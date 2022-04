Cikkünk frissül!

Az orosz védelmi miniszter bejelentette Mariupol felszabadítását

Szergej Sojgu orosz védelmi miniszter nemrég egy találkozó során beszámolt Vlagyimir Putiynnak arról, hogy az orosz hadsereg felszabadította Mariupol városát. A csapatok viszont továbbra sem vették be az ukrán ellenállás utolsó védelmi bástyáját, az Azovstal gyárat, ahol katonák mellett jelentős számú civil is tartózkodhat – számolt be róla a Lenta nyomán az Origo.

Harkovot bombázzák az oroszok

Harkov polgármestere, Ihor Terehov jelentette be, hogy erősen bombázzák a városát az oroszok. Harkov lakosságának 30 százaléka már elmenekült, körülbelül 1 millió ember maradt ott – írja a The Guardian.

267 menekülőnek segítettek a humanitárius tranzitponton szerdán

Szerdán 267, az ukrajnai háború elől menekülő embernek segítettek a budapesti BOK Csarnokban nyitott humanitárius tranzitponton – közölte csütörtökön honlapján Budapest Főváros Kormányhivatala. Az éjszakát 70-en töltötték a létesítményben.A csaknem 4400 négyzetméter alapterületű BOK csarnokban kulturált körülmények között várakozhatnak a menekülők. Az éjjel-nappal nyitva tartó tranzitponton ételt, italt, orvosi ellátást, tisztálkodási lehetőséget, utazásszervezést, gyereksarkot, internetelérhetőséget biztosít számukra a kormány a karitatív szervezetekkel és önkéntesekkel együttműködve – olvasható a közleményben.

A MÁV kihelyezett nemzetközi jegypénztárat üzemeltet a tranzitponton, ahol a menekülők átvehetik szolidaritási jegyüket.

A tranzitpontról továbbutazók számára a Keleti és a Nyugati pályaudvarokra, valamint a Liszt Ferenc Repülőtérre különbuszokkal biztosítják az eljutást, a Magyarországon maradóknak pedig segítenek a szállás megoldásában – írták.

Luhanszk régió 80%-a már orosz irányítás alatt áll

Luhanszk kormányzója, Szerhij Hajdaj szerint a régió 80%-a már orosz kézen van. A háború előtt a régió 60%-a ukrán vezetés alatt állt – írja a Sky News.

Kreminna felett már átvették az irányítást, jelenleg két várost, Popasnaját és Rubezhnojét támadják.

– Egyelőre csak részben foglalták el ezeket a városokat, nem jutottak be a központba – írta a kormányzó a Telegramon.

Újabb humanitárius folyosót akarnak az ukránok Mariupolban

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes felhívást tett közzé a Telegramon, amiben minél előbb egy humanitárius folyosó nyitását kéri az Azovstal acélgyárból az oroszoktól. Azt írta, még körülbelül 1000 civil és 500 sérült katona tartózkodik az acélerőműnél, akiket még ma evakuálni kell – írja a The Guardian.

Újabb nagy cég döntött arról, hogy mi lesz az oroszországi jelenlétével

A háztartási vegyszereket és higiéniai termékeket gyártó Procter & Gamble (P&G) arra figyelmeztetett, hogy az Ukrajna ellen indított háború miatt elrendelt szankciók, pénzügyi korlátozások és ellátási problémák miatt nem lesz képes fenntartani üzleti tevékenységét Oroszországban, ahonnan kivonulhat – közölte a Reuters a cég képviselőire hivatkozva – írja az Origo.

Oroszország szerint elfoglalták Mariupolt

Oroszország bejelentette, hogy az Azovstal acélgyár kivételével elfoglalták Mariupolt. Az acélgyárat még körülbelül 2000 ukrán katona védi. Az Interfax hírügynökség azt írja Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterre hivatkozva, hogy az acélgyárat blokád alá helyezik.

Szerinte a helyzet Mariupolban nyugodt, és 1478 ukrán katona már megadta magát az oroszoknak, akik előkészítik a várost a civilek visszatérésére. A miniszter azt is mondta, hogy Oroszország több mint 142 ezer civilt evakuált Mariupolból. Vlagyimir Putyin elnök is gratulált a miniszternek a sikeres művelethez, és ő adta parancsba azt is, hogy nem kell lerohanni az acélgyárat. Az ukrán fél nem erősítette meg a hírt – írja a The Guardian.

