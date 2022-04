Cikkünk frissül!

A Donyec-medencében és a harkovi régióban indítottak offenzívát az orosz erők

Az ukrán déli műveleti parancsnokság közlése szerint Herszon megyében orosz erők ukrán zászlókat tűztek azokra a harckocsikra, amelyekkel lakott területeket vettek tűz alá. A parancsnokság leszögezte, hogy az ukrán fegyveres erők egységei nem lőnek civil lakóépületekre akkor sem, ha ott orosz katonák rejtőznek.

A jelentésükben kifejtették, hogy az oroszok pszichológiai nyomást akarnak gyakorolni a polgári lakosságra, hogy biztosítsák a tervezett népszavazások támogatását, és megpróbálják annektálni Ukrajna általuk ideiglenesen elfoglalt területeit.

A parancsnokság hozzátette, hogy az ukrán rakéta- és tüzérségi egységek húsvétra virradó éjjel a déli országrészben tizenkétszer mértek csapást az orosz csapatokra. A támadások következtében az orosz erők 11 katonát és három páncélozott járművet veszítettek. A kijevi vezérkar vasárnap délutáni helyzetjelentésében azt írta, hogy az orosz erők a Donyec-medencében és a harkovi régióban offenzívát próbáltak végrehajtani, de nem jártak sikerrel, veszteségeket szenvedtek, és kénytelen voltak visszavonulni a korábban megszállt vonalakra.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál jelentése szerint húsvét vasárnap az elfoglalt Herszon megye kivételével minden ukrajnai régióban légiriadók voltak.

Csuhuivot lőtte az orosz hadsereg, egy férfi meghalt

Az orosz csapatok a kelet-ukrajnai Harkivtól délkeletre fekvő Csuhuivot lőtték.

Találat ért két lakóházat, köztük egy többemeletes épületet. Életét vesztette egy 59 éves férfi, hárman megsérültek – hozta nyilvánosságra Volodimir Timosko, Harkiv megyei rendőrfőnök.

Verescsuk szerint az orosz erők nem engedtek humanitárius folyosót nyitni Mariupolból

Az ortodox húsvét vasárnapján sem sikerült humanitárius folyosót nyitni az Azovi-tengerparti Mariupol kikötővárosból, mert az orosz erők nem szavatolták a tűzszünet bevezetését – állította ki Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes vasárnap egy tévéműsorban.

Verescsuk szerint António Guterres ENSZ-főtitkárnak fel kell vetnie ezt a kérdést keddre tervezett oroszországi látogatásakor.

– Már nem kérjük, hanem követeljük az ENSZ-től, hogy biztosítsa a tűzszünetet és humanitárius folyosó megnyitását Mariupolból és a városban lévő Azovsztal acélműből – jelentette ki a miniszterelnök-helyettes. Hangsúlyozta, hogy jelenleg körülbelül ezer nő és gyermek tartózkodik a gyár területén, rajtuk kívül legalább ötszáz sebesült, közülük mintegy ötvenen azonnali szakképzett segítségre szorulnak.

Orosz falut ágyúzott az ukrán hadsereg

Ukrajna ágyúzott egy falut az oroszországi Belgorod régióban – idézett a TASZSZ orosz állami hírügynökség egy helyi tisztviselőt. Vlagyimir Perstev elmondta, hogy a támadásnak nincsenek áldozatai – írja a Sky News

Az Egyesült Királyság tűzoltóautókat adományozott Ukrajnának

Az Egyesült Királyság 23 tűzoltóautót és felszereléseket adományott Ukrajnának. A South Yorkshire-i Tűzoltóság képet is megosztott az Ukrajnába tartó konvojról – írja a Sky News.

Ausztria ellenzi, hogy Ukrajna az Európai Unió tagja legyen

Miután az ukrán elnök, Zelenszkij azt követelte, hogy vegyék fel Ukrajnát az Európai Unióba, megszólalt az osztrák külügyminiszter, Alexander Schallenberg. Az AFP információi szerint azt mondta: ellenzi, hogy Ukrajna tagjelölti státuszt kapjon – írja az Origo.

Nem sikerült evakuálni vasárnap sem civileket Mariupolból

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes közölte, hogy nem sikerült a mariupoli evakuáció. Hétfőn újra megpróbálják kimenteni a civil lakosságot az ostromlott városból – írja a BBC.

Zelenszkij telefonon beszélt Erdogan török államfővel

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök vasárnap telefonon beszélt Recep Tayyip Erdogan török államfővel, akinek felvetette a mariupoli civilek azonnali kimenekítésének szükségességét és a blokád alatt tartott ukrán katonák kicserélését orosz hadifoglyokra. Az Anadolu török hírügynökség szerint Erdogan kijelentette, hogy Ankara kész megadni a szükséges támogatást az ukrán-orosz tárgyalási folyamathoz. A török vezető azt is kijelentette, hogy biztosítani kell a sebesült ukrán katonák és a civilek evakuálását Mariupolból.

Vasárnap az ukrán fegyveres erők parancsnoksága szerint az Azovsztal területét továbbra is körbezárva és tűz alatt tartja az orosz hadsereg, és nehézbombázó repülőgépekkel is intéz légi csapásokat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök sajtótájékoztatót tart Kijevben 2022. április 23-án

Forrás: Szerhij Dolzsenko

Kijev külön tárgyalást javasol Moszkvának a mariupoli helyzet rendezésére

Az orosz erők változatlanul támadják a Mariupolban lévő Azovsztal acélipari üzem területét, ahol katonákon kívül civilek is tartózkodnak, ezért a városban kialakult válságos helyzet rendezésére Kijev külön tárgyalásokat javasol Moszkvának – közölte Mihajlo Podoljak, az ukrán elnöki iroda vezetője, az Oroszországgal tárgyaló kijevi küldöttség tagja vasárnap a Telegram üzenetküldő alkalmazáson.

