Sajnálatos módon azt látom, hogy Karácsony Gergely Facebook-bejegyzéseinek száma jóval több az elmúlt 2,5 évben felmutatható eredményeinél. Ezúttal is a tőle megszokott trükköt próbálja bevetni: a rá bízott munka elvégzése helyett ismét az áldozat szerepében próbál tetszelegni és másra mutogat

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Szentgyörgyvölgyi Péter. Az V. kerület polgármestere arra reagált: a főpolgármester a minap felháborodott posztban méltatlankodott azon, hogy a kormány állami tulajdonba venné a Podmaniczky és a Vörösmarty teret, majd azok kezelését átadná a kerületnek. Emlékeztetett rá: a főváros 2019 óta jóformán egyáltalán nem látja el e terek üzemeltetési feladatait, és ezek elvégzését – 2022. április 28. óta anyagi ellentételezés nélkül – a Belváros önkormányzatára bízták. Szentgyörgyvölgyi Péter szerint a közterület-hasznosításból származó bevételek rendelkezésére álltak az üzemeltetés finanszírozásához, úgyhogy szerinte ha emellé némi szakértelem és odafigyelés társult volna, akkor – ahogy fogalmazott – „most nem tartanánk itt”.

A magam részéről nem kívánok részt venni a főpolgármester kommunikációs játszmáiban, inkább teszem a dolgomat, és ha ez a feladat a Vörösmarty, Podmaniczky és Széchenyi terek üzemeltetése lesz, akkor teljes elhivatottsággal fogok dolgozni azon, hogy minden belvárosi, budapesti és magyar büszke lehessen ezekre a terekre

– emelte ki a polgármester.

Szentgyörgyvölgyi Péter úgy fogalmazott: számára a belvárosiak, a Belváros ügye mindenekfeletti, így a pártpolitikán is felülálló. A fővárossal való együttműködéshez is mindig eszerint állt hozzá, minden egyeztetésre, tudásmegosztásra kész volt, ami az V. kerület javát szolgálja, és a Vörösmarty, Podmaniczky és Széchenyi terek ügyében sem volt ez másképpen. Hangsúlyozta:

Az én célom mindvégig az volt, hogy ezek a terek a belvárosiakhoz, a Belvároshoz és minden magyar fővárosához méltó üzemeltetést kapjanak.

Leszögezte, hogy ez részéről nem egy tulajdonjogi, hanem egy városüzemeltetési kérdés. Kifejtette: a közterületek rendben és tisztán tartása a legalapvetőbb városüzemeltetési feladat, így joggal várják el a belvárosiak és a budapestiek, hogy az utcák, terek rendezettek legyenek, és még inkább indokolt ez az olyan frekventált területek vonatkozásában, mint a Vörösmarty és a Podmaniczky tér.

– Nem titok, hogy ennek az elvárásnak régóta próbálok érvényt szerezni a feladatellátásért felelős főváros önkormányzatánál, a sok eredménytelen próbálkozás után 2021 júliusában a médiában is megjelent a Karácsony Gergely főpolgármester úrhoz ez ügyben intézett felhívásom – emlékeztetett Szentgyörgyvölgyi. Végül, 2021 októberében létrejött egy megállapodás a BKM Budapesti Közművek Nonprofit Zrt.-vel, amellyel a zöldterületek fenntartásával és tisztán tartásával járó feladatokat mindenféle anyagi forrás nélkül átadták a belváros önkormányzatának.

Mindezt tették úgy, hogy a terek hasznosításából származó bevételek (pl. Vörösmarty téri karácsonyi vásár) a főváros önkormányzatához folynak be. Sőt arra is kötelezettséget vállaltak, hogy mindent megtesznek azért, hogy rendeleti szinten is kikerüljön e két tér a főváros önkormányzata kezelésében levő terek közül

– emelte ki az V. kerület polgármestere. Szerinte elmondható, hogy Karácsony Gergely a tér üzemeltetésével járó feladatokhoz közel sem ragaszkodott annyira, mint most a tulajdonjogához. Valamint, annak ellenére, hogy most kifejezetten méltatlannak találja a tulajdonjog ellentételezés nélküli átvételét a kormány által, az üzemeltetési feladatok ellentételezés nélküli átadását a belváros önkormányzatának egyáltalán nem találta méltatlannak. Mint mondta, ugyanígy nem méltatlankodott akkor sem, amikor a főváros önkormányzata 2021-ben szintén költségvetési forrás biztosítása nélkül átruházta a belváros önkormányzatára a szintén teljesen elhanyagolt Hild téri játszótér üzemeltetését is. Arról sem posztolt, hogy van olyan fővárosi illetékességbe tartozó terület – az Olimpiai park futópályája melletti növénykazetták –, amelyek üzemeltetéséért az elmúlt két és fél évben semmit sem tettek, hiszen mindeddig nem eszméltek rá, hogy ez az ő feladatkörükbe tartozik. Szerinte arra a kérdésre, miszerint miért nem engedte Karácsony Gergely, hogy a belváros önkormányzata gondos gazdája lehessen a tereknek, a válasz mindössze két szóval leírható: presztízskérdés és nagypolitika.

Szentgyörgyvölgyi Péter emlékeztetett: a belváros önkormányzata kormányzati támogatással 2019-re teljeskörűen felújította a Vörösmarty és a Podmaniczky teret, utóbbin közel száz fát ültetve városi viszonylatban jóformán erdőt hoztak létre. A Vörösmarty téren a sűrű közműhelyzet és az alatta futó kisföldalatti-alagút ellenére is közel tíz százalékkal növelték a zöldfelületet nagyságát. Mint mondta, a korábban is ott álló tíz fa mellé tizenöt új fát telepítettek, a Harmincad utcába nyolc planténeres fát is kihelyeztek.

Mindez jól mutatja, hogy mi itt, a Belvárosban nem félünk felvenni a munkát, ha a kerületünk fejlődéséről, szépüléséről van szó, belevágunk akár ilyen jelentős beruházásokba is, függetlenül attól, hogy az adott terület kinek a tulajdona, jelen esetben is a főváros tulajdonában álló terek fejlesztését vittük véghez. A terek kezelése – mind a zöldfelületek, mind a köztisztasági és karbantartási teendők tekintetében – ezt követően a tulajdonos fővárosi önkormányzat feladata lett volna, amely csak elhanyagolta a megújult tereket és az ott ültetett növényzetet (a növényeken tetű jelent meg, a fák ápolását, öntözését sem végezték megfelelően), valamint a teljeskörűen restaurált Vörösmarty-szobor megfelelő téli védelmét sem biztosították

– hangsúlyozta a polgármester. Elmondta azt is: hiába hívta fel számtalanszor a főváros önkormányzatának figyelmét a tarthatatlan és méltatlan állapotokra az intézkedésük híján helyettük 2019 ősze óta túlnyomórészt az V. kerületi önkormányzat látta el és látja el ma is az üzemeltetési feladatokat. Hozzátette: a Vörösmarty téren és a csatlakozó utcákban levő ingatlanok tulajdonosai, bérlői – köztük például a nagy múltú Gerbeaud is – már 2019 novemberében petíciót írtak alá, amelyben kezdeményezték, hogy a megfelelő színvonal megteremtése érdekében a belváros önkormányzata végezhesse a tér üzemeltetését. Mindezt azzal is indokolták, hogy nem szolgálja a tér használóinak érdekeit, ha az V. kerület egységes szabályozásától, üzemeltetésétől eltérő, a főváros által meghatározott módon működik ez a terület.

Borítókép: Karácsony Gergely/Peter Kohalmi / AFP