Cikkünk frissül!

A mai napon ünnepélyes keretek között elfoglalja hivatalát Magyarország első női államfője.

Az eseményt a HírTV közvetíti, a műsort itt nézheti élőben:

"Köszönöm a megválasztásommal kifejezett bizalmat" – fogalmazott Novák Katalin köztársasági elnök a szombati beiktató ceremónián, a Kossuth téren.

A magyarok köztársasági elnökeként először szólítom meg önöket. Köszönöm a megválasztásommal kifejezett bizalmat. Ebből a bizalomból elsősorban felelősség fakad. Felelősség azok iránt, akik támogatnak, hogy ne okozzak nekik csalódást. De felelősség azok iránt is, akik ma még bizalmatlanok, és elutasítóak

– mondta.

A nemrégiben megválasztott államfő elmondta, a feladatunk, hogy a XX. századhoz képest a XXI. században jobb, szebb, békésebb, gazdagabb, és biztonságosabb életet teremtsünk.

– Bár ma süt a nap, és nekünk magyaroknak sok okunk van az ünnepségre, a büszkeségre és az ünneplésre, egy sötét felleg árnyékot vet az életünkre, a háború – mondta. Hozzátette, ez nem egy videójáték, most Ukrajnában valódi a sebesült katonák és civilek vére, valódi a családok szétszakítottsága, a fegyverek ropogása, valódi a megrendülés, valódi a félelem.

– Ukrajna megtámadása egyszerre követelt azonnali és jól átgondolt hosszú távon érvényes válaszokat. Mint kifejtette, az első menekültek megérkezésével Február 25-én mérlegelés nélkül, ösztönösen siettünk a segítségükre. Azóta 700 ezer menekült lépett át a biztonságot jelentő magyar földre. Tanulási lehetőséget kínálunk, fedelet, ételt, és munkát adunk a családoknak, ellátjuk a sebesülteket.

Magyarország emberségből jelesre vizsgázott, köszönet érte mindannyiuknak!

– tette hozzá.

Novák Katalin tíz pontban foglalta össze, hogy melyek a magyar nemzet főbb álláspontjai. Ezek között szerepelt, hogy elítéljük a putyini agressziót, a szovjet rendszer visszaállításra örökre nemet mondunk, ahogy a háborúra is. Az orosz-ukrán háború nem a mi háborúnk, de ellenünk is vívják, ezért követeljük a háborús bűnök kivizsgálását és büntetését. Elmondta, nem vagyunk semlegesek, mi az ártatlan áldozatok és az igazság oldalán állunk. Novák Katalin azt is felsorolta, hogy többszörösen megharcolt szuverenitásunkról semmilyen körülmények között nem mondunk le, de támogatjuk Ukrajna csatlakozását az európai országok közösségéhez. Nem akadályozzuk szövetségeseink áldozathozatalát, de csak ha mindez nem a magyarok kárára történik. A béketárgyalások folytatását támogatjuk, az Ukrajnában élő magyarok jogainak biztosításához ahogy eddig is, úgy továbbra is ragaszkodunk.

– Magyarország az április 3-i választásokon egyértelmű és elvitathatatlan döntést hozott arról, hogy a 12 éve kormányzó politikai közösségre bízza országunk irányítását a következő négy évben is. Megalakult az új országgyűlés, a ház elnökének és minden képviselőnek gratulálok, és arra hívom fel őket, hogy becsüljék meg a nekik adott bizalmat. Tiszteljék a demokratikus törvényhozás fennálló alkotmányos kereteit, és törekedjenek a nemzetünk javát szolgáló döntések meghozatalára – folytatta az államfő.

Leszögezte, a nemzet egysége nem a parlamenti patkóban kezdődik, „de ha mindnyájan elfogadjuk, hogy a hatalom a népé, akkor kötelesek vagyunk elfogadni az emberek demokratikus döntéseinek következményeit is”.

– A kultúra nem csak Kodály kórusművei, a gyimesi táncok, Munkácsi ásító inasa, Csóri versei. Kultúra az az is, ahogy kinézünk, ahogy viselkedünk, ahogy tiszteljük hagyományainkat, és ahogy egymáshoz szólunk. Kötelezőnek érzem, hogy ebben követendő példa lehessek – mondta.

