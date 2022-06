A miniszterelnöki interjúról mi is tudósítunk, cikkünket folyamatosan frissítjük!

Az interjúnak a miniszterelnök Facebook-oldalán közzétett videófelvételét itt nézheti meg:

Ha béke van, akkor gyorsabban lehet kivezetni az árstopokat

Az árstopok kapcsán a kormányfő úgy fogalmazott, körültekintően kell eljárni.

– Szeretném meghosszabbítani az árstopokat, de a gazdasági kérdésekkel foglalkozó miniszterek tesznek javaslatokat. Ha béke van, akkor gyorsabban lehet kivezetni az árstopokat, ha háború van, akkor nem – mondta a kormányfő.

Érthető tiltakozás

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy érthető egyes szektorok tiltakozása az extraprofit-adóval szemben. Hasonló lépéseket tett a mostani kabinet a 2010-es évek elején, és akkor is pár év alatt ki lett vezetve az érintett teher – mondta. Ha véget ér a háború, akkor a magyar gazdaság a legversenyképesebb lesz Európában, és az érintett cégek ismét nyereségesek lesznek.

– Azt az elvet követte a kormány az extraprofit kapcsán, hogy az egyharmadát tartsák meg az érintett cégek.

Együtt túljutunk ezen a nehéz szakaszon – tette hozzá.

A béke hangján kellene beszélni

Orbán Viktor rámutatott arra is, hogy az energia kérdését nem lehet kiragadni teljesen a háború keretéből. A legfőbb kérdés, hogy mit akar a Nyugat? Elhúzódó háborút akar, vagy pedig békét akar a Nyugat? A béke hangján kellene beszélni a mostnai helyzetben – mondta a kormányfő.

– Ha nem kezdünk ezen a hangon beszélni, akkor soha nem lesz béke.

Egy gázembargó egész Európát tenné tönkre

Orbán Viktor elmondta, hogy a háborús helyzetben a veszélyhelyzeti felhatalmazást is megkapta a kabinet. Még a francia elnöknek van ilyen helyzete, mint a magyar kormánynak. Az összes többi országban teljesen más helyzet van, így nehezebb stabil pozíciót elfoglalni – tette hozzá. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az olajembargó is úgy kezdődött, mint a gáz. Két hétig gyomrozták a német kormányt az olajügyben, majd pedig Németország az olajembargó élére állt.

– Hasonló a helyzet a gáz ügyében is, egyelőre nem lehet tudni egyedül maradunk-e. Egy gázembargó egész Európát tenné tönkre.

A józan ész győzött

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy Magyarország keményen állta a sarat az olajembargó ügyében.

– A józan ész győzött, és sikerült meggyőzni a kormányfőket arról, hogy Magyarországra teljesen más szabályt kell kialakítani, mint a tengerpartokkal rendelkő államokra.

Nagyon kevés ország van olyan stabil politikai helyzetben, mint Magyarország – tette hozzá. A baloldal elfogadta volna az olajembargót, támadják az árkorlátozó intézkedéseket, ha ők nyertek volna, akkor ott állnánk, ahol a többi ország. Most friss felhatalmazása van a kormánynak, de ez nem a baloldal évadja – tette hozzá.

„Ezt értse meg Brüsszel”

Orábn Viktor közölte, hogy most nincsen normális állapot, háborús helyzet van.

– Próbálom meggyőzni Brüsszelt arról, hogy rendkívüli helyzet van, és az általános szabályoktól kötelező eltérni.

Ha nem lenne benzinársapka, akkor 700-900 forint körül lenne a benzin litere.

Az unió lássa be, hogy rendkívüli helyzet van, és értsék meg, hogy a háborús zónához közeli országokban rendkívüli lépések kellenek – mondta a kormányfő.

A háborús uszítókat vissza kell szorítani

Orbán Viktor közölte, hogy a családokat és a kkv-k egy részét tudják ent tartani a rezsicsökkentésben a mostani helyzetben. A gazdasági ügyekkel foglalkozó miniszterek szerint a különféle ártopok 5-6 százalékponttal csökkentik az inflációt. Csak Magyarországon nem lehet megfékezni az inflációt, mivel ezt letörni csak a béke tudja. Csak a magyar komány beszél békéről, és nem kellene finanszírozni a háborút – mondta. Orbán szeirnt, ha bevezetik a gázembargó, akkor az egész európai gazdaság tönkre fog menni.

A háborús uszítókat vissza kell szorítani, Soros György az egyik legfőbb alakja ennek.

Mintegy 100 ezer kisvállalkozó benne marad a rezsicsökkentésben

Orbán közölte, hogy mintegy 100 ezer kisvállalkozó benne marad a rezsicsökkentésben.

A családvédelem szinonimája a rezsivédelem

A kormányfő szerint háborús infláció van, és ez így marad jövőre is. Az infláción túli gazdasági válság is összefüggésben van a háborúval, és ezért kellett létrehozni egy honvédelmi és rezsivédelmi alapot – tette hozzá. A rezsi lényegesen nagyobb terhet jelent a magyar családoknak, mint a nyugatiaknak, ezért is volt fontos küzdelem az olaj ügyében – tette hozzá. A családvédelem szinonimája a rezsivédelem.

Az inflációt nem lehet elkerülni

Orbán Viktor kormányfő a beszélgetés elején azt mondta, az elmúlt öt hétben kormányt kellett alakítania, ezért nem adott interjút a közrádiónak. El kell gondolnia az embernek a következő évet, ezért volt egy háromnapos kormányzati ülés – tette hozzá. Arra jutottak, hogy 2023-ban is a bizonytalanságok és a szorongások lesznek a dominánsak.

A háború legfontosabb következménye, hogy nem húzhatjuk ki magunkat a következményei alól, így az infláció alól sem.

Borítókép: Orbán Viktor miniszterelnök a Jó reggelt, Magyarország! műsorban a Kossuth Rádió stúdiójában 2022. április 1-jén / MTI / Miniszterelnöki Sajtóiroda / Benko Vivien Cher