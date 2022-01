A választáshoz kapcsolódó határidőket, határnapokat az igazságügyi miniszter rendeletben határozza meg a kitűzést követően, de a választási eljárásról szóló törvény alapján már tudható, melyek a legfontosabb határidők, határnapok.

E szerint a mintegy 7,8 millió, magyarországi lakóhellyel rendelkező választójogosultnak a január 26-ai névjegyzéki állapotnak megfelelően február 11-éig kell kézhez kapnia a névjegyzékbe való felvételről szóló értesítést. Aki nem kapja meg az értesítőt, a jegyzőnél (a helyi választási irodában) kérheti.

A hivatalos kampány a választást megelőző 50. napon, azaz február 12-én indul, ez azt jelenti, hogy az erre felhasználható és elszámolható forrásokat ebben az időszakban lehet elkölteni.

Az egyéni választókerületekben a jelöltséghez a törvény szerint legalább ötszáz, a választókerületben lakó választópolgár ajánlása szükséges, a jelöltek február 25-én 16 óráig gyűjthetik az ajánlásokat az ajánlóíveken. Az ajánlásokat a választókerületi választási bizottságnál kell leadniuk. A választási bizottság dönt a jelöltek nyilvántartásba vételéről.

Országos listát az a párt állíthat, amely legalább tizennégy megyében és a fővárosban, legalább 71 egyéni választókerületben önálló jelöltet állított. Közös egyéni jelöltek alapján közös lista állítható. Országos nemzetiségi önkormányzat is állíthat listát, ehhez a névjegyzékben nemzetségi választópolgárként szereplő választópolgárok legalább egy százalékának ajánlása szükséges. Az országos listákat legkésőbb február 26-án 16 óráig kell bejelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.

Az a több mint 420 ezer magyar állampolgár, aki nem rendelkezik magyarországi lakcímmel, és a 2018-as országgyűlési választás előtt vagy az után regisztrált, továbbra is szerepel a levélben szavazók névjegyzékében, vagyis nem kell újra kérnie a regisztrációt. Az a külhoni magyar állampolgár, aki még nem regisztrált, választási regisztrációs kérelmét március 9-ig juttathatja el a Nemzeti Választási Irodába (NVI).

A külhoni választópolgároknak a választási iroda az országos lista jogerőssé válását követően eljuttatja a szavazási levélcsomagot, a választó pedig a szavazatát tartalmazó borítékot vagy a szavazás befejezéséig eljuttatja a külképviseletekre, vagy a magyarországi szavazásra rendelkezésre álló időszakban eljuttatja bármelyik országgyűlési egyéni választókerületi választási irodába, vagy pedig levélben juttatja el az NVI-hez, ebben az esetben a szavazatnak április 3-án 19 óráig meg kell érkeznie.

A választás napján külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország nagykövetségein és főkonzulátusain akkor szavazhatnak, ha március 25-én 16 óráig jelentkeztek a külképviseleti névjegyzékbe.

Aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni kíván a választójogával, ugyancsak március 25-én 16 óráig kérheti átjelentkezését a lakcím szerinti választási irodától egy másik településre. Az átjelentkezők a választott településen is az eredeti lakcímük szerinti egyéni képviselőjelöltekre szavazhatnak.

Várhatóan a választás éjszakáján előzetes eredményt közöl majd az NVI, de a választás jogi eredményét csak a külföldön leadott szavazatokat tartalmazó urnák hazaszállítása és a levélben leadott szavazatok megszámlálása után állapítják meg: az egyéni választókerületek eredményét legkésőbb április 9-én, a választás országos eredményét pedig legkésőbb április 22-én.

Az új Országgyűlésnek legkésőbb május 3-ig kell megalakulnia.

Az NVI felkészülten várja a választásokat

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) felkészült a közelgő, népszavazásokkal egybekötött országgyűlési választásokra – közölte az NVI kedden az MTI-vel.

Mint írták, Áder János köztársasági elnök április 3-ára tűzte ki a parlamenti választásokat, valamint az ezzel egy időben, közös eljárás keretében tartandó országos népszavazásokat is. Magyarországon most először a parlamenti választásokkal egyszerre népszavazásokon is kinyilváníthatja véleményét a mintegy 8,2 millió választópolgár – írta az NVI.

Hozzátették: az iroda a választópolgárok pártsemleges tájékoztatásáról ezúttal is gondoskodik és rövidesen élesíti a Választási Tájékoztatási Rendszert, valamint az ehhez tartozó választási tájékoztató honlapot. Az indulásától a választások lezárásáig ez az új felület fogadja majd azt, aki felkeresi a valasztas.hu oldalt.

Az NVI emellett biztatja a választópolgárokat, hogy jelentkezzenek szavazatszámláló bizottsági tagnak. Ezzel mindenki egyénileg is hozzájárulhat a választások tisztaságához, illetve a gördülékeny, átlátható lebonyolításhoz, mely közös érdekünk - fogalmaztak a közleményben.

Borítókép: Áder János köztársasági elnök és felesége, Herczegh Anita szavaz az országgyűlési képviselő-választáson 2018. április 8-án / MTI / Koszticsák Szilárd