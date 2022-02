Baloldali források szerint Buzinkay György lett az LMBTQ-jogokért felelős „tisztviselő” Márki-Zay csapatában – írta a Ripost. A lap értesülései szerint a baloldal miniszterelnök-jelöltje február 25-én Szentendrére látogat, Buzinkay György kinevezését várhatóan itt jelentik majd be a nyilvánosság számára. Ahogyan írták,

ezzel Buzinkay lesz a felelős Márki-Zay háza táján az összes LMBTQ-témáért, az ő dolga a nem-átalakító műtétek propagálása, az azonos neműek házasságának és gyermekvállalásának lehetővé tétele, illetve a szokásos genderpropaganda, beleértve az óvodák és általános iskolák felkeresését is.

Felidézték, hogy Buzinkayt korábban a Momentum Pride-felelőseként ismerhettük meg, ő volt a párt arca a szivárványfelvonulások szervezésében és propagálásában. Az olimpiaellenes pártban annak megalapítása óta aktív Buzinkay 2018-ban már az országgyűlési választásokon is indult, akkor a berettyóújfalui körzetben 0,8 százalékot szerzett, 2019-ben szerepelt pártja európai parlamenti listáján, de nem jutott be az EP-be, ugyanabban az évben pedig Budapest V. kerületében szeretett volna képviselővé válni, de az önkormányzati választásokon sem tudott mandátumot szerezni. A Ripost információi szerint Buzinkay jelenleg két fővárosi felügyelőbizottságban is tag, ezekért havi 540 900 forintot kap, miközben állandó munkahellyel nem rendelkezik.

A Ripost cikkében felhívták a figyelmet arra is, hogy „Buzinkay közösségi oldala szerint elkötelezett híve az LMBTQ-ideológiának, számos saját maga által készített képpel, poszttal igyekszik terjeszteni nézeteit, amelyek kinevezésétől kezdve Márki-Zay politikai csapatának üzeneteit is hordozzák majd.” Az anyagban több videófelvételt is bemutatnak, amelyeken Buzinkay György „az LMBTQ-ideológia propagálása részeként akár világsztárok bőrébe is belebújik”.

Az áprilisi választásokon Buzinkay György egyébként ismételten új helyszínen, a Pest megyei 3-as számú választókörzet – Pilis-Dunakanyar – jelöltjeként próbálna mandátumot szerezni. A választókerület központja Szentendre, emiatt kerülhet sor itt a bejelentésre.

A választókerületben álhírt terjesztett a balos jelölt

Buzinkay kampányában helyi ügyekkel is foglalkozik, bár kommunikációja alapján nem viszi túlzásba a tájékozódást. A hét végén például azt posztolta közösségi oldalára, hogy nem indul el tavasszal a 11-es út felújítása, „mert nem ad rá a kormány pénzt”. – Megint átvert minket a Fidesz – fogalmazott a politikusjelölt, aki azt állította, hogy a „Közút” tájékoztatása alapján írta bejegyzését. – Újabb baloldali hazugságot lepleztünk le! – ezt már Vitályos Eszter írta, aki a kormánypártok jelöltjeként indul a Pest megyei körzetben. Ellenfelével szemben Vitályos valóban kért tájékoztatást a Magyar Közúttól, amely jelezte, hogy minden szükséges forrás rendelkezésre áll az útfelújításhoz. – A baloldali jelölt szándékosan és tudatosan hazudott a választóknak, hogy ezzel félelmet keltsen bennük. Sajnos, úgy gondolom, ezzel végképp alkalmatlanná vált a térségi emberek képviseletére – szögezte le posztjában a kormánypárti képviselőjelölt. A szentendrei központú körzetben egyébként négy éve 46 százalékos eredménnyel győzött a fideszes Hadházy Sándor, korábbi visegrádi polgármester, aki idén nem indul újra a képviselőségért.

Borítókép: A szentendrei központú körzetben indítják az álhíreket terjesztő szivárványpolitikust (Forrás: Facebook)