A korábbi családokért felelős tárca nélküli miniszter kitért rá, „nemzetem és hazám iránti elkötelezettségem nem változik. Feladatom megtalálni azt a mélységet és magasságot, ahol a magyaroknak magától érthetődő összetartozása van. Az életünk azokat a dolgait keresem és mutatom majd meg, amelyek túl vannak a pártpolitika természetes szembenállásán. Kötelességemnek érzem megérteni a különböző álláspontokat alakító érveket, és segíteni elfogadtatni a többség döntését a véleményükkel alulmaradókkal is”.

Novák Katalin leszögezte:

a szuverenitás bölcsője a család. A nemzet egysége is a családban kezdődik.

– Közös a történetünk. Ismerjük egymást. Összetartozunk. Képesnek kell lennünk megtapasztalni, megérteni, sőt gazdagítani, ami közös – jelentette ki.

– Köztársasági elnökként abban fogom erősíteni a magyarokat, ami személyes meggyőződésemből fakad. A kereszténységen nyugvó értékrendben, az élet továbbadásának, a gyermekek szeretetben való nevelésének bátorításában, a megfogant emberi élet és a család védelmében. Egymás tiszteletében, a gyengék bátorításában – mondta.

Támogatjuk a nagycsaládosokat, a főállásúakat, dolgozunk azon, hogy a felelős gyermekvállalásnak ne legyen akadálya – sorolta a számára pritoritásként kezelt területeket Novák Katalin. Mint mondta, rá szeretné irányítani a figyelmet a tehetséges fiatalokra, segíteni készül a rossz körülmények között élőknek.

Orbán Viktor: kezdődik

Ma beiktatják Magyarország új köztársasági elnökét, Novák Katalint - írta közösségi oldalán szombat délelőtt a miniszterelnök.

Sok sikert kívánunk, Elnök asszony! - fogalmazott a kormányfő később a Facebook-on.

"Óriási üzenet, hogy egy édesanya a köztársasági elnök"

„Óriási üzenet, hogy egy édesanya a köztársasági elnök” – fogalmazott Semjén Zsolt az ökumenikus istentisztelet után. Szerinte az egész ország megalapozott reménységgel várhatja Novák Katalin elnöki periódusát. Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes úgy véli, a köztársasági elnök személye garancia arra, hogy magyar emberek ebben a háborúban nem fognak meghalni.

Semjén Zsolt, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) elnöke

Forrás: Máthé Zoltán

Kocsis Máté: Novák Katalin számára mindig a magyar érdek lesz az első

Szép, emelkedett ünnepi pillanatnak nevezte Kocsis Máté a Novák Katalin köztársasági elnöki munkájára áldást kérő istentiszteletet. Mint a Fidesz frakcióvezetője a Hír TV riporterének elmondta, Novák Katalin a kereszténységét mélyen, valódi tartalommal éli meg,

ezért nem csoda, hogy ő az első köztársasági elnök, aki áldást kért arra a feladatra, amit vállalt, és aminek része a 15 millió magyar képviselete is. Kocsis Máté köszönetét fejezte ki Áder János volt köztársasági elnöknek is, aki tíz évig szolgálta a nemzetet, és jó munkát kívánt Novák Katalinnak.

Kocsis Máté arról is beszélt, hogy 1990 óta a köztársasági elnöki intézmény támogatottsága folyamatosan nő, közjogi tekintélyen túl társadalmi tekintélye is van, és ezen csak még tovább fog javítani Novák Katalin. Nemcsak azért, mert ő az első női köztársasági elnök, de egy sugárzó jelenség, és a frakcióvezető reméli, hogy ez az egész országra átragad majd.

Túl vagyunk egy választáson, ahol a magyarok soha nem látott mértékben támogattak egy politikai közösséget – fogalmazott Kocsis Máté, aki bízik abban, hogy a politikában megfogható jelenségek társadalmi összefogás felé viszik a nemzetet ebben a háborús, válságokkal teli időszakban.

Hozzátette: Novák Katalin kiválóan fogja megtenni azt, amit a kormányból vagy Parlamentből nem lehet, és számára is mindig a magyar érdek lesz az első.

