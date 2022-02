A svéd állami foglalkoztatási hivatal által kiadott statisztikákból a Global Village Foundation szervezet összeállított egy dokumentumot, ami arra világított rá, hogy Svédországban a regisztrált munkanélküliek többségét bevándorló hátterű személyek teszik ki. Az adatokból kiderül, hogy a 2021 decemberében a 370 ezer regisztrált munkanélküli közül 210 ezer külföldi születésű volt. De kiderült az is, hogy a statisztikákban erősen felülreprezentáltak a szomáliai, eritreai, etiópiai, szíriai, iráni és iraki bevándorlók. A külföldön született regisztráltak közel 80 százaléka ráadásul Európán kívüli országokból származik – írja a V4NA.

Ahmed Abdirahman, a The Global Village Foundation vezérigazgatója és alapítója azt is elmondta, hogy természetesen kényes kérdés a bevándorlók integrációjának elősegítése, de a tényeket is meg kell ismerni a problémák megoldásához.

A legtöbb bevándorló számára a legnagyobb gondot a nyelvtanulás jelenti, mivel többségük olyan területen él, ahol nem laknak svéd anyanyelvű emberek és ez nagyon megnehezíti a kapcsolatépítést

– mondta a vezérigazgató.

Olof Åslund, az Uppsalai Egyetem közgazdászprofesszora, a Munka- és Oktatáspolitikai Intézet munkatársa – aki a korábban migrációval kapcsolatban számos kutatást végzett – úgy véli,

köztudott, hogy egyes bevándorló csoportok messze felülreprezentáltak a munkanélküliek között, és erről gyakrabban is szót kellene ejteni. Ha választanom kellene, hogy a munkaerő-piaci intézkedéseket az etnikai hovatartozás vagy az életkor, a nem, a végzettség és a munkatapasztalat alapján tervezzem meg, akkor az utóbbit választanám

– mondja.