ENSZ: Több mint 5 millió ember hagyta el Ukrajnát

Több mint 5 millió ember hagyta el Ukrajnát a háború kezdete óta az ENSZ szerint. Rajtuk kívül körülbelül 7 millió ember hagyta el az otthonát, de még Ukrajnán belül tartózkodnak – írja a Sky News.

Négy busszal sikerült civileket evakuálni Mariupolból szerdán

Irina Verescsuk ukrán miniszterelnök-helyettes szerint négy busszal sikerült civileket evakuálni Mariupolból humanitárius folyosókon keresztül szerdán. Mára is vannak evakuálási tervek az ostromlott városból, azonban a körülmények miatt lehet, hogy ez nem fog megvalósulni – írja a The Guardian.

A Győzelem napjára eredményt akarnak az oroszok a britek szerint

A brit védelmi minisztérium szerint május 9., a Győzelem napja miatt erősítik az ukrajnai offenzívát. Oroszországban ilyenkor a második világháború végére emlékeznek, amikor a Szovjetunió legyőzte a náci Németországot, ezért fontos lehet az orosz vezetésnek, hogy nagy sikereket tudjon felmutatni az ilyenkor rendezett ünnepségek idejére. Az orosz csapatok Donbasz régióra koncentrálnak, és Kramatorszk felé vonulnak. A várost, illetve Ukrajna keleti részét több rakétatámadás érte a napokban – írja a BBC.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 April 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/8v54OEcrMa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/iMDgTAQ9YV — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 21, 2022

ORFK: több mint tízezren érkeztek szerdán Ukrajnából

Magyarország területére szerdán az ukrán–magyar határszakaszon 5133 ember lépett be, míg a román–magyar határszakaszon belépők közül 5322-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek – közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-vel.A beléptetettek közül a rendőrség 475 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, ami 30 napig érvényes. Nekik fel kell keresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért – tudatta az ORFK.Közölték azt is, az ukrajnai háború elől szerdán 333 ember, köztük 147 gyermek érkezett Budapestre vonattal. A különvonatokkal Kőbánya felső vasútállomásra érkező menekülteket buszokkal vitték a BOK csarnokba. Fővárosi és vidéki szálláshelyeken 21 ember, köztük 10 gyermek elhelyezését és odaszállítását az együttműködő hatóságok oldották meg – tették hozzá.A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) azt közölte csütörtökön a police.hu oldalon, hogy a Készenléti Rendőrséggel és a rendőrjárőrképzésben részt vevőkkel Kőbánya felső vasútállomáson és a BOK csarnokban segítik az Ukrajnából vonattal érkező menekülteket. A feladatokban támogatást nyújt a Budapesti Polgárőr Szövetség is.A rendőrök folyamatosan tartják a kapcsolatot az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság, a Magyar Államvasutak Zrt., a Budapesti Közlekedési Központ, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság, Budapest Főváros Kormányhivatala, valamint a segélyszervezetek munkatársaival – közölte a BRFK.

Orosz kibertámadásra figyelmeztetnek

A Five Eyes nevű titkosszolgálati szövetség – melynek tagjai az Egyesült Államok, Kanada, Új-Zéland, Nagy-Britannia és Ausztrália – szerintOroszország kibertámadásra készülhet azon országok ellen, akik Ukrajnát támogatják.A Five Eyes szerint a támadással kormányokat, az infrastruktúrát és vállalkozásokat vehetnek célba már létező hackercsoportok, amelyek közül többen már kifejezték támogatásukat az orosz kormány felé. Ezért a Five Eyes azt kéri az Ukrajnát támogató országoktól, hogy erősítsék meg védelmüket a lehetséges támadások ellen – írja a The Guardian.

Ekkor érhet véget az orosz hadművelet

Az orosz hadművelet akkor ér véget, amikor a NATO felhagy az ukrán területekről Oroszország fenyegetésével – mondta Alekszej Poliscsuk, az orosz külügyminisztérium magas rangú tisztviselője a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek.

