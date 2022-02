A baloldal sorra eladja a kerület tulajdonában lévő zöldterületet és ingatlanokat. Lakossági tiltakozás ellenére parkolókat számol fel, a kampányígéretet megszegve pedig csaknem 100 bérlakást értékesített. A zöldterületek jelentős részén már túladtak, vagy ha ez nem sikerült, bérbe adta azokat – írja a Metropol.

A zöld helyén társasházak és irodaházak épülnek úgy, hogy forráshiánnyal, illetve állam támogatások megvonásával magyarázzák „kényszerhelyzetüket”. Szerintük ugyanis ez a „kabát” elég nagy ahhoz, hogy eltakarja, hogy az önkormányzat 1,5 milliárddal több működési támogatást kapott a tavalyihoz képest, év végén szintén 1,5 milliárddal több iparűzési adóhoz jutott, és év végén több,mint 5 milliárddal több megtakarítás szerepelt az önkormányzat bankszámláján – mondta el a Metropolnak Bús Balázs, a kerület korábbi polgármestere.

Bús Balázs szerint, Óbuda baloldali vezetése már most milliárdos nagyságrendű kárt okozott a kerületieknek Fotó: Metropol / Nagy Zoltán

Most a Polarisz Csillagvizsgáló, sokadikként a sorban az, amit értékesíteni kívánnak. A terület, ahol található az épület, a Hajógyári szigethez hasonló zöldterület, azaz nagyon értékes. Hallottunk már erről korábban, hiszen itt van az az önkormányzati strand is, amelyet nem tartottak karban, így az használhatatlanná vált. Lehet, hogy azért hagyták lepusztulni, mert már akkor tudták, hogy később eladják?

Bús Balázs rámutatott arra is, hogy a baloldali többségű testület nemcsak a kerületieket károsítja meg, hanem az államot is. Miután az általuk favorizált gyermek szakrendelőt a kormány megtámogatta 1,5 milliárd forinttal, és miután a kormány átutalta az emelt béreket is, azért, hogy ne legyen nyereséges a szakrendelőt működtető egészségügyi KFT, elvont 100 millió forintot tőle az önkormányzat. Az így veszteségessé váló gyerekszolgáltatás után ugyanis elkerülhetik az adó befizetését…

Most a Polarisz Csillagvizsgálót adja el a baloldal Fotó: Metropol / Nagy Zoltán

Néhány az eladottak listájáról

Felpörgették a bérlakások eladását, eddig 100 darab fölött értékesítettek

Eladták a Pünkösdfürdő utcai önkormányzati telket, a parkolók felszámolásáról sem tájékoztatták a lakókat

Árulják a sóstói tábor egy részét

Újlaki Piac épülete

Bivalyos Csárda

Flórián Mozi

Bérbe adták

a Barát patak melletti szabadidő telket (ezen Bús Balázs révén elidegenítési tilalom van, azért nem adhatták el)

Veszélyben van

Barátság Park

A kaszásdűlői és csillaghegyi közösségi ház

Semmibe vették a helyieket, beépítették volna az utolsó nagy Római-parti parkot is

A Vitorla utca és Nánási út találkozásánál lévő nagy zöldterület „kereskedelmi hasznosítására” Óbuda-Békásmegyer baloldali vezetése annak ellenére hirdette meg a pályázatot, hogy a helyiek egyöntetűen elutasították a tervet az erre szervezett lakossági fórumon. A Római-part 6000 négyzetméteres fás parkjának átalakítása a terület egy részére vonatkozott volna, amelyet közfunkciót is ellátó, kereskedelmi üzlet célra adtak volna bérbe. A helyi civilek tiltakozásba kezdtek, és tíz vérszilvafát ültettek a területen, illetve petíciót indítottak. Az elképzelésből végül nem lett semmi, mert nem jelentkezett rá pályázó. Az eset annak idején csak a Metropol érdeklődésére derült ki, sem a testület, sem a lakosság nem tudott róla. Lapunk kérdéseire, miszerint a terület mekkora részét adnák át kereskedelmi üzlet és parkolók részére, csak annyit válaszoltak, hogy ”A pályázat eredménytelenné lett nyilvánítva. Az önkormányzat nem írja ki újra.”

