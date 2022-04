Szerbiában előrehozott parlamenti választást, valamint elnökválasztást, néhány helyen pedig önkormányzati választást is tartanak vasárnap.



A parlamenti választáson a 6,5 millió szavazó 19 párt és koalíció jelöltjei közül választhatja ki, kit juttat be a 250 tagú belgrádi törvényhozásba, és nyolc jelölt közül dönthet arról, hogy ki legyen Szerbia következő köztársasági elnöke.



A felmérések szerint az induló 19 lista közül legfeljebb hét szerb pártnak van esélye arra, hogy bejusson a belgrádi törvényhozásba, emellett várhatóan magyar, horvát, bosnyák és albán kisebbségi képviselők is bekerülnek.



A választások legnagyobb esélyese a kormányzó, jobbközép Szerb Haladó Párt (SNS). A Faktor Plus közvélemény-kutató szerint az SNS a szavazatok 53,6 százalékára számíthat. A második helyen az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért lista végezhet, amely a felmérések szerint a szavazók 13,7 százalékának támogatását élvezi. A harmadik helyre a kisebbik kormánypártnak, a balközép Szerbiai Szocialista Pártnak van a legnagyobb esélye, amelynek támogatottsága 10,2 százalékos.



A mintegy 250 ezres vajdasági magyarság legerősebb pártja, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) egyedüli magyar pártként indul a választásokon. Az eddigi kormánykoalícióhoz tartozó VMSZ-nek kilenc képviselője volt a belgrádi törvényhozásban, és ezúttal is jó eredményre számít.



A nyolc elnökjelölt közül a felmérések szerint a legtöbb szavazatra a hivatalban lévő államfő, Aleksandar Vucic számíthat, akit a voksolók körülbelül 56 százaléka támogat. Második helyen pedig a szerb hadsereg egykori vezérkari főnöke, az ellenzéki Együtt Szerbia Győzelméért koalíció jelöltje, Zdravko Ponos végezhet a voksok 28,5 százalékával.



A választópolgárok vasárnap 7 és 20 óra között adhatják le voksaikat.