A 2010-es kormányváltáskor Magyarországon volt a legmagasabb az áram és a földgáz ára az EU-ban. Ennek oka az volt, hogy a balliberális kormányok szerelmesek voltak a világpiaci árakba. Ráadásul Gyurcsány „nem lesz gázáremelés” Ferencék csak 2008-ban 4, összesen pedig több mint egy tucat alkalommal emelték meg a rezsiköltségeket, ígéreteikkel ellentétben - írja közösségi oldalán az Alapjogokért Központ.

A Központ emlékeztet, amikor 2013-ban a Fidesz-KNDP a rezsicsökkentés bevezetéséről döntött, a balliberálisok bírálták és elutasították a magyar lakosság terheit jelentősen csökkentő lépéseket. Gyurcsány Ferenc, Karácsony Gergely, Vadai Ágnes, Varju László, Dorosz Dávid, Hiller István, Szabó Tímea, és még sok más ellenzéki politikus nem szavazta meg azokat a törvénymódosításokat, amelyeknek köszönhetően 2018-tól utolsókból elsők lettünk: a döntéseknek köszönhetően Magyarországon lett a legalacsonyabb a rezsiköltségek mértéke.

A rendkívül népszerű intézkedést a kétharmados pofonok sorát elszenvedő baloldali politikusok rendre kritizálták a későbbiekben is: Márki-Zay Péter ostobaságnak, Karácsony Gergely átverésnek, Donáth Anna igazságtalannak, Gyurcsány Ferenc pedig – megcsillogtatva intellektuális képességeit – hülyeségnek nevezte a több millió magyar ember életét megkönnyítő intézkedéseket. Az Alapjogokért Központ szerint ezért sem meglepő, hogy a balliberális ellenzék – élükön Tordai Bencével – úgy gondolja most is, hogy: „Rá lehet engedni a tényleges piaci árakat a lakosságra…”.

Borítókép: Gyurcsány Ferenc, a párt elnöke, volt szocialista miniszterelnök beszédet mond a Demokratikus Koalíció (DK) XI. kongresszusán és ellenzéki előválasztási kampánynyitó rendezvényén a Kongresszusi Központban 2021. augusztus 29-én.