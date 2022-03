Miközben kardcsörtető, harcias nyilatkozatokban követelik a baloldali politikusok, hogy a kormány szállítson fegyvereket Ukrajnának, sőt Márki-Zay Péter miniszterelnök-jelölt még magyar katonák frontra küldését is elképzelhetőnek tartja, éppen ők nevezik a béke ellenségének Orbán Viktort és a Fideszt. A felelőtlen és veszélyes háborús hangulatkeltés közben a kárpátaljai magyar kisebbséget is célkeresztjébe állította a baloldal.

A határon túli magyarok iránti érzéketlenség és ellenszenv megnyilvánulásai közepette Gréczy Zsolt, a DK politikusa, korábbi szóvivő a napokban bejegyzést tett közzé a Facebook-oldalán, miszerint „egyetlen fideszes oldalán nem látok sem békegalambot, sem szolidaritási ukrán zászlót, sem bármilyen, a háborút elítélő posztot.”

Gréczy állításával szemben a kormánypárti politikusok, a miniszterelnökkel az élen naponta többször hangsúlyozzák, hogy Magyarország érdeke a háború mielőbbi befejezése, a béke helyreállítása, és egyértelműen elítélték az orosz agressziót.

Ezenkívül minden uniós szankciót támogat a kormány Oroszországgal szemben, illetve humanitárius segítséget nyújt Ukrajnának, és minden menekültet befogadunk, ellátunk, aki a szomszédos háború sújtotta országból ide érkezik. Mindez valódi segítség, míg a közösségi oldalakon békejelekkel és ukrán színekre festett profilképekkel demonstrálók semmilyen hatást nem tudnak gyakorolni a háború menetére, és a bajban lévő ukrán vagy magyar embereken sem segítenek.

Megtagadták volna az oltást a kárpátaljai magyaroktól

Amikor viszont érdemi támogatást nyújthattak volna a baloldali politikusok és pártok a kárpátaljai magyaroknak, akkor a szolidaritásnak nyoma sem volt bennük. Tavaly május közepén az ATV műsorában Gréczy Zsolt arra a felvetésre, hogy helyénvaló-e engedni külhoni magyarok számára is, hogy regisztráljanak oltásért, úgy felelt: „ha térdig gázolnánk a jó minőségű vakcinában”, adhatnánk másoknak, de jelen helyzetben nem kellene adni a határon túliaknak a magyarországi készletekből. Azt persze helyeselte, hogy a hazánkban élő külföldieket is a magyar vakcinakészletekből oltsák be.

A Demokratikus Koalíció más politikusai is uszítottak a külhoni magyarok ellen a járvány idején, például Vadai Ágnes országgyűlési képviselő tavaly márciusban a koronavírus elleni oltás kapcsán intézett támadást a legnehezebb helyzetben lévő kárpátaljai honfitársaink ellen.

A baloldali politikus olyan álhíreket is megfogalmazott, mint hogy nem szükséges az oltási regisztrációhoz magyarországi tajszám, egyes kárpátaljai magyarokról pedig hamisan azt állította, hogy nem tudnak magyarul, tehát leukránozta őket.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke 2020 áprilisában az Országgyűlésben azt kérte számon a kormányon, hogy miért ad határon túli magyaroknak, többek között beregszásziaknak védőfelszerelést. Ugyanekkor frakciótársa, Kocsis-Cake Olivio azt vetette fel, hogy előbb az egészségügyi intézmények, majd a magyar állampolgárok kapjanak maszkot és csak utána küldjön az ország segítséget a határon túli magyaroknak, majd azt követően nyújtsanak segítséget más országoknak.

Ukrán nyugdíjbizniszt emlegetett a DK

Még 2018 januárjában tett feljelentést a DK az úgynevezett ukrán nyugdíjasok ügyében. Gyurcsány Ferenc akkor azt mondta: az ukrán határ térségében jártak, ahová sok ukrán állampolgár jelentkezik be névleg, az így megszerezhető magyar nyugdíj miatt. Hozzátette: szerinte a bejelentkezésekkel a hivatalban lévő polgármesterek és a helyi országgyűlési képviselők is új szavazókhoz juthatnak a választásokon.

„Tudatlanok, levélszavazó zombik”

Márki-Zay Péternek is szúrja a szemét a határon túli magyar kisebbség, visszatérően tesz rájuk sértő kijelentéseket, illetve politikai ellenfélként tekint rájuk. Az ukrajnai háború kitörése után a napokban azt nehezményezte, hogy a Magyarországra menekülők nagy többsége szerinte oroszbarát és Fidesz-szimpatizáns, így április 3-án könnyebben tudnak majd a kormánypártokra szavazni. Aztán ennél is tovább ment, és sértegetni kezdte a határon túli magyarokat.

Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, a kormány a Kárpát-medencei magyarsággal szemben diszkriminálja a Nyugat-Európában élő magyarokat, mert utóbbiak tájékozottak, ezért nem szavaznának a Fideszre.

A baloldal miniszterelnök-jelöltje tehát azt állította, hogy a külhoni magyarok, így a kárpátaljaiak is, tudatlanok. Nem először becsmérli őket Márki-Zay, hiszen korábban egy nyilatkozatában „levélszavazó zombiknak” nevezte a kettős állampolgársággal rendelkezőket.

A tavaly október 23-i békemenettel kapcsolatban a Klubrádiónak nyilatkozva szintén ócsárolta a határon túli magyarokat, amikor azt mondta: „...ezért kellett buszok százaival, határon túlról is embereket hozni, akik jó része azt se tudta, hova, milyen célból érkezett Budapestre.”

A baloldal miniszterelnök-jelöltje egy tavaly augusztusi Facebook-posztjában arról értekezett, hogy csak a Fidesz hozott az országba migránsokat. „Orbán Viktor oroszokkal, ukránokkal, kínaiakkal és vietnamiakkal próbálta megállítani a népességfogyást, hiába mondta azt, hogy magyarokat csak magyarokkal lehet pótolni.”

Tehát Márki-Zay értelmezésében a kárpátaljai magyarok egyszerűen ukránok.

Borítókép: Márki-Zay Péter (Fotó: Teknős Miklós)