Minden magyar pedagógusra büszkék lehetünk, mert ők teszik eredményessé a magyar oktatási rendszert - mondta a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a pedagógusnap alkalmából odaítélt szakmai díjak átadásán kedden a Pesti Vigadóban.

Rétvári Bence hangsúlyozta, a kitüntetettek példát mutatnak, hogy fontos és érdemes minél több diákból minél többet kihozni, valamint segítenek a diákoknak megtalálni, hogy miben jók és "versenypályára" állítani őket.

A legjobb befektetés a jövőbe az oktatás, a díjazottak pedig sokat tesznek azért, hogy a következő generáció Magyarországot még eredményesebbé tegye - emelte ki.

Hozzátette, a mai diákok jó része olyan állást tölt majd be, amely még nem is létezik, ezért nemcsak a tárgyi tudás átadása fontos, hanem a készségek is, amelyeket neveléssel lehet átadni, így lehet felkészíteni a diákokat a pontosan még nem ismert jövőre.

Az alaptörvény is úgy fogalmaz, hogy Magyarország gazdasága az értékteremtő munkán alapul, ezt pedig értékteremtő oktatásnak kell megelőznie - jelentette ki az államtitkár.

Maruzsa Zoltán, a BM köznevelésért felelős államtitkára úgy fogalmazott, a díjazottakra nézve csupa elszánt, tenni akaró embert lát, akik mögött komoly teljesítmény van, hiszen ezt a munkát csak örömmel, elszántsággal, elkötelezettséggel lehet végezni, szeretni kell tanítani és szeretni kell a diákokat.

Különösen fontos az elismerés a koronavírus két éve után, amikor olyan kihívásokkal kellett a pedagógusoknak szembenézniük, amelyekre korábban nem volt példa, de büszkék lehetnek arra, hogy az oktatás egyetlen napra sem állt le - emelte ki.

A kitüntetettektől azt kérte, hogy "nagykövetként vigyék jó hírét a magyar köznevelés eredményességének".

Az eredmények közül kiemelte, hogy a 2019-es kompetenciamérésen az eddigi legjobb teljesítmények születtek, és az iskolai eredményesség egyre kevésbé függ a családi háttértől.

Emellett olyan új intézményfenntartói modellt hoztak létre, amely nem függ az adott település anyagi helyzetétől, bevezették a mindennapos testnevelést, integrálták a hittant az órarendi oktatásba, fejlesztették a tankönyvellátást, hároméves kortól kötelezővé tették az óvodáztatást - sorolta az államtitkár.

Maruzsa Zoltán azt hangoztatta, hogy aki Magyarországon tanulni szeretne és motivált, az hozzáfér a minőségi oktatáshoz.

Pedagógusnap alkalmából Apáczai Csere János-díjban harmincketten, Németh László-díjban harmincöten, Brunszvik Teréz-díjban huszan, Trefort Ágoston-díjban tizenketten, Eötvös József-díjban pedig hatan részesültek.