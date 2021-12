Közel 280.000 eurót fordítanak harminc LMBTQ-emberek bevonását célzó projekt támogatására, mintegy 15.000 euró kerül elkülönítésre az „O’Yes” nonprofit szervezet „Go to Gyneco” projektjére, az LMBTQ-emberek egészségét támogató „#WECARE”, valamint az „ULB AIDS and Sexuality Observatory” elnevezésű projektekre. A „Rainbow House” egyesület 33.500 eurót kap az „L-Festival”, valamint annak „All Gender Welcome” nevű kampányának támogatására - írja a The Brussels Times-ra hivatkozva a V4NA Hírügynökség .

„Ezen egyszeri projektfelhíváson túl az LMBTQIA+ személyek bevonását célzó következő terv, melyet a brüsszeli kormány 2022 elején véglegesen jóváhagy, az önkéntes szektor fokozott támogatásáról is rendelkezik majd”

– tette hozzá az államtitkár.

Az LMBTQ célirányzatok mellett 10 nyertes pályázat 212.500 eurót oszthat meg olyan projektekre, melyeknek céljai az egyszülős családok „imázsának” javítása, a napi küzdelmeik kiemelése, valamint az egyszülősség mint a nemek közötti egyenlőség kérdésének tudatosítása.

Plus de 500.000€ aux projets associatifs de soutien à la monoparentalité et à l’inclusion des personnes LGBTQIA+. 👩‍👧🏳️‍🌈 40 projets pourront ainsi être soutenus en 2021 grâce à une augmentation du budget #ÉgalitéDesChances. https://t.co/Rnd8Rku8MF — Nawal Ben Hamou (@nawalbenhamou) December 13, 2021

Körülbelül 40.000 eurót kap továbbá az „Actions pour les familles, la Santé et l’Egalité des chances in Uccle” nonprofit szervezet támogató csoportok létrehozására, személyre szabott jogi és pszichológiai konzultációkra, valamint a „nehéz helyzetben lévő egyedülálló szülők” támogatására.

Szintén 40.000 eurót kap a „Centre Séverine Planning familial agréé de Bruxelles Ouest” szervezet, melyet egyszülős családok globális gondozására összpontosító projektre fordíthatnak a családtervezési kezdeményezések témakörön belül, valamint mintegy 45.000 euró támogatást kap a „CAP CAW Family to develop a Maison des parents solos 2.0” megnevezésű kísérleti projekt, melyet egy Ixelles-i közösségben valósítanak meg.

Brüsszel azonban nem csak Belgium határain belül kíván szerepet vállalni az „LMBTQI+ egyenlőségért” folytatott harcban:

a brüsszeli kormány 60.000 eurós támogatást hagyott jóvá magyarországi és lengyel LMBTQ-ügyekre.

A támogatást a brüsszeli „Forbidden Colors” szervezet a magyar „Budapest Pride” és a lengyel „LGBTIQ+ Friendly School Ranking” szervezetek támogatására illetve professzionalizálására fordítja – olvasható ugyancsak a The Brussels Times oldalán.