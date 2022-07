Magyar Levente a közmédiának nyilatkozva elmondta, szerdán több kétoldalú találkozón tekintették át az ukrán partnerekkel a magyar-ukrán "viszonyrendszer legfontosabb elemeit", érintve az oktatást, a közlekedés- és területfejlesztést és egyéb területeket, ahol eddig is "komoly munka zajlott", de ezeket a háború megakasztotta.

Megbeszélést folytatott Mikola Tocsickij külügyminiszter-helyettessel, Olekszij Skuratovval, az oktatási tárca európai integrációért felelős miniszterhelyettesével, Ihor Korhovijjal, a területfejlesztési minisztérium integrációs miniszterhelyettesével és Kirilo Timosenkóval, az elnöki iroda helyettes vezetőjével.

Az államtitkár szerint minden területen haladást értek el, megállapodtak arról, hogy a záhony-csapi térségben növelik a határ áteresztő-kapacitását annak érdekében, hogy az ukrán gabonát Magyarországon keresztül is tudják exportálni. Ezáltal - mint mondta - Magyarország a migrációnak is elejét tudja venni, hiszen ha Afrikába eljut a gabona, akkor kevesebben fognak nekiindulni a veszélyes földközi-tengeri átkelésnek.

Kiemelte, ehhez Magyarországnak komoly vasúti fejlesztéseket kell elvégeznie a záhonyi térségben; egy munkacsoport már dolgozik ezeken a projekteken.

Magyar Levente beszámolója szerint az oktatás és a kisebbségi jogok területén is sikerült előrehaladást elérni a tárgyalásokon. Mint mondta, arra kérte ukrán partnereit, hogy "ha figyelmük van ezekre az ügyekre, akkor mi készek vagyunk folytatni a konstruktív párbeszédet, és megoldást találni a kárpátaljai magyarok aggályaira jogaik tekintetében".

Szóba kerültek az Ukrajnán belüli területfejlesztési kérdések is, amit az Ökumenikus Segélyszervezeten keresztül tud a magyar kormány támogatni. Ez a szervezet professzionális módon, komoly tapasztalattal a háta mögött, Ukrajnát jól ismerő helyi szakemberekkel végzi el a magyar kormány finanszírozásával azt a munkát, amit az ukrán belső menekültek megsegítésére és Ukrajna infrastruktúra-fejlesztésére irányoz elő a magyar kormány - ismertette az államtitkár.

Magyar Levente megemlítette azt is, hogy fontos megbeszélést folytatott az ukrán elnök külügyi főtanácsadójával, Ihor Zsovkvával is, akivel arra a megállapításra jutottak, hogy a háború nem hátráltathatja a két ország képviselőit abban, hogy a korábbi, még lezáratlan ügyeket előmozdítsák. "Erre Ukrajnában van fogadókészség és Magyarország részéről is van akarat, hogy ezen a téren előrehaladást érjünk el" - fogalmazott.

Optimista vagyok a tekintetben, hogy a nyitott kérdésekre is pontot tudunk tenni. A legelemibb igény most Ukrajnában a háborúval kapcsolatos szükségletek kielégítése, és ebben Magyarország ami segítséget meg tud adni, azt megadja a jövőben is - mondta.

Csütörtök reggel Magyar Levente találkozott Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettessel, majd Epifanyij metropolitával, az ukrán ortodox egyház vezetőjével, akikkel áttekintették Magyarország ukrajnai humanitárius tevékenységét.