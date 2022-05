Kinevezése előtti meghallgatásán a minisztériumot eddig is irányító Nagy István hangsúlyozta, az új kormányzati ciklusban az AM tevékenységét is a jövőbe mutató megoldások fogják meghatározni. Joggal nevezhető a természeti erőforrások tárcájának, amelyben a természetvédelemmel önálló államtitkárság foglalkozik majd – mondta a politikus.

Egyben üdvözölte, hogy a fenntarthatósággal kapcsolatos ügyekért az új ciklusban már két tárca felel. A környezetvédelem a Technológiai és Ipari Minisztériumhoz kerül, olyan intézményhez, amelyet ez a kérdés a legközvetlenebbül érint – tette hozzá Nagy István.

A természetvédelem önálló államtitkárságként vesz részt az agrártárca munkájában, és Nagy István várakozása szerint az eddigieknél hatékonyabban érvényesítheti a környezeti szempontokat, hogy a gazdálkodás a következő nemzedékek életében se lehetetlenüljön el. Az AM ezért, megfogalmazása szerint

joggal nevezhető a természeti erőforrások minisztériumának is.

Nagy István az eddigi eredmények közül kiemelte a nemzeti parkok igazgatóságainak megerősítését, a természetvédelemért dolgozó intézmények hatékonyságának javítását, a védelem alá vont területek és fajok gyarapodását, az ökoturisztikai fejlesztéseket, valamint a minden eddiginél komolyabb környezeti beruházásokat, amelyek országszerte több mint 100 ezer hektárnyi terület állapotát javították.

A kormány nem a bürokrácia növelésében, hanem a természethez lehető legközelebbi cselekvésben látja a megoldást, ezért félrevezető minden olyan állítás, amely szerint Magyarországon nincs megfelelő képviselete a környezeti ügyeknek

– fogalmazott.

Nagy István a következő évek egyik legfontosabb feladataként említette a védett területek, valamint a partnerségi kapcsolatok bővítését mind a gazdákkal, mind a civilekkel. Párbeszéddel, együttműködéssel mindenre lehet megoldás, az AM ezért továbbra is nyitott a megkeresésekre – tette hozzá.

Megválasztása esetén a miniszterjelölt az ipari beruházásokkal szemben szorgalmazni fogja a termőföldek hatékonyabb védelmét, és

továbbra is minden eszközt felhasználna a GMO-mentesség érdekében.

Véleménye szerint kihívás ezen túl is lesz épp elég, hiszen a klímaváltozással együtt idegen fajok sokasága fenyegeti Magyarországot. Ezeket a gazdák precíziós eszközökkel fékezhetik meg, az agrártárca ezért továbbra is jelentős összegekkel fogja segíteni a mezőgazdaság technológiaváltását – jelezte Nagy István.

Miniszeri jelölését a bizottság 1 tartózkodás mellett 6 szavazattal támogatta.

Borítókép: Nagy István az Országgyűlés fenntartható fejlődés bizottságának ülésén az Országházban 2022. május 18-án / MTI / Soós Lajos