcsolatukat – tette hozzá.

Novák Katalin szólt arról is, hogy ő személy szerint hisz Európában és az Európai Unióban. Magyarország eminens érdeke, hogy az Európai Unióhoz, az európai országok közösségéhez tartozzon, nem is akarunk másként tenni – emelte ki.

Hozzáfűzte: ugyanakkor helytelen az az irány, ami felé az EU elindult; a „senki által nem választott vezetők”, akik bizonyos intézmények élén ülnek Brüsszelben, csak a magas fizetésük és pozíciójuk megőrzésében érdekeltek és azt akarják, hogy a brüsszeli intézmények dönthessenek az országok szuverenitásához tartozó kérdésekben is.

„Most már úgy tűnik, mintha a csúcson ott ücsörögne egy brüsszeli bürokrata elit, és egyébként a miniszterelnökök, a választott vezetők, akik az egyes országokat képviselik Európában, pedig szalutáljanak nekik és tegyék azt, amit ukázként nekik Brüsszelből kiadnak” – fogalmazott.

Novák Katalin szerint a politikai vezetők, akik Varsóban találkoztak, rendkívül fontosnak tartják a szuverenitást és azt meg akarják őrizni.