„A különleges hadművelet akkor ér véget, ha teljesülnek a feladatok. Ezek között szerepel Donbasz békés lakosságának védelme, Ukrajna demilitarizálása és nácítlanítása, valamint az ukrán területről az Oroszországot érő fenyegetések felszámolása a NATO-országok részéről” – mondta Poliscsuk. A diplomata hozzátette, a művelet „a tervek szerint fut”, és „minden célját el fogják érni”.

Két frontvárost is elfoglaltak az oroszok

Az amerikai Institute for Study of War szerint Oroszország szerdán kisebb győzelmet ért el az Ukrajna elleni inváziójában. A megszálló erők részben elfoglaltak két kulcsfontosságú frontvárost keleten: Rubizsnét és Popasznát. Jelentősebb területi áttörés még nem történt, de az orosz csapatok továbbra is támadásban vannak Harkov és Herszon régiókban.

Ukrajna tárgyalásokat javasol Oroszországgal Mariupolban

Ukrajna készen áll arra, hogy diplomáciai úton megoldja Mariupol helyzetét és a civilek evakuálásának kérdését, és azt javasolta, hogy az ostromlott városban tartsanak egy „különleges tárgyalási fordulót” Oroszországgal. Mihajlo Podoljak ukrajnai tárgyaló és elnökhelyettes közölte: minden feltétel nélkül ülnének tárgyalóasztalhoz.

Mivel szerdán kudarcot vallott a civilek Mariupolból való evakuálására irányuló újabb kísérlet, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy „Mariupolban egyre romlik a helyzet”, több ezer katona és civil rekedt a városban.

Orosz együttműködéssel vádolta meg a Vöröskeresztet Ukrajna emberi jogi biztosa

Az ukrán emberi jogi biztos azzal vádolta meg a Vöröskereszt Nemzetközi Bizottságát (ICRC), hogy Ukrajnában „összehangoltan” dolgozik Oroszországgal, a szervezet ezt a vádat tagadta.

Ludmilla Deniszova elutasította az ICRC múlt havi bejelentését, miszerint az oroszországi dél-rosztovi régióban fiókot kíván nyitni az ukrán menekültek megsegítésére, akiket Kijev szerint erőszakkal kitoloncoltak Oroszországba.

„A Nemzetközi Vöröskereszt nem teljesíti a megbízatását, ebben biztos vagyok” – mondta Denisova szerdán az ukrán televízióban, miután találkozott az ICRC ukrán kirendeltségének vezetőjével – írja az AFP.

Az ENSZ adataira hivatkozva Denisova elmondta, hogy a háború során mintegy 550 ezer ukránt, köztük 121 ezer gyereket vittek Oroszországba, Kijevnek azonban nincs információja arról, hogy kik ezek az emberek és hol tartják őket.

„Hol vannak? Szűrőtáborokban? Ideiglenes létesítményekben?” – kérdezte Denisova. Orosz kollégájától és az ICRC-től is segítséget kért, hogy információkat szerezzenek ezekről a menekültekről, hogy Ukrajna megkönnyíthesse a hazatérésüket, de választ nem kapott.

Az ICRC határozottan elutasította Kijev vádjait.

„Az ICRC soha nem segít kitelepítések megszervezésében vagy végrehajtásában. Nem támogatnánk semmilyen olyan műveletet, amely ellentétes lenne az emberek akaratával és a nemzetközi joggal” – áll a szervezet AFP-nek adott nyilatkozatában.

Joe Biden további katonai segélyt küld Ukrajnának

Egy, az AP-nek név nélkül nyilatkozó amerikai tisztségviselő azt mondta, hogy Joe Biden amerikai elnök csütörtök délelőtt beszédet fog tartani a Fehér Házban, amelyben részletezi terveit, hogy a kormányzat milyen további katonai segítséget nyújtson Ukrajnának.

Az új, várhatóan 800 millió dolláros csomag nehéztüzérséget és lőszereket tartalmaz majd az ukrán erők számára a kelet-ukrajnai Donbasz régióért folytatott csatában.

Figyelmeztet a Világbank: jön a „válság a válságban”

David Malpass, a Világbank elnöke „emberi katasztrófára” figyelmeztetett, mivel az élelmiszerárak meredeken emelkednek Ukrajna orosz inváziója nyomán. A Covid–19-járványhoz hasonlóan az élelmiszerválság is a világ legszegényebb embereit érintené a legjobban, mert „kevesebbet esznek és kevesebb pénzük lesz bármi másra, például iskoláztatásra”.

