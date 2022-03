Ukrán válság 1 órája

Márki-Zay katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, most súgógépről próbál magyarázkodni, de ez sem sikerül

Márki-Zay Péter kedd délutáni facebookos bejelentkezésében súgógépről olvasott fel akadozva egy szöveget, amit nyilvánvalóan mások írtak meg számára. A baloldal jelöltje korábban fegyverszállítást, katonákat, Oroszország elleni szigorú szankciókat emlegetett, a kárpátaljaiakat pedig Fidesz-szavazó oroszbarátnak és zombihadseregnek nevezte. Ezek után még a baloldali közvélemény-kutató intézetek is a baloldal és Márki-Zay népszerűségének teljes összeomlását mutatták. A legutolsó döfés az volt, amikor kiderült, hogy a vidéki szavazók körében nemhogy Karácsony Gergely, de még Fekete-Győr András is kevésbé elutasított, mint Gyurcsány jelöltje. Ezek után ültették oda a súgógép elé Márki-Zayt, nem engedve, hogy egyetlen gondolatot is saját magától mondjon el.

Emlékezetes, hogy Márki-Zay korábban azt mondta, akár katonákat is küldene Ukrajnába, ha a NATO-kéri, a baloldal több politikusával együtt pedig többször kiállt a fegyverszállítások mellett. Ezt akarták feledtetni a baloldal jelöltje mellé rendelt kampányemberek – sikertelenül. Annyira, hogy Márki-Zay fél percen belül hibázott; MÉG A HÁBORÚ KITÖRÉSÉNEK NAPJÁT SEM TUDTA HELYESEN FELOLVASNI A SÚGÓGÉPRŐL (PUTYIN FEBRUÁR 24-ÉN TÁMADTA MEG UKRAJNÁT, NEM 25-ÉN). A baloldal jelöltjének nem véletlenül adták a szájába, hogy béke kell, többször is olyan kijelentést tett ugyanis, amely veszélyeztette Magyarország biztonságát és a határon túli magyarokét is. A baloldali aktivistának, Gulyás Mártonnak adott interjújában Márki-Zay azt mondta, hogy „ha a NATO úgy dönt", akkor akár katonákat is küldene Ukrajnába. – Mindent, amit a NATO szövetségi rendszere megenged, azt nagyon szívesen segítenénk. Nyilván, itt Magyarország, azért valljuk be... hogyha nem Putyin ügynökeként működne Magyarország, akkor természetes, hogy a NATO tagjaként, minden módon, amit a NATO eldönt, azon belül a szövetség keretein belül, mindenféle segítséget megadhat Ukrajnának – mondta Márki-Zay Péter, világossá téve, hogy nem a magyar érdekeket követné. Gyurcsány jelöltje a fegyverszállítások elől sem zárkózott el. Tehát, hogyha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk – mondta az ATV-ben. Mindkét eset azt jelentené, hogy Márki-Zay Péter Magyarországot belesodorná a háborúba. Márki-Zay Péter emellett folyamatosan gyalázta a kárpátaljai magyarokat, akiket „oroszpártinak" nevezett. Azok, akik átjöttek 60 ezren, azok jelentős része szerintem magyar szavazópolgár, tehát ők valamivel könnyebben fognak tudni szavazni. Ne zárjuk ki a lehetőségét, hogy azért nagyon sok kárpátaljai magyar inkább oroszpárti lehetett, a Fidesznek azért lesz támogatottsága közöttük – elmélkedett Márki-Zay február 27-i élő bejelentkezésében, tehát már a háború kirobbanása után. A baloldali jelöltet Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter emlékeztette a szavai súlyára. – A Kárpátalján élő magyarokról azt állította Márki-Zay Péter, hogy az Ukrajnával háborúban lévő ország pártját fogják. Önök szerint céltáblává válnak azok az emberek, akikről ilyet állít, védtelen céltáblává, vagy nem? – tette fel a költői kérdést a tárcavezető a Facebook-oldalán. A baloldal jelöltje a levélszavazás kapcsán is a határon túliak ellen igyekezett hergelni a közvéleményt. A Trónok harcából vett hasonlattal zombiknak nevezte őket: „Orbánnak van egy tízezres, halottakból álló hadserege. Levélszavazó zombik. Az Éjkirály velük akarja megtartani a hatalmát.”

