Bajnai Gordon az amerikaiak embere, a Gyurcsány Ferenc vezette baloldal pedig minden pénzt külföldről kap – erről számolt be Gansperger Gyula egy egyeztetésen, amelyet Anonymus hozott nyilvánosságra ma. A korábbi Wallis-vezér arról is beszélt, hogy az ellenzéki médiára befolyása van Soros Györgynek, de anyagi segítséget nyújt a Wallis tulajdonosa, Veres Tibor is.

A Sajtóklub vendégei Bencsik András, Gajdics Ottó és Néző László voltak. Házigazda: Bayer Zsolt.