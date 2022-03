Nem egyedi és elszigetelt példa a Jobbikban Z. Kárpát Dániel esete, akiről kiderült: náci karlendítéssel pózolt és korábban a zsidók magyarországi térfoglalásáról is értekezett – olvasható az Origo cikkében.

A pártban ma is vezető tisztséget betöltő politikus mellett maga a pártelnök, Jakab Péter is antiszemita kijelentéseket tett, mint ahogy Gyöngyösi Márton európai parlamenti képviselő is listázni akarta a zsidó képviselőket. A Mediaworks Hírcentrumának összeállításából látható, hogy a Jobbik nem számolt le a szélsőséges múltjával. Azaz, a Gyurcsány-Márki-Zay-féle baloldal minden további nélkül befogadta az antiszemita Jobbikot.

Nincs mit csodálkozni azon, hogy jelenleg is antiszemita, náci „romantikára” fogékony politikusok vannak a Jobbikban, hiszen a párt jelenlegi elnöke is tett antiszemita, rasszista kijelentéseket.

A Hír TV 2019-ben mutatta be azt a felvételt, amelyen Jakab Péter nevetgélt Pörzse Sándor zsidózó viccén egy 2010-es miskolci lakossági fórumon. A felvételen az látható, ahogy Jakab a miskolci Jobbik akkori elnökeként a háttérben állva derült azon, hogy Salamon László KDNP-s politikus nevével és vélt származásával szórakoztatta a hallgatóságot Pörzse. A Jobbik elnöke ugyanabban az évben egy tiszalúci lakossági fórumon a börtönviszonyokról értekezve beszélt a „kiválasztott néphez tartozó” bűnözőkről.