A legutóbbi jelentések alapján Mariupolban már csak az Azovsztal területét tartják ellenőrzésük alatt az ukrán fegyveres erők,

ukrán becslések szerint mintegy kétezer katona és ezer civil húzhatta meg magát az acélmű területén és az alatta húzódó alagútrendszerben. A napokban Vlagyimir Putyin orosz elnök kamerák előtt adta utasításba, hogy ne rohamozzák meg az üzemet, hanem zárják körbe, hogy egy légy se tudjon kijönni. Ezzel összefüggésben viszont Podoljak arról számolt be, hogy az orosz erők most is megállás nélkül támadják az acélművet bombákkal és tüzérséggel, valamint csapatokat és haditechnikát vonnak a térségbe a gyárterület megrohamozásához.

A tanácsadó szavai szerint Mariupol tekintetében három lépésre van szükség ahhoz, hogy Oroszország megőrizhesse maradék reputációját: valódi húsvéti tűzszünetet kell életbe léptetni a városnál, haladéktalanul humanitárius folyosót kell nyitni a civilek kimenekítésére, és Oroszország egyezzen bele egy különleges tárgyalási fordulóba, amelynek célja az lenne, hogy kivonhassák onnan a körbezárt ukrán katonákat, valamint fogolycserét hajtsanak végre.

Az Ukrajinszka Pravda hírportál emlékeztetett arra, hogy április 20-án Podoljak és az orosz féllel tárgyaló ukrán delegáció vezetője, David Arahamija, a Nép Szolgája kormánypárt frakcióvezetője kijelentette, hogy készek Mariupolban találkozni az orosz tárgyalóküldöttséggel, és egyeztetni az ukrán alakulatok kivonásáról a városból. Az orosz fél még nem adott választ a javaslatra.

Az ortodox húsvét alkalmából éjjeli liturgiát tartottak minden orosz templomban

Az ortodox húsvét alkalmából, ahogy minden orosz templomban, az orosz fegyveres erők kubinkai főtemplomában és Szíriában, a hmejmími légibázison is éjjeli liturgiát tartottak. Vlagyimir Putyin elnök a moszkvai Megváltó Krisztus-székesegyházban vett részt az istentiszteleten, a szertartást Kirill, Moszkva és Oroszország pátriárkája mutatta be.

Kirill arra kérte a hívőket, hogy aki csak teheti, vegyen részt a katonai összecsapások áldozatainak megsegítésében.

Putyin a Kreml honlapján megjelent üzenetben köszöntötte a húsvétot ünneplőket és külön az egyházfőt is. Az elnök szerint az ünnep egyesíti az ortodox keresztényeket és minden orosz állampolgárt, akik Krisztus feltámadását ünneplik a magas erkölcsi eszmék és értékek körül, amely felkelti az emberekben a legvilágosabb érzéseket, az élet, a jóság és az igazságosság győzelmébe vetett hitet.

Méltatta az orosz ortodox egyháznak és más keresztény felekezeteknek a történelmi, kulturális és spirituális hagyományok megőrzéséért, a család intézményének megerősítéséért, a fiatalabb generáció neveléséért kifejtett erőfeszítését.

Orosz hadijelentés az éjszakai támadásokról

Az orosz rakétaerők és tüzérség egységei az éjszaka folyamán 423 ukrán katonai célpontot semmisítettek meg – közölte a vasárnap délelőtti hadijelentésben Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. Konasenkov szerint a szétlőtt célpontok között egyebek között 26 harcálláspont, 367 erődítmény, valamint négy rakéta- és tüzérségi fegyver- és lőszerraktár volt. Elmondta, hogy az orosz légvédelem 10 ukrán drónt lőtt le.

Nagypontosságú földi-föld rakétákkal robbanóanyag-gyártó üzemet romboltak le Pavlograd közelében. A légerő gépei az éjszaka folyamán 26 ukrán katonai létesítményt támadtak, megsemmisítve egy zászlóaljparancsnokságot, valamint mintegy 150 „nacionalistát” és 40 páncélozott járművet.

Az orosz nagykövet szerint megszüntették a houstoni és New Yorki-i főkonzulátus számláit

Megszüntette a Bank of America a houstoni és a New York-i orosz főkonzulátus számláit, a washingtoni nagykövetséget gyakorlatilag blokád alá vették a hatóságok – jelentette ki Anatolij Antonov, az amerikai fővárosban működő orosz diplomáciai képviselet vezetője vasárnap a Rosszija-1 televízióban.

– Az amerikai kormányszervek lényegében blokád alá vették a nagykövetséget. Két főkonzulátusunk, a houstoni és a New York-i számláit a Bank of America megszüntette – mondta a nagykövet.

Antonov elmondta, hogy a nagykövetség munkatársait írásos és telefonos fenyegetéseket kaptak. Egy időben még a nagykövetség kijáratát is elzárták, elég sok tüntetés volt, vandalizmus történt, festéket locsoltak szét – hangoztatta a nagykövet.

Antonov az amerikai lépéseket ruszofóbiával magyarázta, amelyet szerinte az váltott ki, hogy Oroszország nem fogadta el az egyoldalú amerikai szabályok alapján létrejött új világrendet.

Ferenc pápa üzenete

A politikusok az emberekre hallgassanak, akik békét akarnak – szorgalmazta Ferenc pápa a Szent Péter téren vasárnap délben mondott beszédében, melyben a húsvétot ünneplő ortodoxokat is köszöntötte – írja az Origo.

Borítókép: Ukrán katonák Uragan típusú 220 mm-es sorozatvető rakétákat szednek össze Berezivkában 2022. április 21-én / MTI / AP / Efrem Lukackij