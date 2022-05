A már most is egekben lévő európai benzinárak durva emelkedését okozhatja egy esetleges orosz kőolajembargó. Egy ilyen döntés nagyon megdobná a már eleve nagyon magas európai inflációt is. Az embargó miatt azonnal meg kellene szüntetni itthon a 480 forintos benzinárplafont, és azt sem lehetne kizárni, hogy egy liter benzin nálunk is 1000 forint fölé emelkedne. Ez soha nem látott recesszióba lökné a magyar gazdaságot – írja az Origo.

Az Európai Bizottság most készíti elő a Moszkva elleni hatodik szankciócsomagot az Ukrajna elleni háború miatt, és várhatóan kedd estére véglegesítik a javaslatot.

Magyarország kőolajszükségletének 65 százalékát elégíti ki orosz behozatalból.

Szlovéniában már árat emeltek

Érdemes itt megemlíteni, hogy a világ üzemanyaggyártása a kőolajra épül. Az elmúlt hónapokban ismételten 100 dollár fölé emelkedett egy hordó ára, és a helyzetet csak súlyosbította az orosz-ukrán háború. Mindez értelemszerűen a benzin- és dízelárakat jelentősen felhajtotta az egész kontinensen. Az egész folyamat legújabb fejezete az volt, hogy Szlovéniában a normál benzin ára mintegy 8 százalékkal, a gázolajé pedig több mint 20 százalékkal emelkedett, miután a kormány megszüntette az árstopot. Az árakat március közepén maximálták, hogy enyhítsék az energiaárak emelkedését a világpiacokon.

Az új baloldali kormány az intézkedést nem hosszabbította meg.

Az országban az áremelésre széles körben számítottak, és az árkontroll megszüntetéséről szóló bejelentés miatt szombaton hosszú sorok kígyóztak a benzinkutaknál Szlovénia-szerte. Magyarországon július elsejéig meghosszabbította a kormány a benzinárstopot.

Egyébként ha hazánk támogatná a kőolajembargót, akkor azonnal el kéne törölni a benzin 480 forintban rögzített plafonárát.

Mutatjuk a részletes adatokat

Szinte egész Európában lényegesen drágább a benzin és a gázolaj, mint Magyarországon. Az alábbi táblázatban részletesen megmutatjuk, hogy az egyes európai országokban egy liter benzinért és gázolajért hány forintot kellett fizetni május 3-án.

Brutális áremelkedést okozna Brüsszel javaslata

A fent bemutatott adatok tehát a mostani helyzetet mutatják. Amit lehet tudni, hogy egy esetleges brüsszeli olajembargó a jelenlegi 100–110 dolláros hordónkénti Brent olajfajta árát 170-180 dollárosra emelné. Ez pedig majdnem az árak megkétszereződését jelentené. Ha megnézik a fenti táblázatot, akkor teljesen világos, hogy mindegyik általunk példának hozott országban bőven 1000 forint fölé emelkedne a benzinár, de lenne olyan, ahol 1500 forint lenne egy liter üzemanyag. Egy ilyen lépés tehát újabb hatalmas inflációs lökést okozna Európában, és abból Magyarország sem tudna kimaradni még akkor sem, ha hozzánk érkezne orosz kőolaj.

Egy ilyen súlyos helyzetben pedig Németországban azt javasolták, hogy

úgy lehet spórolni a tankoláson, ha az autósok kevesebbet tankolnak.

Azt is javasolják, hogy aki teheti, az ne használja az autóját, így ugyanis jelentősen csökkenthető az üzemanyag-fogyasztás és ez által sokat spórolhatunk.

Orbán Viktor javaslatai

Ezzel szemben Orbán Viktor még április 6-i nemzetközi sajtótájékoztatóján arról beszélt: azonnali brüsszeli intézkedésekre van szükség a magas energiaárak miatt. Beszámolt arról, hogy erre vonatkozóan már tett javaslatot a magyar kormány. Azt javasolta, hogy amíg a háború tart és amiatt magasabbak az energiaárak, az árak emelkedését eredményező adminisztratív előírást fel kell függeszteni, „mindegy, hogy milyen okból vezettük be azokat”.

Ide sorolta a fosszilis energiahordozók adóztatásának bonyolult szabályát, emellett azt az előírást, ami a villamos energia árát összekapcsolja a gáz árával. Ugyancsak fel kell függeszteni a bioüzemanyag-adalék keverésének előírását az üzemanyagokba.

A miniszterelnök pénteki rádióinterjújában a Kossuth Rádióban azt mondta, atombombát dobna a magyar gazdaságra az uniós tervezet. A kormányfő kifejtette, az Európai Bizottság megtámadta az európai egységet, javaslatuk alapján 700 forint lenne a benzin és 800 forint a gázolaj ára.

Ez a harc a magyar rezsicsökkentés megvédéséért folytatott harc

– tette hozzá.

A magyar gazdaság összeomlását jelentené a brüsszeli olajembargó

Mint arról az Origo korábban beszámolt, teljesen kivitelezhetetlen, hogy Magyarországon leálljon az orosz kőolajimport, mivel ez a hazai gazdaság szinte azonnali összeomlását jelentené. Ha ezt elfogadnánk, akkor pillanatokon belül a többszörösére emelkedne a benzin és a dízel ára, vagy éppen nem lehetne sehol vásárolni. A teljes magyar ipar és közlekedés összeomlana.

