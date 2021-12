A varsói csúcstalálkozón tizenkét jobboldali európai párt vezetője gyűlt össze. A házigazda Jarosław Kaczyński, a lengyel Jog és Igazságosság (PiS) elnöke, miniszterelnök-helyettes meghívását elfogadta Marine Le Pen, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője, Santiago Abascal, a spanyol Vox elnöke, és természetesen a magyar miniszterelnök is. Orbán Viktor a találkozó előtt úgy fogalmazott:

Az összegyűlt konzervatív pártok célja hangot adni annak a sok tízmillió embernek, akik ma európai polgárok, de úgy érzik, hogy nem képviselik őket.

Koskovics Zoltán, az Alapjogokért Központ elemzője a Magyar Nemzet megkeresésére elmondta: az Európai Néppárt balra tolódásával a konzervatív eszme képviselete jelentősen meggyengült az európai uniós intézményekben. A Varsóban összegyűlt pártok azonban lehetőséget látnak arra, hogy együttműködésük révén nagyobb beleszólásra tegyenek szert az Európai Unió jövőjének alakításába.

A szakértő rámutatott: a konferencia zárónyilatkozatából kitűnik, hogy a részt vevő konzervatív pártok vállvetve fognak küzdeni a tömeges bevándorlás, a baloldali társadalmi mérnökösködés és Brüsszel központosító törekvései ellen – különös tekintettel a lopakodó jogalkotásra. Ugyanakkor a konzervatívok pozitív alternatívát mutattak fel a megszólítani vágyott európai polgárok felé:

a Nemzetek Európája koncepciója szerint a szuverén uniós tagállamok szorosan együttműködnének céljaik elérésében, ám tiszteletben tartanák egymás nemzeti hagyományait és sajátosságait.

Mint azt Koskovics Zoltán kifejtette, e szerint az elképzelés szerint az uniós intézmények – birodalomépítés helyett – az európai országokat szolgálnák annak érdekében, hogy közös terveiket hatékonyabban tudják megvalósítani.

A jövőben minden bizonnyal látni fogjuk a szorosabb jobboldali együttműködés jeleit az európai politikában, és a közeljövőben megrendezésre kerülő újabb konzervatív csúcs Madridban további előrelépéseket hozhat

– fűzte hozzá a szakértő.

Elmondta azt is: nem csupán a jobboldali politikai pártok dolgoznak az európai hálózatépítésen, ugyanis a konzervatív agytrösztök és kutatóintézetek is ráébredtek arra, hogy a józan észt és a valós európai értékeket csak egymással összefogva van esélyük megvédeni. Ennek jegyében idén ősszel az Alapjogokért Központ a legnagyobb lengyel jogi kutatóközponttal, az Ordo Iurisszal közösen létrehozta a Szövetséget a Közjóért, amelyhez immár három európai intézet is csatlakozott: az itáliai Nazione Futura, a szlovák Emberjogi és Családpolitikai Intézet és a cseh Szövetség a Családért.

Európában töretlenül zajlik a konzervatív reneszánsz

– hangsúlyozta Koskovics Zoltán.

Borítókép: Mateusz Morawiecki lengyel és Orbán Viktor magyar kormányfő, valamint Marine Le Pen, a Nemzeti Tömörülés elnöke a konzervatív pártok varsói csúcstalálkozóján