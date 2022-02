A Századvég energia- és klímapolitikai üzletágvezetőjének értékelése szerint nagyon biztató eredménnyel zárult Vlagyimir Putyin orosz elnök és Orbán Viktor magyar miniszterelnök keddi moszkvai tárgyalása.

Hortay Olivér az M1-en arról beszélt, hogy az Európában kialakult energiaválság miatt a felelős kormányoknak, országoknak el kell kezdeniük megvizsgálni, hogy a következő fűtési időszakban honnan biztosítják földgázellátásukat.

Azzal kapcsolatban, hogy Magyarország nagy valószínűséggel megkapja az igényelt plusz egymilliárd köbméter földgázt Oroszországtól, a Századvég üzletágvezetője az orosz elnöknek a találkozó után tett kijelentéseit idézte, amely szerint Magyarországon nem lesznek ellátásbiztonsági problémák.

A kérdésben április elejére várható eredmény - mondta Hortay Olivér, a magyar kormányfő szavait is idézve, aki szerint "nagyon közel van a megállapodás".

Hozzátette: tavaly decemberben egyes országokban a tízszeresére emelkedett a földgáz ára, ehhez képest Magyarország az Oroszországgal kötött hosszú távú, 2036-ig szóló gázellátási szerződés értelmében a piaci árnál sokkal olcsóbban tudja beszerezni az energiahordozót. Utalt arra, hogy Vlagyimir Putyin nyilatkozata szerint Magyarország a piaci árak ötödéért jut az orosz földgázhoz.

Hortay Olivér közölte azt is, hogy a hosszú távú szerződés értelmében az ország földgázellátása biztosított, továbbá Európában Magyarországon kell a legkevesebbet fizetni a földgázért és az áramért is. Úgy folytatta, ez a vállalatok számára is elengedhetetlenül szükséges versenyképességi tényező, amely akár a beruházási döntéseiket is befolyásolhatja.

A paksi bővítésre térve a Századvég munkatársa azt mondta: a beruházás az ütemtervnek megfelelően halad, hamarosan célegyenesbe fordul, és kezdődik a létesítési fázis.

Magyarország ellátásbiztonságához, energiaszuverenitásának megteremtéséhez és megőrzéséhez is szükséges a bővítés, amit nem kizárólag magyar, hanem régiós projektnek nevezett, mivel - fűzte hozzá - a térségnek egyre nagyobb az energiaigénye.

Hortay Olivér irreális állításnak nevezte Márki-Zay Péter baloldali miniszterelnök-jelölt azon szavait, amelyek szerint nincs szükség az orosz-magyar gázellátási szerződés bővítésére.