A BBC-nek adott interjújában Malpass azt mondta, hogy a globális élelmiszerkészletek történelmi mércével mérve nagyok, és van elegendő élelmiszer a világon ahhoz, hogy mindenkit megetessenek – de be kell vezetni egy folyamatot, hogy az élelmiszer eljuthasson a leginkább rászorulókhoz.

A Világbank vezetője aggodalmának adott hangot, hogy a fejlődő országok nem képesek törleszteni a maguk előtt görgetett, egyre nagyobb adósságállományukat az élelmiszer- és energiaárak emelkedése közepette.

934 település már felszabadult

Miközben a keleti fronton egyre intenzívebb harcok folynak, a felszabadult ukrajnai városokban lassan visszatér a normálishoz közeli élet. 934 település már felszabadult. Az ukrán rendőrség 435 településen kezdte újra a munkát. 431 településen kezdte meg működését az önkormányzat. 361 településen indult meg a humanitárius parancsnokságok munkája. Fokozatosan állítják helyre a közúti infrastruktúrát, a villany-, gáz- és vízellátást, újraindul az egészségügy és az oktatás.

A legnagyobb veszélyt a megszállók által telepített aknák, valamint a fel nem robbant lövedékek jelentik. Sok időbe, sok erőfeszítésbe kerül mindet semlegesíteni. Az ukrán elnök épp ezért azt kérte a felszabadult településekre visszatérőktől, hogy legyenek nagyon óvatosak. Ne lépjenek be a még nem ellenőrzött területre és ne menjenek az erdőkbe.

Felgyorsultak a fegyverszállítások

„A maximálisnál többet teszünk, hogy biztosítsuk hadseregünk fegyverellátását. Mindennap diplomatáink, képviselőink és én személyesen a hét minden napján, 24 órában dolgozunk minden lehetséges csatornán – hivatalosan és nem hivatalosan – a segélyek kézbesítésének felgyorsítása érdekében” – összegezte a helyzetet Volodimir Zelenszkij.

„Örömmel mondhatom, óvatos optimizmussal, hogy partnereink kezdték jobban megérteni igényeinket. Hogy pontosan mire van szükségünk és mikor. Nem hetek, nem egy hónap múlva, hanem azonnal. Most, amikor Oroszország igyekszik fokozni támadásait.”

Egy lépéssel közelebb a békéhez

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök napi videóüzenetében ezúttal azt emelte ki, hogy Kijevben fogadta Charles Michelt, az Európai Tanács elnökét, és úgy látja, az EU Ukrajnának tett konkrét segítő lépései, az elindított uniós csatlakozási folyamat, valamint a háború utáni újjáépítés előkészítése mind-mind egy újabb lépéssel közelebb visz a békéhez. Zelenszkij emlékeztetett: mindenki számára az elsődleges prioritások között szerepel az ukrán mezőgazdasági termékek exportjának újraindítása és annak megakadályozása, hogy Oroszország energiaforrásokkal zsarolja Európát.

Az ukrán elnök szerint a konkrét fegyveres ellenállás mellett azon is dolgoznak, hogy minden orosz tisztviselő, aki támogatja a háborút, szankciós választ kapjon a demokratikus világtól. Úgy fogalmazott: az orosz államot a terrorizmus támogatójaként, az Orosz Fegyveres Erőket pedig terrorista szervezetként kell elismerni.

Ukrajna keleti és déli részén továbbra is a lehető legsúlyosabb a helyzet. A megszállók nem adják fel, hogy egy új, nagyszabású offenzívával próbáljanak legalább némi győzelmet aratni maguknak. Legalább olyasmivel, amivel „etetni” tudják a propagandistáikat – fogalmazott videóüzenetében az ukrán elnök. Azt mondta: „Őszintén hálás vagyok minden védőnek, Ukrajna összes fegyveres erejének, minden városnak, minden közösségnek, amely ellenáll a betolakodóknak. Azoknak, akik kitartanak és harcukkal túlzás nélkül megmentik az ukrán államot.”