Ökumenikus istentisztelettel kezdődött Novák Katalin államfői beiktatási programja

Az ünnepélyes beiktatási ünnepség fél 9-kor, a Kálvin téri református templomban tartott ökumenikus istentisztelettel kezdődött Budapesten, a Kálvin téri református templomban, amelyen egyházi vezetők megáldották Magyarország új köztársasági elnökét.

Novák Katalin köztársasági elnök, mellette férje, Veres István az államfő ünnepélyes beiktatásán a Kálvin téri református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten

Forrás: Bruzák Noémi

Balog Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke igehirdetésében arról beszélt: ez az első alkalom, hogy katolikusok, reformátusok, evangélikusok "a zsidó felekezet szombati imájától kísérve", a hívők közösségében kérik Isten áldását az ország első polgárára.

Ehhez szükség volt a megválasztott köztársasági elnök "bátorságára és alázatára", és arra, hogy "újra és újra, tisztségtől, hivataltól függetlenül keresse Krisztus útját" - mondta a református püspök.

Balog Zoltán azt kérte, hogy legyen ez egy új "magától értetődőség" Magyarországon, ahol az alaptörvény kimondja a magyar állam keresztény megalapozottságát, és az állam minden szervének kötelességévé teszi az ország keresztény kultúrájának védelmét.

Balog Zoltán református püspök, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke Novák Katalin köztársasági elnök ünnepélyes beiktatásán a Kálvin téri református templomban tartott ökumenikus istentiszteleten

Forrás: Bruzák Noémi

A közönséget később kulturális műsor várja. Fellépnek Balázs János és Kádár Viktória zongoraművészek, a Honvéd Táncegyüttes és az Angelica leánykar. Hármas ikrei születése óta először lép fel nagyközönség előtt Rúzsa Magdolna énekesnő. Délután Novák Katalin megnyitja a − rezidenciája és hivatalaként is szolgáló − Sándor-palota kapuit, ahol az érdeklődők betekinthetnek a klasszicista palota épületébe, egy kis ízelítőt kaphatnak történelmünkből.

A Magyar Közlönyben megjelent Orbán Viktor határozata, amely kiemelt fontosságúvá nyilvánította a ceremóniával összefüggésben megszervezett eseményeket - írja a Magyar Nemzet. A kormányhatározat úgy folytatódik: a kormány felhívja a miniszterelnök kabinetfőnökét, Rogán Antalt, hogy a honvédelmi miniszter, Benkő Tibor, a belügyminiszter, Pintér Sándor, a külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter, az emberi erőforrások minisztere, Kásler Miklós, valamint az agrárminiszter, Nagy István bevonásával a rendezvények megvalósításával kapcsolatos, kormányhatározat szerinti feladatokat lássa el. Rogán Antal feladata továbbá „a rendezvények szervezett és biztonságos lebonyolításával kapcsolatos feladatokat ellátó operatív törzs felállítása és működtetése”.

Novák Katalint tavaly december végén kérte fel Orbán Viktor miniszterelnök, hogy legyen a Fidesz–KDNP államfőjelöltje, miután Áder János köztársasági elnök mandátuma május 10-én lejár.

A felkérés elfogadása után, december 31-én Novák Katalin lemondott családokért felelős tárca nélküli miniszteri pozíciójáról, amelyre 2020 őszén nevezték ki, és bejelentette, hogy minden erejével a köztársasági elnöki pozícióra készül. Az Országgyűlés március 10-én választotta meg a korábbi családügyi minisztert köztársasági elnöknek, a hatpárti ellenzék jelöltje, Róna Péter 51 szavazatot kapott, míg Novák Katalin 137-et öt érvénytelen voks mellett.

Az új – rendszerváltás óta hatodik – államfő a francia becsületrend lovagkeresztjének és a Lengyel Köztársasági Érdemrend parancsnoki keresztjének birtokosa, emellett számos magyar és külföldi szakmai és civil elismerésben részesült. A háromgyermekes édesanya felsőfokon beszél angolul, franciául és németül, középszinten spanyolul. Az alaptörvény szerint az államfő kifejezi a nemzet egységét, őrködik az államszervezet demokratikus működése felett, ő a Magyar Honvédség főparancsnoka. A köztársasági elnököt az Országgyűlés öt évre választja, és legfeljebb egy alkalommal lehet újraválasztani.

Borítókép: Novák Katalin köztársasági elnök 2022. május 14-én