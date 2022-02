"Mit szól ahhoz a főpolgármester, hogy a baloldali szivárványkoalíció a fasisztákat is képviseli?" - tette fel a kérdést Láng Zsolt, a Fidesz budapesti választmányi elnöke akormánypárt fővárosi szervezete Facebook-oldalán közzétett, Karácsony Gergelyhez címzett levelében.

A bejegyzés szerint megdöbbenve hallották, hogy Márki-Zay Péter ellenzéki miniszterelnök-jelölt egy hétvégi fórumon azt mondta: "de azt, amit Orbán Viktor egy személyben megtestesít - ezt a szivárványkoalíciót úgymond, a liberálisokat, a kommunistákat, a konzervatívokat és a fasisztákat -, ezt mi a szövetségben külön-külön képviseljük. Gerinces emberként mindenki megtarthatja a saját világnézetét, a saját álláspontját".

A bejegyzésben Láng Zsolt kikéri magának, hogy valaha is megtestesítették volna a fasisztákat.

"Bár az Ön miniszterelnök-jelöltje már annyi ember önérzetébe belegázolt, hogy ez is csak egy értelmezhetetlen hazugsága a mindennapokból" - írta a főpolgármestert megszólítva.

Hozzátette: ugyanakkor most nem csak ők, hanem a "baloldali propagandasajtó" is értetlenül áll a kijelentés előtt. Ezért arra kérik a főpolgármestert, hogy válaszoljon azokra a kérdésekre, amelyeket "baloldali harcostársai" tettek fel a nyilvánosság előtt.

Valóban azt gondolja a miniszterelnök-jelölt, hogy az Egységben Magyarországért a fasisztákat is képviseli? A szövetség melyik tagjára gondolt, amikor azt mondta Márki-Zay Péter, hogy a fasisztákat is képviseli valamelyikük? Márki-Zay Péter szerint valóban lehet egyszerre fasiszta és gerinces ember, aki megtartja a saját világnézetét és a saját álláspontját? - sorolta a sajtóban is megjelent felvetéseket a Fidesz budapesti választmányi elnöke.

Arról is kérdezi a főpolgármestert, hogy "mint aki a Budapesten élők képviseletére esküdött fel, mikor fog végre elhatárolódni a pártszövetségében található jobb- és baloldali szélsőségesektől". "Meddig ölelgeti őket, miközben demokratát játszik a közösségi médiában?" - olvasható a Fidesz fővárosi szervezetének Facebook-oldalán közzétett bejegyzésben.