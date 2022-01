A járvány nagyon sok mindent veszélybe sodort, az egészségünket, a gazdaságot, a munkahelyeket és a béremeléseket is. Az egészségügyi és gazdasági védekezésre több ezer milliárd forintot fordított már a kormány és ez eredményes is volt. A járvány ellenére is nő a magyar gazdaság. A kormány pedig arra törekszik, hogy a gazdasági növekedésből a munkavállalók is részesüljenek. Ezért a béremelési programok folytatódnak, jelentős béremelésekkel indul 2022

– emelte ki a kormány hivatalos Facebook-oldalán közzétett videóban a hazai kommunikációért felelős kormánybiztos – írja a Magyar Nemzet.

Januártól folytatódik az ápolók béremelési programja, újabb 21 százalékos ápolói béremelés lesz és folytatódik az orvosok béremelési programja is. 2021 elején indított béremelésnek köszönhetően az orvosi fizetések két év alatt átlagosan két és félszeresükre nőnek.

Januártól húsz százalékkal nő a szociális dolgozók, a bölcsődei és a kulturális dolgozók bére, és tízszázalékos béremelés lesz a pedagógusoknak, a rendőröknek és a katonáknak is

– húzta alá Szentkirályi Alexandra, és hozzátette, hogy a rendvédelmi dolgozók emellett februárban hathavi fegyverpénzt is kapnak.

A közszféra béremeléseire összesen csaknem 800 milliárd forintot fordítunk. A versenyszférában is folytatódnak a béremelések. A kormány 750 milliárdos adócsökkentéssel segíti a vállalkozásokat a minimálbér emelésével. Januártól húsz százalékkal nő a minimálbér és a szakmunkás minimálbér is.

Ezek a béremelések nem lehetnének a jó gazdasági teljesítmény és a stabil pénzügyi gazdálkodás nélkül

– mondta végül a kormányszóvivő, Szentkirályi Alexandra.

Borítóképünkön Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő. Fotó: MTI/Balogh Zoltán