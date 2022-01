A magyaroknak mindig jobb, ha az amerikaiak és az oroszok közvetlenül beszélnek egymással - írta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán hétfő este azzal kapcsolatban, hogy amerikai kollégája, Antony Blinken tájékoztatta az amerikai-orosz elnöki tárgyalásról.

A magyar külügyminiszter ismertette: Antony Blinken amerikai külügyminiszter az elmúlt percekben telefonkonferencián adott tájékoztatást a négy visegrádi és a három balti ország, valamint Románia és Bulgária külügyminiszterének az amerikai-orosz elnöki tárgyalásról, amelyet december 30-án tartottak.

Szijjártó Péter a "többiekhez hasonlóan" megköszönte amerikai kollégájának a tájékoztatást. Úgy fogalmazott: "nekünk magyaroknak az mindig jobb, ha az amerikaiak és az oroszok közvetlenül beszélnek egymással. Ezt bizonyítja történelmünk is, hiszen mi rajtavesztettünk minden, Kelet és Nyugat közötti konfliktuson".

A magyar külügyminiszter sok sikert kívánt a felső szintű megbeszélések januári folytatásához, és biztosította amerikai kollégáját arról, hogy Magyarország a legmagasabb, nagyköveti szinten vesz részt a NATO-Oroszország tanács ülésén. Ugyanakkor felhívta Antony Blinken és a közép-európai kollégái figyelmét arra is, hogy míg Magyarország a napokban újraindítja a földgáztranzitot Ukrajna irányába, az ukrán elnök egy olyan törvénytervezetet nyújtott be, amely ellehetetlenítené, hogy a kárpátaljai magyar vezetők hivatalt tölthessenek be az ukrán közigazgatásban.

Ha ez a jogszabály életbe lép, az súlyosan korlátozni fogja Magyarország lehetőségeit "Ukrajna támogatásának tekintetében" - írta Facebook-oldalán Szijjártó Péter.