A baloldal minden zöld területet beépítene Fotó: Metropol / Facebook

Anonymus szerint, amire „ki vannak éhezve”, az a Városháza, de a listán szerepelt a Mocsárosdűlő is

A Mocsárosdűlőt Anonymus, a maszkos ember hozta szóba először, aki nyilvánosságra hozott egy tucat olyan ingatlant – köztük a Városházát is-, amellyel a Főpolgármesteri Hivatal házalt. A korrupciógyanús ingatlanügyletek mellett, a Városháza falain belül működő jutalékos rendszerről is beszámolt, hangfelvételekkel alátámasztva.

Épphogy sikerült megmenteni a Mocsárosdűlőt

Kiss László III. kerületi polgármester korábbi állítását, miszerint még csak kérés sem érkezett hozzá a Mocsárosdűlő beépítése kapcsán, azonnal megcáfolta Erő Zoltán budapesti főépítész és Barts Balázs, a fővárosi vagyonkezelő vezérigazgatója is.

„Kiss Lacival megvan a deal, itt pedig lakások lesznek” – mondta Barts a december 3-án közzétett Anonymus-videó szerint. A fenti mondat 2021. május 5-én, a fővárosi vagyonkezelő Attila úti épületében hangzott el, ahogy az is, hogy Kiss László már rá is bólintott a beépítésre, és „a terület árazása folyamatban van”.

Bús Balázs, Óbuda korábbi fideszes polgármestere január 9-én tett közzé egy nyílt levelet Karácsony Gergelynek címezve, amelyben a Mocsárosdűlő megvédését kéri. Ebben leírja, hogy Óbuda lakosságát hónapok óta bizonytalanságban tartja a kerület baloldali városvezetése a területtel kapcsolatban, és arra kéri a főpolgármestert, hogy a Mocsárosdűlő teljes egészére terjessze ki a „zöld közpark” besorolást. Tavaly december 20-án III. kerületi képviselő-testület – a Polgári Frakció javaslatára – a Mocsárosdűlő területének 70 százalékát visszaminősítette természeti területté, azonban 268 000 négyzetméteren a beépíthetőség megmaradt.

Bús Balázs indítványa úgy fest mégis célba ér, hiszen erre a nevezett rész levédésére Karácsonyék bizottsága a napokban rábólintott, így az megmenekülhet a privatizációtól.

Így nézett volna ki a tervek szerint, ha beépítik a Mocsárosdűlőt Fotó: Főpolgármesteri Hivatal Városépítési Főosztály

Óbuda féláron kótyavetyélte el a legendás csillaghegyi éttermet

A Bivalyos Csárda értékesítésére egyetlen pályázó jelentkezett, aki a piaci árnál jóval alacsonyabban jutott az ingatlanhoz. A 2448 négyzetméteres területet, amely a Bivaly utcában állt, szerény 180 millió forintért értékesítette a III. kerületi önkormányzat, miközben ezen a környéken a telekárak ennél jóval magasabbak. Az ingatlant 73 530 forintos négyzetméterárért adták el, míg az átlagár 100 ezer forint felett van Csillaghegyen és a Római-parton. A kultikus csárdát az új tulajdonosa már le is bontatta, értesüléseink szerint többlakásos társasház épül majd a történelmi épület helyén. A Bivalyos Csárda elismert és nagy múltú vendéglátóhely volt Csillaghegyen. Az 1930-as évek óta működő csárda épületének egyes részei több száz évesek is lehettek.

Ledózerolták a Bivalyos Csárdát, Csillaghegy legendás vendéglőjét Fotó: Metropol / Facebook

Borítókép: Karácsony Gergely főpolgármester, Kiss László III. kerületi polgármester, Horváth Csaba (MSZP) zuglói polgármester, Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes, Tóth József XIII. kerületi polgármester valamint Szaniszló Sándor XVIII. kerületi polgármester (jobbról balra), előtérben Pikó András VIII. kerületi polgármester a Fővárosi Közgyűlésben 2020. január 29-én / MTI / Kovács Tamás