Mintegy 1300 B+R (biciklizz és utazz) parkoló épült meg a MÁV állomásmegújító programjában 2021-ben - közölte a MÁV szombaton.

Közleményük szerint a legforgalmasabb állomásokat érintő "50 megújuló állomás" program 2019-ben indult, ennek részeként tavaly tíz helyszínen fejeződtek be karbantartási és felújítási munkálatok, három helyszínen 100 P+R és 26 helyszínen 1298 B+R parkoló épült.

A vasúttársaság hangsúlyozta: kiemelt feladatként kezeli a személyszállítás szolgáltatási színvonalának emelését, aminek fontos eleme az állomási környezet szépítése, kulturáltabb utasforgalmi terek kialakítása.

A tavaly épült új B+R parkolók elhelyezkedéséről azt írták, Gyömrőn és Monoron 100-100, Pilisen 90, Kápolnásnyéken, Szolnokon és Vecsésen 80-80, Ceglédbercelen 68, Gárdonyban, Pestszentlőrincen, Velencén és Zebegényben 60-60, Agárdon, Alsógödön, Erdőkertesen, Farmoson, Fóton, Fótújfalun, Martonvásárban, Őrbottyánban 40-40, Ceglédbercel-Cserőn, Kisköre-Tiszahídnál, Monorierdőn, Nagymaroson, Sülysápon, Sződ-Sződligeten, Vicziántelepen pedig 20-20 kerékpártároló épült ki. Velencén további 18 kerékpártárolására alkalmas bontott támaszt is kihelyeztek. Pilisvörösváron 50, Ceglédbercelen 45, valamint Kisköre-Tiszahídnál 5 P+R parkoló is kiépült.

A vasúttársaság közölte, hogy a tervezetten 2023-ig tartó program keretében idén folyatódnak a karbantartási munkálatok. Bicske, Bicske alsón már megkezdődtek a peronépítési, térkövezési munkálatok, illetve 20 B+R parkoló és új utasbeálló is épül, Rákospalota-Kertvárosban szintén zajlik az utasbeálló kiépítése. Celldömölkön, Kőbánya alsón, Martonvásáron, Nagymaros-Visegrádon és Szobon is folyamatban van a felvételi épület felújítása, ezeket tervezetten szintén idén befejezik. Továbbá Felsőgödön 60 kerékpártárolót létesítenek, Vecsésen 35-40, Újszászon 29 P+R parkoló kiépítését is tervezik 2022-ben.

A MÁV múlt évi fejlesztéseivel kapcsolatban azt írta, a Sződ-Sződliget megállóhelyen felújították a felvételi épületet, a homlokzatot, és több más fejlesztés mellett megújult az utasváró is. Albertirsán a felvételi épület teljes homlokzata kapott új külsőt, új nyílászárókat építettek be, a gyalogos aluljáróba vezető két lépcsőkart újjáépítették és sok más újítás mellett állomás területe is megszépült.

Sülysápon felújították a felvételi épületet, az aluljárót és a peronokat, valamint kiépült a vagyonvédelmi rendszer is. Alsógalla, Felsőpakony, Ferihegy, Rákoskert, Rákospalota-Kertváros, Vác-alsóváros, Vecsés-Kertekalja és Vicziántelep megállóhelyeken a peronokon új padokat és hulladékgyűjtőket helyeztek ki, valamint új biztonságtechnikai rendszert építettek ki, továbbá Alsógallán, Rákospalota-Kertvárosban és Vicziántelepen is végeztek felújításokat - olvasható a közleményben.