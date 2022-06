Márki-Zay Péter a Mediaworks–Hírcentrumnak nyilatkozva arról beszélt, hogy a pártalapítás ötlete nagy törésvonal a mozgalmon belül, sőt azt is biztosra veszi, hogy többen el is hagyhatják az MMM-et ezért. A politikus ugyanakkor azt is leszögezte, hogy kell egy úgynevezett Civilek pártja, amely akár már a közelgő európai parlamenti választáson is el tud majd indulni.

Magyar György ügyvéd, a Mindenki Magyarországa Mozgalom egyik alapítója megerősítette, hogy a nézeteltérések a pártalapításból fakadnak. Ő ezt semmilyen módon nem tudja támogatni. Márki-Zay Péterrel szembeni kritikaként azt fogalmazta meg, hogy egy fenékkel nem lehet három lovat megülni. Szerinte az MMM civilségének megőrzésére nem biztos, hogy most alkalmas.

