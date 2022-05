A választópolgárokat jogosan aggasztja, hogy ha most így egymásnak esik az ellenzék a választási vereség után, vajon tudott-e volna együtt kormányozni? Jogos a kérdés

– mondta a Mediaworks Hírcentrumának Márki-Zay Péter.

A hódmezővásárhelyi polgármester arról is beszélt, hogy nem sikerült leváltani az ellenzéket. Úgy látja: a baloldal azon dolgozik, hogy szétverje saját magát. Az egykori miniszterelnök-jelölt a baloldalon belül tapasztalható megdöbbentő folyamatokat emlegetett, majd kitért az árulókra is, akik szerinte többen is vannak az ellenzéki sorokban.

