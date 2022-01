Úgy tűnik, kudarcba fullad a baloldal népszavazási kezdeményezése, mivel korábbi ígéretükkel ellentétben aligha valószínű, hogy január közepéig összegyűjtik a kétszázezer érvényes szignót, ami ahhoz szükséges, hogy az országgyűlési választással egy időben tarthassák a referendumot. A sikertelenség okai között lehet említeni, hogy a pártok alig foglalkoznak az aláírások gyűjtésével, egyedül a Magyar Kétfarkú Kutya Párt veszi komolyan - írja a Magyar Nemzet.

Nem halad jól a szivárványkoalíció által indított népszavazási kezdeményezés, miután a héten arról szóltak a hírek, hogy mindössze 75 ezer támogató szignót sikerült összeszedniük. Mint ismert, a kormány gyermekvédelmi népszavazására adott válaszként a baloldal is előállt egy referendum ötletével, majd a Nemzeti Választási Bizottság a Karácsony Gergely által benyújtott ötből két népszavazási kérdést engedett át augusztusban, a Fudan Egyetem ügyéről, illetve az álláskeresési járadék meghosszabbításáról szólót.

A baloldal december közepén kezdte meg az aláírásgyűjtést. Eredeti céljuk az volt, hogy január közepéig elérjék a népszavazás elrendeléséhez szükséges kétszázezer aláírást, hogy az országgyűlési választásokkal egy időpontra essen a referendum.

Most azonban úgy tűnik, hogy érdektelenség miatt a baloldalnak ez a terve nem fog sikerülni, bár Karácsony még bizakodó, mivel az ATV-ben úgy fogalmazott, hogy „belobbant” az aláírásgyűjtés, az emberek visszatértek, „már sorban állnak”, hogy meglegyen a kétszázezer aláírás. Ugyanakkor az aláírásgyűjtés decemberi megkezdésekor a főpolgármester azt is lehetségesnek tartotta, hogy még az év végéig elérjék a referendum kiírásához szükséges számot. Egy hónapja Márki-Zay Péter is azt nyilatkozta, hogy szerinte van esély még 2021-ben összegyűjteni a kétszázezer aláírást.

A népszavazási aláírásgyűjtés beindításakor azonban a baloldal miniszterelnök-jelöltjének az is gondot okozott, hogy felidézze, pontosan mit is kérdeznek az emberektől. Saját kommunikációs tanácsadója és Kunhalmi Ágnes segítsége is kellett ahhoz, hogy el tudják mondani, hány napra szeretnék felemelni az álláskeresési járadék folyósításának idejét.

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy a balliberális összefogás nem tesz meg mindent a cél eléréséért, mivel néhány hete a Magyar Kétfarkú Kutya Párt egy Facebook-posztban arról panaszkodott, hogy azért nem tudják sok helyen elkezdeni az aláírásgyűjtést, mert alig kaptak ehhez szükséges íveket a pártoktól. Ennek oka lehet, hogy a Nemzeti Választási Iroda közleménye szerint Budapest főpolgármestere kérdésenként 26 667 ívet igényelt, egy íven pedig legfeljebb tizenöt aláírás szerepelhet.

Említésre méltó az is, hogy a baloldal októberben még büszkén hirdette, hogy az általuk rendezett és több botránnyal, valamint technikai nehézséggel övezett előválasztáson több mint hatszázezren vettek részt. Ennek tükrében a mostani aláírásgyűjtés még inkább kudarcnak tekinthető, és egyúttal kérdéseket vet fel a szivárványkoalíció háziversenyének részvételi adataival összefüggésben.

A baloldal hiperpasszív hozzáállása a népszavazásokhoz nem véletlen. Emlékezetes, hogy Karácsony Gergely már 2020-ban is bejelentett egy helyi népszavazási kezdeményezést, amely azt célozta, hogy a koronavírus-járvány gazdasági hatásait kezelő európai uniós segélyalap legalább felét az önkormányzatok kapják meg lakosságszám-arányosan. Csakhogy hivatalosan még csak nem is kezdeményeztek referendumot, aminek mára se híre, se hamva a balliberális városvezető kommunikációjában.