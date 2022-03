A nemzeti érdekek teljes feladását szorgalmazza a baloldal, amelynek képviselői azt követelik, hogy a kormány azonnal mondjon le az orosz energiahordozókról, vágja el az összes üzleti kapcsolatát Moszkvával és küldjön fegyvereket, valamint akár katonákat is az ukrajnai frontra. Ez minden józan megfontolással szembemegy, amelynek az árát a magyar embereknek kellene megfizetnie.

– Az Orbán-kormány két fontos sarokpontot jelölt meg, amelyekből nem szabad engednünk. Az egyik az, hogy semmiképpen sem keveredhetünk bele közvetlenül ebbe a háborúba.

Azzal, hogy több mint félmillió menekültet befogadtunk, illetve mi is elszenvedjük a háború és a szank­ciók következményeit, természetesen így is részesei vagyunk ennek a helyzetnek, de a fegyveres konfliktusból mindenképpen ki kell maradni. Ha nem ezt tesszük, akkor a kárpátaljaiak épségét is veszélyeztetnénk. A másik pont pedig az, hogy nem lehet olyan intézkedéseket támogatni, amelyek nagyobb kárt okoznának Magyarországnak, mint az oroszoknak. Ide tartozik az energiaellátás területe. Nem engedhető meg, hogy a magyarok fizessék meg a háború árát – mondta a Magyar Nemzetnek Szakáli István Loránd, a Századvég vezető közgazdásza.

Adódik a kérdés: mivel szembesülnének a magyarok, ha mindaz megvalósulna, amit a baloldal követel?

– Rendkívüli, borzasztó hatása lenne mindennek a magyar gazdaságra és a lakosságra nézve – hangsúlyozta a szakértő. – Egy idő után már nem csak az lenne a kérdés, hogy mennyibe kerül az energia, amelynek az ára rendkívüli mértékben megnőne. Egyes számítások szerint egy átlagos család havi rezsije ötvenezer forinttal ugrana meg egyik hónapról a másikra. Ráadásul rövid idő alatt előállna az a probléma, hogy nincs mivel fűteni, nincs mit tankolni.

Magyarország nagymértékben függ az orosz gáztól. A lakosság nyolcvan-kilencven százaléka gázzal fűt – magyarázta a közgazdász. Szakáli István Loránd jelezte: itt sem lehet eltekinteni a nemzeti érdekektől. Romániában például más a helyzet, mert ott nincsenek ennyire kiszolgáltatva a gáznak. Ott jóval kevesebben fűtenek gázzal, nem beszélve arról, hogy Románia a szükségleteinek közel a felét saját forrásból tudja fedezni.

– Lengyelország helyzete is más – folytatta –, mert az elektromos energiája több mint nyolcvan százalékát szénerőművek biztosítják. A szén jelentős részét pedig a saját termelésük fedezi. Hollandia példája is beszédes. Az ország belemenne abba, hogy Európa lemondjon az orosz kőolajról, a holland finomítók rövid idő alatt át is tudnak állni más típusú olajra. A magyar finomítók ezzel szemben rövid időn belül erre nem képesek. A holland miniszterelnök mégis azt mondta, hogy az orosz gázról azonban nem tudnak lemondani, mert arra nagy szükségük van. Hasonló a szituáció a németek és az osztrákok esetében is.

Minden ország helyzete más, mások a lehetőségek és az adottságok is. Mindenki akkor jár el helyesen, ha egy ilyen helyzetben is a nemzeti érdekeit képviseli. Ezt kell tennie Magyarországnak is – magyarázta a közgazdász.

Mindezek után azt kérdeztük a szakértőtől, ha ez ilyen egyértelmű, akkor a magyar baloldal miért szabadítaná rá az országra a háború és a szank­ciók súlyos következményeit?

– Nekik a patriotizmus nem az elsődleges szempont, sokkal inkább a nemzetközi érdekeket képviselik, ahogy sokszor tették azt a történelem folyamán. Mindig is az internacionalizmus volt a fontos a magyar baloldalnak. A rendszerváltást követően is ezt az utat járták, ami szoros összefüggésben áll a mai, globalistának nevezett szemlélettel. A patrióta érdekek feladása az ország kiszolgáltatottságát erősítette fel gazdasági és pénzügyi területen is – emelte ki Szakáli István Lóránd.

A közgazdász végezetül azt hangsúlyozta:

Most nagyon nagy a tétje az áprilisi választásnak!

– A háborús helyzetben mindennek többszörös jelentősége és súlyosabb következménye van. Fontos, hogy olyan kormánya legyen az országnak, amely megfelelő és kiszámítható stratégiával cselekszik, világosan és egyértelműen kommunikál, van gyakorlata a válságok eredményes kezelésében és stabil, döntésképes politikai erőt tud felmutatni.

A baloldal nem ilyen, az előbb felsoroltak nem jellemzi a baloldali összefogás pártjait, ráadásul egymással is marakodnak, miközben a miniszterelnök-jelöltjük egy napon belül többször is képes saját magának ellentmondani – tette hozzá Szakáli István Loránd.

Borítókép: Egy átlagos család havi rezsije ötvenezer forinttal emelkedne, ha leválnánk az orosz energiahordozókról (Fotó: Teknős Miklós)