Orbán Balázs a Conservative Political Action Conference (CPAC) elnevezésű kétnapos konferencián szólalt fel, amely az Egyesült Államokban a konzervatív oldal politikai rendezvénye, a republikánus tábor seregszemléje. A csütörtökön kezdődő magyarországi eseményt, a CPAC Hungaryt az Alapjogokért Központ és az American Conservative Union (ACU) szervezte.

A politikai igazgató a rend apró jelei közé sorolta, hogy javul-e a közbiztonság, kedvesebbek-e az emberek, eljárnak-e rendezvényekre, akarnak-e hagyni valamit az utókorra.

Úgy fogalmazott, hogy

Magyarországon a foglalkoztatottság az egekben, a munkanélküliség a föld alatt van, segély helyett pedig közmunkaprogramot biztosítanak.Szavai szerint utóbbi beindítása nem volt könnyű, az emberek felzúdultak. Mára azonban a közmunkaprogram siker lett, a résztvevők elhelyezkedtek a munkaerőpiacon, gyárakban dolgoznak, képesek ellátni magukat és családjukat - jelentette ki Orbán Balázs.

A közbiztonságon is változtattak: míg kormányzásuk előtt a bűnelkövetőket védte a jog, most már az áldozatokat óvja. Magyarország lett az egyik legbiztonságosabb hely a világon - hangoztatta a politikai igazgató.

Azt mondta, hogy Magyarország a nyugati civilizáció része. Figyelembe kell venni azonban, hogy egy kis államról van szó. Itt "nem lehet hibázni, mert minden hiba az utolsó is lehet", míg egy nagy és erős ország kibír "néhány generációnyi hanyatlást".

Történelme során Magyarországnak sokszor kellett védenie a nyugati értékeket - mondta Orbán Balázs, megemlítve a mongolok, a törökök és a szovjetek támadását is. A magyarok ezeket mind túlélték - emelte ki.

A politikai igazgató arra szólított fel, hogy rakjuk rendbe magunkat, és akkor megmaradunk a nehéz időkben is. Azt hangoztatta, hogy hazafias módon kell viselkedni, az észlelt baj ellen pedig tenni kell.

