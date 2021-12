– Módosítani kellett a költségvetést, hogy jövőre ötszázalékos lehessen a nyugdíjemelés – árulta el ma reggeli rádióinterjújában a miniszterelnök. Orbán Viktor a Kossuth Rádió műsorában elmondta, hogy a jegybank szerepe nagyon fontos akkor, amikor a költségvetést készítik, ők becsülik meg ugyanis az infláció mértékét a következő évre.

A beszélgetést itt meghallgathatja:

Van miből adni

– Pontos elszámolás a jó barátság titka – fogalmazott a kormányfő arról, hogy a nyugdíjakat az év végén további két százalékkal emelték, hiszen nagyobb volt a drágulás is. – Mivel veszélyhelyzet van, a kormány rendelettel is tud változtatni a költségvetésen – mondta a miniszterelnök. – Ha van miből adni az ember jó szívvel ad – tette hozzá.

Orbán Viktor felhívta a figyelmet arra, hogy a jövő februárban esedékes 13. havi nyugdíj összege is 5 százalékkal növekszik.

– Ha a gazdaság jól teljesít, akkor lehet béreket emelni – válaszolta a kormányfő arra a műsorvezetői kérdésre, hogy bírni fogja-e az ország azt, hogy ennyi helyen egyszerre emelnek bért jövőre. – Amit megtermeltünk, azt tudjuk szétosztani – tisztázta Orbán Viktor a jobboldali kormány által követett elvet a béremelések terén.

A miniszterelnök elmondta, hogy az 5-11 évesek oltását december 15-ével lehet elkezdeni. Mint részletezte, hosszú ideig bizonytalankodott az orvostudomány a kiskorúak oltásáról.

– Most jutottak el az orvosok odáig, hogy be szabad oltani a fiatalokat is – tette hozzá a miniszterelnök. Kiemelve: ezzel tudjuk megvédeni a gyermekeinket. – A legaktívabb terjesztője a hullámokban terjedő vírusnak, aki még nincs beoltva. Hozzátette: aki nincs beoltva, az nem csak magának árt, hanem mindannyiunknak.

Kezdődik a gyermekek oltása is

– Szerdától lehet regisztrálni a szokásos módon, 15-étől kezdjük az oltást a szokásos módon. Kijelöltük az oltópontokat, illetve gyermekháziorvosoknál lehet megkapni az oltást – közölte a kormányfő.

Orbán Viktor elmondta, az operatív törzs hajnali jelentése alapján az új fertőzöttek száma csökken. A kórházban kezelt betegek száma és a lélegeztetőgépen levő emberek száma is csökkent.

– Veszteség minden nap van, de a helyzet, úgy tűnik, javul, és a szakértők szerint a csúcson vagyunk, vagy már túl is léptünk rajta, azonban nincs más orvosság, csak az oltás – rögzítette.

A nyugati emberkísérlettel szemben

– Hosszú hónapok óta szervezkedünk azokkal az európai pártokkal, akik nem támogatják a bevándorlást és a családokat akarják segíteni. Ezek a pártok úgy látják, hogy Brüsszel épp a fordítottját akarja ennek

– mondta a múlt heti varsói jobboldali csúcstalálkozóról Orbán Viktor. A következő találkozó Spanyolországban lesz az év végén.

– A legfontosabb, hogy hosszabb távon legyen egy nagy bevándorlásellenes, családpárti pártokból álló csoport Európában – mondta a miniszterelnök. Szavai szerint az Európai Parlamentben jelenleg kisebbségben van a magyarok által is képviselt álláspont. Orbán szerint azon kell dolgozni, hogy a jobboldal is érdekérvényesítő pozíciókat szerezzen az uniós döntéshozatalban.

– Nem alternatíva szeretnénk lenni, hanem győztesek, a célunk az, hogy ez legyen Európában a legnagyobb politikai erő

– jelentette ki. A miniszterelnök szerint a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, és nem a bajt idehozni a kontinensre.

– Európában mindenhol van egy törésvonal a bevándorlás kérdésében – mondta Orbán Viktor. Úgy fogalmazott, erről az embereket eddig csak Magyarországon kérdezték meg. – Amit a magyarok akarnak, az olyasmi, ami az EU-s politikával szemben áll – tette hozzá. Azt is mondta, hogy az uniós szabályokat békeidőben hozták, de válsághelyzetben ezek nem működnek.

– A nyugat-európaiak belevágtak egy nagy kísérletbe: ha összekeverik a muszlimokat a bennszülött keresztényekkel, abból valami jó dolog fog kisülni

– részletezte Orbán. Hozzátette: ő maga nem szeret emberekkel kísérletezni, szerinte ez veszélyes dolog, jelen helyzetben pedig életveszélyes. – Terrorcselekmények történnek a hazádban, iszonyatos szociális kiadásokkal szembesülsz, ha gazdasági válság van, elveszítheted a munkádat – sorolta a kockázatokat a miniszterelnök. Szerinte a magyar Alkotmánybíróság ma arról fog dönteni, hogy mit lehet tenni akkor, ha egy tagállam, jelesül Magyarország polgárai és Brüsszel ilyen markánsan nem ért egyet egy adott kérdésben.

Az uniós törekvések lehetséges következményeiről azt mondta, van 7-8 ország, amely szembesült már ezzel a problémával. Ahol az alkotmánybíróságok brüsszeli bürokraták ellenében döntöttek. Hozzátette, ebből méreteinél fogva Németország kiemelkedik.

– Minden országnak más a kultúrája, a németek, amikor látták, hogy itt egy konfliktus van, akkor lekerekítették a mondanivalójukat, hogy majd megbeszéljük, mi legyen – mondta. A miniszterelnök úgy folytatta:

„a magyar ember nem ilyen”.

– A magyar azt érzékeli, hogy amit ő akar, az elé akadályt húztak elé Brüsszelben. A magyar nem lehalkítja a hangját, hanem feltekeri, és szeretne tiszta vizet önteni a pohárba. A lengyel is hasonló – tette hozzá. A miniszterelnök elmesélte, most volt itt az észt elnök, és ő is azt nyilatkozta a tanácskozásokat követően, hogy meg kell változtatni a brüsszeli bevándorlás szabályait – mint részletezte, az észt elnök európai bíró volt korában.

– Nem a nemzetállamoknak kell igazodni a mára már életidegenné vált Brüsszeli szabályokhoz, hanem a Brüsszeli szabályokat kell visszaigazítani a valósághoz

– hangsúlyozta.

Mint részletezte, az Alkotmánybíróság döntése azt jelentheti, hogy a fizikai határzár mellé egy jogi határzárat is felhúz Európa. Orbán Viktor elmondta, most hogy Németországban új kormány állt fel, a helyzet most nehezebb, mint volt,

– Kétségtelen, hogy sok vitánk volt a német kereszténydemokratákkal, akik a kancellárt adták Németországban, de azért mégis egy keresztény alapokon álló, a magyar gondolkodáshoz hasonló irányt képviselő politikai közösség volt. Helyettük most jött egy baloldali kormány, amely a programjába beleírta, hogy Németország egy bevándorláspárti ország, amit támogatni kell

– húzta alá Orbán Viktor. Hozzátette: Brüsszelben nehezebb lesz a munka, mint eddig volt.

– Na, de mikor volt könnyű? Sose. Ez a munka, csinálni kell – zárta gondolatait a kormányfő.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió stúdiójában