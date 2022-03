Az eset még március elején történt Düsseldorfban az „Oscar Wilde” szállodahajón, amely az ukrajnai háború miatt most befogadóközpontként üzemel a németországi városban. Úgy tudni, hogy a hajón mintegy 15 ukrán menekült tartózkodik a többi, fizető vendég mellett. A Bild német lap információi szerint egy 37 éves iraki és egy 26 éves nigériai származású migráns ezen a hajón egymás után erőszakoskodtak a 18 éves ukrán nővel. A lap úgy tudja, hogy a migránsoknál ukrán útlevél is volt, a hatóság pedig most azt próbálja kideríteni, hogy a két férfi hogyan jutott hozzá. A nemi erőszakkal gyanúsított férfiak most őrizetben vannak – írja a V4NA.

A politikusok megdöbbentek és felháborodtak az esetet követően. Andrea Lindholz, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Keresztényszociális Unió (CSU) parlamenti frakciójának alelnöke a lapnak azt mondta, hogy „a rendőrhatóságoknak konkrét lépéseket kell tenniük az ukrán nők védelme érdekében, ellenőrizve a szállásaikat. A düsseldorfi eset azonnali cselekvésre kötelez bennünket.” A Szövetségi Rendőrszakszervezet vezetője, Heiko Teggatz pedig arról beszélt, hogy

a politikusoknak most mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy az ilyen szörnyű nemi erőszakos esetek ne szaporodjanak meg. A kemény és gyors büntetés, majd a kitoloncolás az egyetlen nyelv, amelyet az ilyen elkövetők értenek

– hangsúlyozta a szakszervezeti vezető, aki hozzátette, hogy „a csempészet, az emberkereskedelem és a prostitúció elősegítése globális probléma. Ha a bűnözés ezen területei ellen nem lépünk fel határozottan, amint az emberek belépnek Európába és Németországba, akkor a bűnbandák szégyentelenül ki fogják használni az Ukrajnából érkező emberek helyzetét. A fiatal ukrajnai nők állnak e bűnözők középpontjában” – szögezte le Heiko Teggatz.

Nem ez az első eset, hogy migránsok szexuális bűncselekményt követnek el. Februárban a mecklenburg-pomerániai rendőrség letartóztatott egy afganisztáni menedékkérőt, aki állítólag megerőszakolt egy 11 éves kislányt. Kiderült, hogy az elkövető egy 16 éves fiatal migráns, aki kísérő nélküli érkezett Németországba, és korábbról ismerte az áldozatát, aki a bántalmazás után kórházba került. Augusztusban pedig egy guineai bevándorló molesztált egy fiatal nőt Kölnben. Arról már a V4NA is beszámolt a napokban, hogy a statisztikai adatok szerint az elmúlt 20 évben drasztikusan megemelkedett a szexuális bűncselekmények száma, az elkövetők között pedig egyre nagyobb arányban regisztrálnak bevándorló hátterű embereket.

